Neil Armstrong : NASA bizi utandırıyor

Haber Editörü
Teknoloji tarihine yön veren olaylardan en büyüğü şüphesiz insanoğlunun aya ilk ayak basmasıdır. Aya ilk ayak basan kişi ünvanını ise Neil Armstrong almıştır. Tüm dünyada büyük bir saygınlık kazanan Armstrong, NASA'nın son dönemlerdeki uzay programından hiç memnun değil.
Washington'da bir dörtlü panele katılan Armstrong, NASA'ya şiddetli eleştiriler yöneltti. NASA'nın uzay mekiği programını sona erdirmesine şiddetle karşı çıkıyor ve halen uzayda yapılacak çok işin olduğunu savunuyor.
NASA'nın gelecekle ilgili daha güçlü bir vizyona sahip olması gerekiyor ve uzay çalışmalarına tekrar odaklanması kaçınılmaz bir gereklilik. Uzay mekiği programının yerine konacak teknolojinin geliştirilmesi yıllar alabilir. Bu süreçte ABD özellikle Rusya'nın Soyuz mekiği ile verdiği destek olmadan uzaya astronotlarını yollayamayacak.
Armstrong son Soyuz uzay aracı seferinin başarısızlığına uğradığını hatırlatarak Rusya'da yaşanacak bir problemin ABD'yi çok geride bırakacağını ileri sürdü. Aya son ayak basan astronot olan Eugene Cernan da NASA'nın uzay mekiği programını derhal devreye alması gerektiğini, yeni bir program ortaya konana kadar arada oluşacak boşluğun çok şey kaybettireceğini belirtti.
Armstrong bilinmeyen bir süre boyunca yakın Dünya yörüngesine ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na ABD'nin astronot gönderemeyeceğini iddia etti.
Armstrong ayrıca uzay keşifleri ve projeleri için yıllarca büyük yatırımlar yapan bir ülke için bugünkü gelinen durumun son derece utanç verici ve kabul edilemez olduğunu vurguluyor.
81 yaşında olan Neil Armstrong 1969 yılında Apollo 11 mekiği ile uzaya çıkarak aya ilk ayak basan kişi olmuştu.
ABD Başkanı Barack Obama yıllardır devam eden uzay mekiği programını Temmuz ayında sona erdirerek NASA'nın 2025'de bir asteroide ve 2030'da Mars'a yolculuk yapacak yeni bir proje başlatması için çağrıda bulunmuştu.
Uzaya ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na mürettebat taşıyan tek mekik Rus Soyuz aracı ve her seferi 50-60 milyon dolar arası bir maliyete neden oluyor.
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yani bakkal matematigi ve bos edebiyat kullanarak ancak bu kadar sacmalanabilirdi.
dunyadan kalkarken bu kadar yakit harcadi, aydan kalkerden 6da birini harcamasi mi gerek yani? lakin kazin ayagi oyle degil.
birincisi, dunyadan kalkan arac 3000ton (yaziyla ucbin) saturn roketinin tamami. ama ay modulunun aydan kalkan yukselme kismi sadece 4,5ton (yazi ile dort bucuk). simdi bu ikisi kaldirmak icin harcanan yakiti bir tutuyorsaniz sizin mantiginiza ne diyim.
ikincisi,ayda hava yok dolayisiylada hava direncide yok. hava direnci belki sizin kosu hizinizda etkisiz olabilir ama hizin karesiyle artigindan yuksek hizlarda cok buyuk degerlere ulasir ki, tavan hizinda giden bir otomobile etki eden hava direnci o aracin motor gucune esit olacak kadar yuksektir. ses hizinda ne kadar buyuk bir direnc oldugunu varin siz tahmin edin.
ucuncu olarakda, yer cekimi sabit degildir. gezegenden uzaklastikca mesafenin karesiyle ters orantili olarak azalir. ayin yari capi dunyanin 4de 1i oldugu icin yukseldikce yercekimi cok daha hizli dusecekdir. diger tum faktorler esit olsa bile yakiti 6ya bolerek gerekli yakiti hesapliyamazsiniz.
bu tur bir yolculukda roketin yakit tuketimi hesaplamak icin kac farkli degiskenle kac tane integral ve diffarensiyel denklem cozmek gerekli, farkinda bile degilsiniz, bos salliyorsunuz. bir kere yakit surekli tuketiliyor aracin agirligi sabit olmayan bir degisken. ikincisi yer cekimi mesafeye gore degisiyor oda sabit degil ayri bir degisken. ustune dunyadan yukselirken hiza ve atmosferin kalinligina gore degisen basli basina ayri denklem olan hava direnci var. tum bunlari bakkal matemategi ile cozmeye calismak ancak cahil cesaretiyle aciklanabilir. keza ne bilmedigini bilmeden, bildigini sanan insana tanim geregi cahil denir.
Batuist; Adamlar 1969'da devasa bütçelerle, binlerce mühendisle ve sayısız can kaybıyla (Bkz. Gemini faciası) bu işi yaptılar. Yuri Gagarin, uzaya ilk çıkan değil uzaya sağ salim çıkıp dönmeyi başaran ilk kişidir derler. Uzay yarışı ABD-Sovyetler savaşını uzaydan yapılanıydı ve iki taraf ta kazanmak için elinden geleni ardına koymadı. o günlerin ruh halini anlarsanız "neden mars'a gitmemişler" diye sorarsınız.
küçük bir matematik işlemiyle bunca yıllık uzay yolculuğunun balon olduğunu kanıtladın.otur 100 :D
bunlara inanmayın evlerinin çatı içine bakın tv antenleri de yalan ip var hepsinde