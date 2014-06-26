Nestle otomatik olarak gıda takviyesi hazırlayacak bir cihaz geliştiriyor





Son olarak popüler çikolatasının ismini son Android sürümüne vermesiyle gündeme gelen Nestle, kapalı kapılar ardında önemli bir teknolojiyi hayata geçirmek için çalışmalar yapıyor.





Nestle Sağlık Bilimleri Enstitüsü, kişilerin vücut ihtiyacına göre gereken oranda ve gerekli bileşenleri ihtiva eden bir gıda takviyesi hazırlama makinesi üzerinde çalıştığını açıkladı. Bilindiği gibi Nestle'nin Nespresso adında kahve yapma makineleri mevcut. Enstitü bu temel üzerinden giderek akıllı bir sistem hazırlamak istiyor.





Sistem bilimsel ekipmanlar yoluyla kullanıcının vücudunda eksik olan vitaminleri veya diğer besinleri tespit edecek ve tespitlerini makineye aktararak uygun bir gıda takviyesi hazırlanmasını sağlayacak. Gıda takviyeleri kapsül veya toz şeklinde olacak.





Nestle'nin projesi oldukça karmaşık ve bu bakımdan maliyetlerin de uçuk seviyelerde olabileceği belirtiliyor. Zira hali hazırda vücudun besin ihtiyacı profilini çıkarmak 50$'dan başlıyor ve 1000$'a kadar çıkıyor. İnsan vücudunu sürekli tahlil eden bir cihazın çok düşük maliyetlerde olması için Nestle'nin önemli yatırımlar yapması gerekiyor. Nestle projesini yakın gelecekte hayata geçirmeyi umut ediyor. Ancak şimdilik kesin bir tarih vermek mümkün değil.

http://www.bloomberg.com/news/2014-06-22/nestle-aiming-to-develop-a-nespresso-of-nutrients.html