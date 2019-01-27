"Neandertaller avlarını uzak mesafaden de öldürebiliyordu"

Yeni bir çalışma, Neandertallerin avlanma konusunda oldukça karmaşık düzeyde fikir yürütebileceğini gösteriyor. Çalışmanın konusu, avlanma için kullanılan "silah"ların hangi mesafelerde öldürücü olabildiği. Nature Scientific Reports dergisinde yayınlanan çalışma, Neandertallerin ürettiği mızrakların, 20 metre uzaklıkta bile etkili olabileceğini belirtiyor.

Londra Üniversitesi Akademisi-Arkeoloji Enstitüsü'nden baş araştırmacı Dr. Annemieke Milks şöyle konuştu: "Orijinal fikir, Neandertallerin sadece yakın temasta bulunabileceği ve mızraklarla uzak mesafeden avlanmalarının oldukça sınırlı olacağıydı." Araştırmacılar, 1990'larda keşfedilen Almanya/Schöningen'deki ahşap mızrakları incelediler. Ladin ağacından yapılmış ve yaklaşık 300 bin yıllık olduğu değerlendirilen mızrak, etrafındaki binlerce kemik parçasıyla birlikte bulunmuş.

Araştırma ekibi, keşfedilen mızrağın bir kopyasını oluşturdu. Ardından bu mızrakları denemeler yapmaları için cirit sporcularına verdiler. Atış konusunda eğitimli olsalar da cirit ustaları Neandertalleri kusursuz temsil edebilecek vekiller değil. Çünkü Neandertal insanı, kaslı iri yapısı ve geniş vücuduyla tanınıyor.

Denemeler gösterdi ki, sporcular bu mızrakları 20 metreye kadar isabetli olarak fırlatabiliyor. Üstelik verdikleri hasar da öldürücü olabilecek düzeyde.

Neandertal kuzenlerimiz Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerinde yaşamış, tıknaz ve büyük beyinli bir tür. Yaralılarına bakmışlar ve ölülerini gömmüşler (bu tüm Neandertaller için geçerli değil elbette). Cebelitarık Müzesi'nden Clive Finlayson diyor ki, "Mızrakların neden şimdi Neandertallere atfedildiğinden emin değilim. Üzerinde çalışılan mızraklar, onlar tarafından veya Homo heidelbergensis türü tarafından yapılmış olabilir." Almanya'daki mızrak buluntusunu hangi tür kullanmış olursa olsun, bilinen en eski örnek olması açısından önemli.

https://www.bbc.com/news/science-environment-46988459