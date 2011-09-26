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Neil Armstrong : NASA bizi utandırıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,7b
1
67
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji tarihine yön veren olaylardan en büyüğü şüphesiz insanoğlunun aya ilk ayak basmasıdır. Aya ilk ayak basan kişi ünvanını ise Neil Armstrong almıştır. Tüm dünyada büyük bir saygınlık kazanan Armstrong, NASA'nın son dönemlerdeki uzay programından hiç memnun değil.

Washington'da bir dörtlü panele katılan Armstrong, NASA'ya şiddetli eleştiriler yöneltti. NASA'nın uzay mekiği programını sona erdirmesine şiddetle karşı çıkıyor ve halen uzayda yapılacak çok işin olduğunu savunuyor. 

NASA'nın gelecekle ilgili daha güçlü bir vizyona sahip olması gerekiyor ve uzay çalışmalarına tekrar odaklanması kaçınılmaz bir gereklilik. Uzay mekiği programının yerine konacak teknolojinin geliştirilmesi yıllar alabilir. Bu süreçte ABD özellikle Rusya'nın Soyuz mekiği ile verdiği destek olmadan uzaya astronotlarını yollayamayacak.

Armstrong son Soyuz uzay aracı seferinin başarısızlığına uğradığını hatırlatarak Rusya'da yaşanacak bir problemin ABD'yi çok geride bırakacağını ileri sürdü. Aya son ayak basan astronot olan Eugene Cernan da NASA'nın uzay mekiği programını derhal devreye alması gerektiğini, yeni bir program ortaya konana kadar arada oluşacak boşluğun çok şey kaybettireceğini belirtti.

Armstrong bilinmeyen bir süre boyunca yakın Dünya yörüngesine ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na ABD'nin astronot gönderemeyeceğini iddia etti. 

Armstrong ayrıca uzay keşifleri ve projeleri için yıllarca büyük yatırımlar yapan bir ülke için bugünkü gelinen durumun son derece utanç verici ve kabul edilemez olduğunu vurguluyor.

81 yaşında olan Neil Armstrong 1969 yılında Apollo 11 mekiği ile uzaya çıkarak aya ilk ayak basan kişi olmuştu. 

ABD Başkanı Barack Obama yıllardır devam eden uzay mekiği programını Temmuz ayında sona erdirerek NASA'nın 2025'de bir asteroide ve 2030'da Mars'a yolculuk yapacak yeni bir proje başlatması için çağrıda bulunmuştu.

Uzaya ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na mürettebat taşıyan tek mekik Rus Soyuz aracı ve her seferi 50-60 milyon dolar arası bir maliyete neden oluyor.

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darkaura 8 yıl en beğenilen
blood.army
arkadas sorun zaten bence senin anlamadıgın mevzu su zaten kimse dünyanın cekim alanını inkar etmiyor aksine yer çekimini savunuyor yok 20 snye fln bunlar senaryo diyorum. dunyanın cekim alanında kurtulması apollo icin
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
normal boyutları buda ay modulü
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Aya ilk Ayak basma: Takvimler 16 Temmuz 1969u, Saatler Türkiye Saati ile 15.32yi gösteriyordu. Amerika Birleşik Devletlerinin Florida eyaletindeki Cape Kennedy Uzay Üssünde 39-A numaralı rampada toplam yüksekliği 111 m olan Satürn-5 füzesi, üzerinde Apollo-11 dev uzay aracı, içerisinde astronotlar Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Michael Collinsla birlikte ayı fethetmek için çıkacakları yolculuğa başlamadan yapılan geriye sayma işleminin sonundaydı. 5,4,3,2,1,0 Ateş! komutu üzerine korkunç bir patlamayla çalışmaya başlayan, toplam itme gücü 34.000 kg olan beş motor bir Alev bulutu içerisinde Apollo-11i havalandırıyordu. Yeni bir çağ açmak için hareket eden Satürn-5, üzerinde Apollo-11 aracı, 111 m yüksekliğinde ve 3100 ton ağırlığında tam manasıyla dev bir araçtı. Burada Satürn-5 itici güç vazifesini görecekti. Asıl aya gidecek olan araç Apollo-11di. Füze ve araç (Satürn ve Apollo)toplam sekiz kısımdan müteşekkil olup, bu kısımların en üstte bulunanı Kurtarma bölümü olup, kalkış esnasında meydana gelmesi muhtemel olan kazalara karşı astronotların hayatını kurtaracak olan bölümdü. Yukarıdan aşağıya sırasıyla; kurtarma bölümü, komuta modülü, hizmet modülü, ay modülü, kalan dört kısım ise aracı ay yoluna yöneltecek olan füzenin kısımlarıdır. Ateş komutu ile saniyede 13.600 kg yakıt kullanan beş motor, 10 saniyede 136.000 kg yakıt harcamak suretiyle kendi boyu kadar (111 m) yükselebildi. Her an ağırlığı ve yerçekiminin azalması ve gerekse yakıt harcaması sebebiyle araç hızlandı. İtiş gücü azalmadığı için çok kısa bir zamanda ses hızını aşan araç, fırlatılışından 2,5 Dakika sonra Saatte 8500 km hıza ve 64 km yüksekliğe erişti. Bu anda birinci kademedeki yakıt ve kademenin (kısmın) vazifesi bitmişti. Toplam füze ağırlığının 3/4ünü teşkil eden bu kısım atılarak hemen sonra itme gücü toplam 500.000 kg olan beş motorlu ikinci kısım ateşlendi. Araç 96 km yüksekliğe eriştiğinde emniyet için bulunan en üstteki kurtarma bölümü de atıldı. Birinci kademeden biraz daha uzun bir zaman çalışan ikinci kademe, aracı saatte 24.000 km hıza ve 183 km yüksekliğe eriştirdiği zaman, yakıtı ve vazifesi bittiğinden yeryüzüne inmek için araçtan ayrılırken, üçüncü kademenin motorlarından sadece bir tanesi, yer çekimi etkisinden kurtulan aracı, 2 dakika 45 saniye çalışmak suretiyle dünya çevresindeki yörüngesine oturmasını sağladı. Üçüncü kademenin yakıtı ve vazifesi bitmediği için atılmamıştı. Şimdi aracın hızı saatte 28.000 km ve yerden yüksekliği 185 km idi. Dünya etrafında yörüngede dönmekteydi. Artık astronotlar rahatça yerlerinden kalkabilirler, aracın kontrollerini yapabilirlerdi. Aracın ateşlenmesinden bu ana kadar tam 12 dakika geçti. Apollo-11in uzaya atılışını seyretmeye gelen topluluk henüz dağılmadan araç dünya çevresindeki yörüngesine oturmuş bulunuyordu. Apollo-11in astronotları, dünya çevresindeki yörüngede iki tur atarken aracın son kontrolleriyle birlikte, aya doğru hareketin son hazırlıklarını da yaptılar ve dünyadaki kontrol merkezine bilgi verdiler. Kalkıştan tam bir Saat sonra Satürnün son motoru astronotlar tarafından ateşlenerek aya doğru araç yön değiştirdi. Saatte 40.000 km hızla aya doğru yöneldi. dünyadan giderken sözde bunlar olurken ay modlunun resmine bakabilirsin. aydan havalanmak icin sadece ay modulunun heryeri yakıt olsa ne yazar son cumlede Dünyadan 320.000 km uzakta, hız saatte 3400 kilometreye düştü. Ayın çekim alanına girildiğinde ise hızı gitgide artarak ay yörüngesinde saatte 10.000 kilometreye erişti. Hız azaltılarak ay etrafında ve aydan 112 km yükseklikte, önce elips sonra dairesel bir yörüngeye girdi. Ay yörüngesine girdikten sonra gerekli kontrollar yapıldı ve astronotlardan Neil Armstrong ve Edwin Aldrin ay modülüne geçtiler. Michael Collins ise komuta modülünde kaldı. Aya ayak basmadan önce birçok araştırma, kontrol ve istirahattan sonra astronotlar aya inmek için hazırlandılar. Bundan sonra ay modülü araçtan ayrıldı, fren vazifesi gören motorları çalıştırarak önceden tespit edilen bölgeye 21 Temmuz 1969da yumuşak iniş yaptı. demek oluyor ki 112 km en az ayın cekim kuvveti 6da 1 i olsa 666 metre havalanabilir.136.000 kilo yakıt harcayarak ki 6 ya bolmemiz gerekir sadece 666 metre icin 22666 litre lazım tabikide toplam ağırlıgı da 6ya boldugumuzu varsayarsayarsak ki zaten bukdar yakıtın nedeni yakıt ayırlıgını tasıyabilmek icin :D bu kadar itme gucu gerir sadece aydan havalanabilmek icin kendi yazılıp cizilen verilere dayanılarak bunları soyluyoum tabi dogru veya yanlısı bilmem inanmak veya inanmamk herkesi elinde ben inanmıyorum dedim cahil sıfatına girmek yada sokulmak sacma... .

yani bakkal matematigi ve bos edebiyat kullanarak ancak bu kadar sacmalanabilirdi.
dunyadan kalkarken bu kadar yakit harcadi, aydan kalkerden 6da birini harcamasi mi gerek yani? lakin kazin ayagi oyle degil.
birincisi, dunyadan kalkan arac 3000ton (yaziyla ucbin) saturn roketinin tamami. ama ay modulunun aydan kalkan yukselme kismi sadece 4,5ton (yazi ile dort bucuk). simdi bu ikisi kaldirmak icin harcanan yakiti bir tutuyorsaniz sizin mantiginiza ne diyim.
ikincisi,ayda hava yok dolayisiylada hava direncide yok. hava direnci belki sizin kosu hizinizda etkisiz olabilir ama hizin karesiyle artigindan yuksek hizlarda cok buyuk degerlere ulasir ki, tavan hizinda giden bir otomobile etki eden hava direnci o aracin motor gucune esit olacak kadar yuksektir. ses hizinda ne kadar buyuk bir direnc oldugunu varin siz tahmin edin.
ucuncu olarakda, yer cekimi sabit degildir. gezegenden uzaklastikca mesafenin karesiyle ters orantili olarak azalir. ayin yari capi dunyanin 4de 1i oldugu icin yukseldikce yercekimi cok daha hizli dusecekdir. diger tum faktorler esit olsa bile yakiti 6ya bolerek gerekli yakiti hesapliyamazsiniz.
bu tur bir yolculukda roketin yakit tuketimi hesaplamak icin kac farkli degiskenle kac tane integral ve diffarensiyel denklem cozmek gerekli, farkinda bile degilsiniz, bos salliyorsunuz. bir kere yakit surekli tuketiliyor aracin agirligi sabit olmayan bir degisken. ikincisi yer cekimi mesafeye gore degisiyor oda sabit degil ayri bir degisken. ustune dunyadan yukselirken hiza ve atmosferin kalinligina gore degisen basli basina ayri denklem olan hava direnci var. tum bunlari bakkal matemategi ile cozmeye calismak ancak cahil cesaretiyle aciklanabilir. keza ne bilmedigini bilmeden, bildigini sanan insana tanim geregi cahil denir.
blood.armyarkadas sorun zaten bence senin anlamadıgın mevzu su zaten kimse dünyanın cekim alanını inkar etmiyor aksine yer çekimini savunuyor ...
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Foxbat 8 yıl
Arkadaşlar ister inanın ister inanmayın ama adamlar gerçekten de aya gitti. Gelişmiş teleskoplarla ve uzaya yollanan sondalarla iniş yapılan alanlar ve arta kalanlar bir çok kez görüntülendi. Ayrıca soğuk savaşın istihbarat boyutunu da gözden çıkarmayın. Sizce ABD aya gitmeyip te stüdyoda numara yapsa KGB bunu ifşa edip rakibini dünyaya rezil etmez miydi? Sovetler ve ABD birbirlerinin uzay programlarını an ve an izlerken böyle bir numara çekmek pek akıllıca değildi.
Batuist; Adamlar 1969'da devasa bütçelerle, binlerce mühendisle ve sayısız can kaybıyla (Bkz. Gemini faciası) bu işi yaptılar. Yuri Gagarin, uzaya ilk çıkan değil uzaya sağ salim çıkıp dönmeyi başaran ilk kişidir derler. Uzay yarışı ABD-Sovyetler savaşını uzaydan yapılanıydı ve iki taraf ta kazanmak için elinden geleni ardına koymadı. o günlerin ruh halini anlarsanız "neden mars'a gitmemişler" diye sorarsınız.
Arkadaşlar ister inanın ister inanmayın ama adamlar gerçekten de aya gitti. Gelişmiş teleskoplarla ve uzaya yollanan sondalarla iniş yapılan alanlar ve arta kal...
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umutarslan.com 8 yıl
blood.army
arkadas sorun zaten bence senin anlamadıgın mevzu su zaten kimse dünyanın cekim alanını inkar etmiyor aksine yer çekimini savunuyor yok 20 snye fln bunlar senaryo diyorum. dunyanın cekim alanında kurtulması apollo icin
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
normal boyutları buda ay modulü
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Aya ilk Ayak basma: Takvimler 16 Temmuz 1969u, Saatler Türkiye Saati ile 15.32yi gösteriyordu. Amerika Birleşik Devletlerinin Florida eyaletindeki Cape Kennedy Uzay Üssünde 39-A numaralı rampada toplam yüksekliği 111 m olan Satürn-5 füzesi, üzerinde Apollo-11 dev uzay aracı, içerisinde astronotlar Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Michael Collinsla birlikte ayı fethetmek için çıkacakları yolculuğa başlamadan yapılan geriye sayma işleminin sonundaydı. 5,4,3,2,1,0 Ateş! komutu üzerine korkunç bir patlamayla çalışmaya başlayan, toplam itme gücü 34.000 kg olan beş motor bir Alev bulutu içerisinde Apollo-11i havalandırıyordu. Yeni bir çağ açmak için hareket eden Satürn-5, üzerinde Apollo-11 aracı, 111 m yüksekliğinde ve 3100 ton ağırlığında tam manasıyla dev bir araçtı. Burada Satürn-5 itici güç vazifesini görecekti. Asıl aya gidecek olan araç Apollo-11di. Füze ve araç (Satürn ve Apollo)toplam sekiz kısımdan müteşekkil olup, bu kısımların en üstte bulunanı Kurtarma bölümü olup, kalkış esnasında meydana gelmesi muhtemel olan kazalara karşı astronotların hayatını kurtaracak olan bölümdü. Yukarıdan aşağıya sırasıyla; kurtarma bölümü, komuta modülü, hizmet modülü, ay modülü, kalan dört kısım ise aracı ay yoluna yöneltecek olan füzenin kısımlarıdır. Ateş komutu ile saniyede 13.600 kg yakıt kullanan beş motor, 10 saniyede 136.000 kg yakıt harcamak suretiyle kendi boyu kadar (111 m) yükselebildi. Her an ağırlığı ve yerçekiminin azalması ve gerekse yakıt harcaması sebebiyle araç hızlandı. İtiş gücü azalmadığı için çok kısa bir zamanda ses hızını aşan araç, fırlatılışından 2,5 Dakika sonra Saatte 8500 km hıza ve 64 km yüksekliğe erişti. Bu anda birinci kademedeki yakıt ve kademenin (kısmın) vazifesi bitmişti. Toplam füze ağırlığının 3/4ünü teşkil eden bu kısım atılarak hemen sonra itme gücü toplam 500.000 kg olan beş motorlu ikinci kısım ateşlendi. Araç 96 km yüksekliğe eriştiğinde emniyet için bulunan en üstteki kurtarma bölümü de atıldı. Birinci kademeden biraz daha uzun bir zaman çalışan ikinci kademe, aracı saatte 24.000 km hıza ve 183 km yüksekliğe eriştirdiği zaman, yakıtı ve vazifesi bittiğinden yeryüzüne inmek için araçtan ayrılırken, üçüncü kademenin motorlarından sadece bir tanesi, yer çekimi etkisinden kurtulan aracı, 2 dakika 45 saniye çalışmak suretiyle dünya çevresindeki yörüngesine oturmasını sağladı. Üçüncü kademenin yakıtı ve vazifesi bitmediği için atılmamıştı. Şimdi aracın hızı saatte 28.000 km ve yerden yüksekliği 185 km idi. Dünya etrafında yörüngede dönmekteydi. Artık astronotlar rahatça yerlerinden kalkabilirler, aracın kontrollerini yapabilirlerdi. Aracın ateşlenmesinden bu ana kadar tam 12 dakika geçti. Apollo-11in uzaya atılışını seyretmeye gelen topluluk henüz dağılmadan araç dünya çevresindeki yörüngesine oturmuş bulunuyordu. Apollo-11in astronotları, dünya çevresindeki yörüngede iki tur atarken aracın son kontrolleriyle birlikte, aya doğru hareketin son hazırlıklarını da yaptılar ve dünyadaki kontrol merkezine bilgi verdiler. Kalkıştan tam bir Saat sonra Satürnün son motoru astronotlar tarafından ateşlenerek aya doğru araç yön değiştirdi. Saatte 40.000 km hızla aya doğru yöneldi. dünyadan giderken sözde bunlar olurken ay modlunun resmine bakabilirsin. aydan havalanmak icin sadece ay modulunun heryeri yakıt olsa ne yazar son cumlede Dünyadan 320.000 km uzakta, hız saatte 3400 kilometreye düştü. Ayın çekim alanına girildiğinde ise hızı gitgide artarak ay yörüngesinde saatte 10.000 kilometreye erişti. Hız azaltılarak ay etrafında ve aydan 112 km yükseklikte, önce elips sonra dairesel bir yörüngeye girdi. Ay yörüngesine girdikten sonra gerekli kontrollar yapıldı ve astronotlardan Neil Armstrong ve Edwin Aldrin ay modülüne geçtiler. Michael Collins ise komuta modülünde kaldı. Aya ayak basmadan önce birçok araştırma, kontrol ve istirahattan sonra astronotlar aya inmek için hazırlandılar. Bundan sonra ay modülü araçtan ayrıldı, fren vazifesi gören motorları çalıştırarak önceden tespit edilen bölgeye 21 Temmuz 1969da yumuşak iniş yaptı. demek oluyor ki 112 km en az ayın cekim kuvveti 6da 1 i olsa 666 metre havalanabilir.136.000 kilo yakıt harcayarak ki 6 ya bolmemiz gerekir sadece 666 metre icin 22666 litre lazım tabikide toplam ağırlıgı da 6ya boldugumuzu varsayarsayarsak ki zaten bukdar yakıtın nedeni yakıt ayırlıgını tasıyabilmek icin :D bu kadar itme gucu gerir sadece aydan havalanabilmek icin kendi yazılıp cizilen verilere dayanılarak bunları soyluyoum tabi dogru veya yanlısı bilmem inanmak veya inanmamk herkesi elinde ben inanmıyorum dedim cahil sıfatına girmek yada sokulmak sacma... .

küçük bir matematik işlemiyle bunca yıllık uzay yolculuğunun balon olduğunu kanıtladın.otur 100 :D
bunlara inanmayın evlerinin çatı içine bakın tv antenleri de yalan ip var hepsinde
blood.armyarkadas sorun zaten bence senin anlamadıgın mevzu su zaten kimse dünyanın cekim alanını inkar etmiyor aksine yer çekimini savunuyor ...
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fasli 7 yıl



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ZooZ 8 yıl
Klasik soru o kadar yıldan beri neden kimse bir daha aya gidemedi , şimdiye kadar normalde ağaoğlunun bile oraya siteler kurması gerekiyordu.....

-Aya gitmeyen aadamlar niye marsa gidecez diye uğraşıyorlar, adamlar yaşama uygun değil diyorlar ama belkide uygun, gizliyorlar aksini ispat edecek bilgimiz yok sonuçta...

-Bir de The dark side of the moon...
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prodamas 8 yıl ZooZ
zoozfire

Klasik soru o kadar yıldan beri neden kimse bir daha aya gidemedi , şimdiye kadar normalde ağaoğlunun bile oraya siteler kurması gerekiyordu.....

-Aya gitmeyen aadamlar niye marsa gidecez diye uğraşıyorlar, adamlar yaşama uygun diyorlar ama belkide uygun, gizliyorlar aksini ispat edecek bilgimiz yok sonuçta...

-Bir de The dark side of the moon...


Tabi tbi siteler kurucaktık Bir uzay gemisinn dunyadan kalması için Yılar gerektiren araştırmalar milyonlarca dolar butçe gerekiyor.Kolonilişirsek ayrıca ay tercih edilmez Mars gibi bir gezegen Yada Titan Gibi bir Uydu tercih edilebilir.ayrıca yaşama nasıl uygun olsun Uzaydan atmosfregozukmuyor,Yer çekimi de cabası Orda yaşamak çok zor olur dediğm gibi

-Dark side of the mon mu


ayrıca 91 e kadar Zaten uzay yarışı surdu bır bakıma İnsanlar tekrar edemezdi 91 de USSRyıkılması ile Abd kazandı,Mars a gitmeye çalışıyoruz Ay boşuna zaman kaybı ayı biliyoruz.Mars a kaçtane Uydu gonderildi .UZAYA kaçtane tleskop gonderildi gezegen bulması ıcın artık onlarda biliyorlar onemli olanın Dunayay benzer gezegen bulmak oludğunu
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CodeMachine 8 yıl
Elalem çıkar aya bize düşer muhabbeti anca. Ulan millet amma meraklı elin ecnebilerini savunmaya. Babanızı böyle savunmazsınız.
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darkaura 8 yıl CodeMachine
CodeMachine

Elalem çıkar aya bize düşer muhabbeti anca. Ulan millet amma meraklı elin ecnebilerini savunmaya. Babanızı böyle savunmazsınız.

ya ne yapacaz. aman gavura yalakalik olmasin diye bu sacmaliklara he mi diyecez. elin gavurunu degil, akli selimi, dogrulari savunuyoruz. bu kadar amerikan kompleksi yapmayin. ayrica elialem bunlarin muhabbetini yuzlerce yil once yaptiklari icin onlar aydalar, biz burdayiz.
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napolyon94 8 yıl
uzay hayal kirikligidir iki taraf icinde
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prodamas 8 yıl napolyon94
napolyon94

uzay hayal kirikligidir iki taraf icinde

Nası USSR İlk uzaya çıkıp sağ salimşekilde adamı indirdi DUNYAYA,USA ise Aya 2 adam gonderdi(Apola 11 De 2 tane adam vardı yanlış analamyın) Sımdı ise Anti madde Yakıt oarlak kulanılmaya çalışışıyor,İyon motorları yapılmaya çalışılıyor,90da Karanlık made deseydinizsize Kufur ederlerdi Boşluk deseniz filanŞimdi ise Biliyoruz Uzay bir boşuk Değil karanlık maddeİle,Anti madde ile Atom altı Parkikulerle kaplı bi yer .İnsanlar Wimp denilen Karanlık madde partuklerini yakalamya çalışıyorlar,Uzaay istasyonlarındaaylarca kalıyorlar,

Birisiaya gidelmeme sebebi ne diye sormustu galiba:

uzay yarışında ABD Aya damçıkartdı Bidaha yapmasına gerek yok Aya gidmk demek 2-3yıl Butun Şeylerin duraksamasını gerektircek,Ayrıca ilk ayak basn olmak onemli
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D-KaoSee 8 yıl
Adamlar yapmıs, fazla söze ve kıskanmaya gerek yok..
"İTÜ deki profesörlerımız dahi inanmıyo buna normal vatandastan inanmasını nasıl bekliyorsunuz? :)"
herşey ortada. bugun güneş ile dünya arasında ki farkı milimlik ölcebilen bi teknoloji varsa bu da vardır gercektir..
bunu inkar eden... bugunekadar gezegende evrende kanıtlanmıs bir cok seyi inkar etmiş bulunur diye düşünüyorum..
(çokmu basit oldu:))
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LORDTEK 8 yıl
darkaura
ayin yari capi dunyanin 4de 1i oldugu icin
Bence sosyolojide bu durumun bir adı olmalı. Haklıyken haksız duruma düşmek... Nasıl dörtte biri lan? Yani hiç mi belgesel neyim izlemedin hiç mi benzer boyutlu bir simülatör görmedin? Dörtte bir direk epic fail yani.
Ayrıca mevzu bahis konuyu az olan yer çekimi için çok çok daha az yakıtın yeterli olduğu ve uzaklaştıkça mesafenin karesi ile azaldığı bölümlerin açıklıyor. Hava sürtünmesini dahil etmenin anlamı yok. Hava sürtünmesi diğer konulara göre çok daha az etki etmektedir.
Ayrıca ayrıca, sayısal olarak da şöyle bir bilgi vereyim: Aydan yükselmek için 1200 beygir gücü yeterlidir. Dolayısıyla aya gidilmiştir, gelinmiştir.
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darkaura 8 yıl
LORDTEK

darkaura
ayin yari capi dunyanin 4de 1i oldugu icin
Bence sosyolojide bu durumun bir adı olmalı. Haklıyken haksız duruma düşmek... Nasıl dörtte biri lan? Yani hiç mi belgesel neyim izlemedin hiç mi benzer boyutlu bir simülatör görmedin? Dörtte bir direk epic fail yani.
Ayrıca mevzu bahis konuyu az olan yer çekimi için çok çok daha az yakıtın yeterli olduğu ve uzaklaştıkça mesafenin karesi ile azaldığı bölümlerin açıklıyor. Hava sürtünmesini dahil etmenin anlamı yok. Hava sürtünmesi diğer konulara göre çok daha az etki etmektedir.
Ayrıca ayrıca, sayısal olarak da şöyle bir bilgi vereyim: Aydan yükselmek için 1200 beygir gücü yeterlidir. Dolayısıyla aya gidilmiştir, gelinmiştir.




bayiliyorum karsidakine fail derken kendi epic fail olanlara
ironisini hic bir seye degismemhele bide ukelalik yaparken bu duruma dusuyorsa tadindan yenmez.



once tavrini duzelt terbiyeni takin.
sonra birine saldirmadan once ac bir kaynakdan arastir gercekden dogru mu yanlis. boylece kendini yok yere madara etmis olmazsin.
ayin ortamala yari capi 1737km yani 6371km yaricapli dunyanin yaklasik 4de 1i. tam olarak dunyanin 0.273 kati
istedigin kaynakdan acip bakabilirsin. ama kolaylik olsun sana wiki linklerini vereyim
tr.wikipedia.org/...
tr.wikipedia.org/...

belgeselden olcuye nasil bakiyorsun bilmiyorum. ekrandan cetvellemi olcupde burda ukalalik yapiyorsun.

ha bide cevap yazmadan oncesini oku. kardes dunyadakinin yakitin 6da 1i ile ayni yukseklige cikilir diyor. ama newtonin cekim formuluyke ufak bir hesaplama yaparsan ayin 100km yuksinde yer cekiminin dunyanin 100km sinin 6da 1inden daha az oldugu gorebilirsin. tabi su yazdiklarin bu hesabi yapip yapamiyacagin konusunda bence ciddi supheler olusturdu.

hava surtunmesi icinde once dinamigini ogren oyle gel. eger ses hiziyla gidiyorsan hicde gozardi edebilcegin bir faktor degil. yakit tuketiminde bir fark yaratir. bir savas jetinin sabit hizda bir kac saatte tukettigi tonlarca yakit nereye gidiyor zannediyorsunuz. sadece ve sadece hava surtunmesine karsi harcaniyor (tabi bide motordaki kayiplar. ama bu yapilan ise dahil degil) bunlari anlayabilcek kadar fizik bilmiyorsan. hic cevap yazma. daha cok batarsin.


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automatik 8 yıl
Hükumetleri NASA projelerine daha çok para ayıracağına Afganistan,Irak ve Libya projelerine para ayırmış durumda
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detroit21 8 yıl
Ben bizzat gittim .
Problem ?
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Foxbat 8 yıl
Aya neden gidilemiyor yerine aya neden gidilmiyor sorusu daha doğru olur. cevabı da çok basit: Çok çok çok pahalı ve neden gitsinler ki? 60lı yıllar soğuk savaşın en kritik dönemiydi. uzay yarışı ise komünizm ve kapitalizmin en büyük mücadele alanıydı. iki taraf ta birbirlerine üstünlük sağlamak için kafayı yemişçesine yırtınıyordu.O zamanın şartları böyle devasa ve aptalca işlere para harcamak için çok idealdi. Sputnik'in bip biplerini evindeki radyodan duyabilen amerikalılar öyle korkmuştu ki ruslar pes etmese mars'a bile giderlerdi. Bugün ise işler değişik. Aya gitmenin ticari ya da stratejik bir önemi şimdilik yok. Bazı kaynaklara göre ayda ciddi miktarda değerli maden olduğu söyleniyor fakat orada maden kurmak şimdilik mümkün olmadığından işleri ağırdan alıyor herkes.
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darkaura 8 yıl
mladenbmv

1960 aya çıkldıysa neden şimdi 60 lardan daha yüksek teknoloji varken elimizde aya gidilemiyor.veya gidiyorlarda bizlerdenöi saklıyorlar.ama gitseler tekrar aya amerika söylemese bile haberimiz olur çünkü dünyada uzayı takiben insanlar çok.


elektronik aldi basini gitti dogru ama o zamanki roket teknolojisiyle bugunku arasinda nerdiyse hic fark yok. sadece yorungeye cikan uzay mekiklerinin maliyeti bile agir geliyor kaldigi aya kadar gidebilcek devasa bir roketin maliyeti ciddi bir neden olmadan kimsenin goze almiyacagi bir yuk. soguk savasda rekabet ve ilk olmanin prestiji bu maliyete agir basiyordu, simdi basmiyor.
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