Nesnelerin İnterneti ve iletişimde yenilikçi teknolojiler CES 2016 gündeminde





ABD'nin en önemli iki düzenleyici kurumu olan, aldığı kararlarla diğer ülkeleri de dolaylı olarak etkileyen Federal Ticaret Komisyonu ve Federal İletişim Komisyonu, CES 2016 fuarının açılışında sahne alacak.





Federal Ticaret Komisyonu - FTC ismini genelde patent davalarında geçerlilik onayı vermesiyle duyuyoruz. Federal İletişim Komisyonu - FCC ise elektronik cihazların uygunluk onayını veriyor ve hücresel ağların frekans ihalelerini yapıyor. Her iki kurum yönetim kurulu başkanı seviyesinde CES 2016 fuarına katılacak.





Fuarda kurumların tecrübelerini aktaracağı Süper Oturum adında bir etkinlik düzenleniyor. Etkinlikte 30 dakika olarak iki tartışma programı yapılacak ve başkanlar hızlı değişen teknolojiler nedeniyle karşılaştıkları zorlukları anlatacak. Etkinlik 6 Ocak 2016 tarihinde yerel saatle 11.30'da başlayacak.





Aynı gün öğleden sonra ise her iki kurumun yöneticilerinin katılacağı iki yuvarlak masa toplantısı olacak. Toplantılarda Nesnelerin İnterneti sektöründe kişisel verilerin önemi, yeni hizmetlerin sunulmasında veri güvenliğinin önemi, artan geniş bant internet hızları, mobil geniş bant için daha fazla frekans bandı ayırma ve iletişimde tüketicilere sunulacak yenilikçi servisler ele alınacak. Toplantıların aynı gün yerel saatle 14.15'te başlaması bekleniyor.