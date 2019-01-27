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"Neandertaller avlarını uzak mesafaden de öldürebiliyordu"

Bilim insanları, bir zamanlar Neandertallerin sadece yakın mesafeden avlanabileceğini düşünüyordu. Fakat şimdilerde bazıları bunun uzak mesafelerden de gerçekleşebileceğini söylüyor.
3 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Mertcan Erice
Yazar
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Yeni bir çalışma, Neandertallerin avlanma konusunda oldukça karmaşık düzeyde fikir yürütebileceğini gösteriyor. Çalışmanın konusu, avlanma için kullanılan "silah"ların hangi mesafelerde öldürücü olabildiği. Nature Scientific Reports dergisinde yayınlanan çalışma, Neandertallerin ürettiği mızrakların, 20 metre uzaklıkta bile etkili olabileceğini belirtiyor. 
Londra Üniversitesi Akademisi-Arkeoloji Enstitüsü'nden baş araştırmacı Dr. Annemieke Milks şöyle konuştu: "Orijinal fikir, Neandertallerin sadece yakın temasta bulunabileceği ve mızraklarla uzak mesafeden avlanmalarının oldukça sınırlı olacağıydı." Araştırmacılar, 1990'larda keşfedilen Almanya/Schöningen'deki ahşap mızrakları incelediler. Ladin ağacından yapılmış ve yaklaşık 300 bin yıllık olduğu değerlendirilen mızrak, etrafındaki binlerce kemik parçasıyla birlikte bulunmuş.
Araştırma ekibi, keşfedilen mızrağın bir kopyasını oluşturdu. Ardından bu mızrakları denemeler yapmaları için cirit sporcularına verdiler. Atış konusunda eğitimli olsalar da cirit ustaları Neandertalleri kusursuz temsil edebilecek vekiller değil. Çünkü Neandertal insanı, kaslı iri yapısı ve geniş vücuduyla tanınıyor.
Denemeler gösterdi ki, sporcular bu mızrakları 20 metreye kadar isabetli olarak fırlatabiliyor. Üstelik verdikleri hasar da öldürücü olabilecek düzeyde.
Neandertal kuzenlerimiz Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerinde yaşamış, tıknaz ve büyük beyinli bir tür. Yaralılarına bakmışlar ve ölülerini gömmüşler (bu tüm Neandertaller için geçerli değil elbette). Cebelitarık Müzesi'nden Clive Finlayson diyor ki, "Mızrakların neden şimdi Neandertallere atfedildiğinden emin değilim. Üzerinde çalışılan mızraklar, onlar tarafından veya Homo heidelbergensis türü tarafından yapılmış olabilir." Almanya'daki mızrak buluntusunu hangi tür kullanmış olursa olsun, bilinen en eski örnek olması açısından önemli.

https://www.bbc.com/news/science-environment-46988459 Yorum Yaz
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nightdrive 3 ay en beğenilen
haberi okudum ve tekrar sorma gereği hissettim.nerden anlamışlar?
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darkaura 3 ay
kendi cografyasina, iklimine, soguga daha iyi uyum saglamis bir turun insan karsisinda rekabeti kaybetmesi kafalarda hep bu soruyu donduruyor neden? bu yuzden hep bizden daha ilkel, daha aptal olduklarini, daha kaba silahlar kullandiklarini dusunduk haliyle. bunda ustun insan egosununda katkisi buyuktu suphesiz. ama neanderthal hangi konuda ilkel geri dendiyse sonradan oyle olmadigi, insana yakin oldugu anlasildi. oyle gozukuyorki tek fark sayi. avrupadaki neanderthal yerlesimleri daginik ve ufak gruplar halinde, birbirinden kopuk. insanin farki cok sayida bir araya gelip organize olabilmesi. afrikadaki ilkel insan kalintilarinda bile kitanin oteki ucundan cikarilmis obsediyen tasindan yapilmis silahlar bulunabiliyor. yani kitanin oteki ucundaki insanlara kadar ulasan bir iliskileri, baglantilari, ticaret aglari sozkonusu. muhtemelen neanderhal ne zaman insanla catismaya girse karsisinda birlik olmus binlerce, onbinlerce insanla karsi karsiya geldi, ovalari, zengin av sahalarini birakip yasamin zor oldugu uc kesimlere cekilmek zorunda kaldi ve buda degisen iklimle turunun hizla tukenmesine neden oldu.
kendi cografyasina, iklimine, soguga daha iyi uyum saglamis bir turun insan karsisinda rekabeti kaybetmesi kafalarda hep bu soruyu donduruyor neden? bu yuzden h...
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selahattın ısık 3 ay
doğrudan evrimi ele almayan konular bile mıknatıs misali yobaz takımını toplamaya başlamış.
kan-kemik-et-deri-yaprak-toprağın milyonlarca yılda petrol ve doğalgaza dönüşeceğini kabul edip bmw lerde tesbihle evrim yalan diyen cahiller evrimin 1.i dereceden örnekleri..
doğrudan evrimi ele almayan konular bile mıknatıs misali yobaz takımını toplamaya başlamış.kan-kemik-et-deri-yaprak-toprağın milyonlarca yılda petrol ve do...
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feylosoft 3 ay
Kaynak sıkıntısı yok amerikan yaratılış derneklerinin bazi yayinlarini copy past ediyor. 3 d modelli animasyon filmeleri de direk oradan cunku 15- 20 sene evvel onlari yapacak ekipman ve adam burada olmayabilirdi varsa da onun icin bile cok pahalidir direk arak yani.
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feylosoft 3 ay
Yok hocam bu adamın ki öyle birşey değil mesela hüzünlenme sinirlenme gibi bölgeler uydurulmuş günümüzde sahte bilim olarak adlandırılmış bir şey...
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selahattın ısık 3 ay feylosoft
anlamadım..

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selahattın ısık 3 ay
Haber kaynagonda yazmasina ragmen eklenmeyen muhtesem bi bilgiye eristim.
Gorseldeki odun mizrak degil musanin yilana donusen kizildenize sokunca denizi yaran asasiymis.
Bu batu usagi evrim dalavereceileri dinimizi yok etmek icin bu bilgiyi eklememisler.
Sizi kiniyorum pis evrenciler...
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selahattın ısık 3 ay
Konu yine yobazlara laf anlatmaya calisan evrimci cabasina donusmus..
Yahu ugrasmayin bu yaratilmislarin en sereflileriyle.
Birakin kendi hallerinde dogal seleksiyona ugrayip kisa vadede sahlanip uzun vadede yok olanlardan olsunlar..
Dinolarda boyle ortaya cikip sagi solu yagmaladilar sonra bi goktasi.
Hop hepsi tarih..

Acin ordan bi porn. Okuyun yobaza laf anlatmaktan fazla zevk verir..(engel geliyor)...
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HakanG22 3 ay
Yıl olmuş 2019 hala evrimi inkar ediyorlar
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Seyrim 3 ay
İnsanoğlu kendini de yokedecek..
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MANGUTAY 3 ay
O yamuk yumuk mızrağımsı 20 metreye kadar nasıl gidiyor onu anlamadım. Aerodinamik denen bir şey var. Bu sub-humanlar insanın kaç katı güce sahipler ki böyle bir şeyi sürtünmeden etkilenmeyecek hızda saplıyorlar?
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kenbalx 3 ay MANGUTAY
300bin yıl geçmiş üstünden. yamulması şeklini kaybetmesi normal. 20 metrede az bi mesafe. Cirit atma rekoru 85 metre filan. Yakından isabet oranı artıyordur. Avda ne yapacak bu ayu diye bekliyordur o mesafede :)
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alp0007 3 ay MANGUTAY
Bir belgeselde günümüz insanından ortalama 7 kat güçlü olduklarından bahsedildiğini hatırlıyorum.
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alp0007 3 ay
Neandertaller bir Türk boyudur.
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Kayrabey 3 ay
Bu resimdeki kimin dedesi :D
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faniseyler 3 ay
Bi düşüneyim hayvan oğlu hayvanız diyen C.darwine mi inanmalıyım.
Yoksa insan için Yaratılmışların en şereflisi (eşref-i mahlûkat) diyen hiç yalan söylememiş olan tüm Peygamberlere mi?
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Guest-F01EF196D 3 ay faniseyler
Eee, yalan söylemişler işte? Yalan söylemedilerse "yaratıcıya" beceriksiz diyorlar demektir.
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oly1786 3 ay faniseyler
Bi düşündüm ve aylarca yıllarca arayan, araştıran, okuyan bilim insanlarına inandım.
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kenbalx 3 ay faniseyler
Genç, takıldığın bi mağara varmı. Oraya tesisat kuralım tarihten sözler, değişik bilgiler verelim sana. Dışardada seni zengin birinin damadı yapalım, desdekleyip arkanı kollayalım. Sana yan gözle bakanı değişik yöntemlerle (mümkünse doğa üstü gözüksün) ortadan kaldıralım. Belki sende yürür gidersin...
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