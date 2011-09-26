Neil Armstrong : NASA bizi utandırıyor

Teknoloji tarihine yön veren olaylardan en büyüğü şüphesiz insanoğlunun aya ilk ayak basmasıdır. Aya ilk ayak basan kişi ünvanını ise Neil Armstrong almıştır. Tüm dünyada büyük bir saygınlık kazanan Armstrong, NASA'nın son dönemlerdeki uzay programından hiç memnun değil.





Washington'da bir dörtlü panele katılan Armstrong, NASA'ya şiddetli eleştiriler yöneltti. NASA'nın uzay mekiği programını sona erdirmesine şiddetle karşı çıkıyor ve halen uzayda yapılacak çok işin olduğunu savunuyor.





NASA'nın gelecekle ilgili daha güçlü bir vizyona sahip olması gerekiyor ve uzay çalışmalarına tekrar odaklanması kaçınılmaz bir gereklilik. Uzay mekiği programının yerine konacak teknolojinin geliştirilmesi yıllar alabilir. Bu süreçte ABD özellikle Rusya'nın Soyuz mekiği ile verdiği destek olmadan uzaya astronotlarını yollayamayacak.





Armstrong son Soyuz uzay aracı seferinin başarısızlığına uğradığını hatırlatarak Rusya'da yaşanacak bir problemin ABD'yi çok geride bırakacağını ileri sürdü. Aya son ayak basan astronot olan Eugene Cernan da NASA'nın uzay mekiği programını derhal devreye alması gerektiğini, yeni bir program ortaya konana kadar arada oluşacak boşluğun çok şey kaybettireceğini belirtti.





Armstrong bilinmeyen bir süre boyunca yakın Dünya yörüngesine ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na ABD'nin astronot gönderemeyeceğini iddia etti.





Armstrong ayrıca uzay keşifleri ve projeleri için yıllarca büyük yatırımlar yapan bir ülke için bugünkü gelinen durumun son derece utanç verici ve kabul edilemez olduğunu vurguluyor.





81 yaşında olan Neil Armstrong 1969 yılında Apollo 11 mekiği ile uzaya çıkarak aya ilk ayak basan kişi olmuştu.





ABD Başkanı Barack Obama yıllardır devam eden uzay mekiği programını Temmuz ayında sona erdirerek NASA'nın 2025'de bir asteroide ve 2030'da Mars'a yolculuk yapacak yeni bir proje başlatması için çağrıda bulunmuştu.





Uzaya ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na mürettebat taşıyan tek mekik Rus Soyuz aracı ve her seferi 50-60 milyon dolar arası bir maliyete neden oluyor.