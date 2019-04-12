Netflix, 2 TL’lik haftalık paketi Türkiye’de test etmeye başladı

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Netflix, daha uygun fiyatlı paket çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta mobil cihazlar için 7,99 TL’lik aylık abonelik paketini test eden firma şimdi de Türkiye'de haftalık abonelik seçeneğini test etmeye başladı.

Haftalık abonelik seçeneği, aylık aboneliği uzun bulan ve kısa süreliğine Netflix kullanmak isteyenler için uygun fiyatlı çözüm olacak. Aylık abonelik ücretinden yaklaşık 4 kat daha uygun fiyata 1 hafta boyunca Netflix’i kullanabileceksiniz.

Ayrıca Bkz. "Netflix, uygun fiyatlı mobil paketini Türkiye’de test etmeye başladı"

Daha önce Netflix kullanmamış müşteriler, tıpkı aylık abonelikte olduğu gibi haftalık abonelik başlattığı takdirde ilk 30 gün boyunca Netflix’i ücretsiz olarak deneyebilecek. Deneme süresinin ardından haftalık abonelik her 7 günde bir kendini yenileyecek. Netflix’i kısa süreliğine kullanmayı düşünüyorsanız otomatik yenilemeyi kapatmanız gerekebilir. Daha önce Netflix kullanmamış müşteriler, tıpkı aylık abonelikte olduğu gibi haftalık abonelik başlattığı takdirde ilk 30 gün boyunca Netflix’i ücretsiz olarak deneyebilecek. Deneme süresinin ardından haftalık abonelik her 7 günde bir kendini yenileyecek. Netflix’i kısa süreliğine kullanmayı düşünüyorsanız otomatik yenilemeyi kapatmanız gerekebilir.

Netflix’in kütüphanesindeki içeriklerin çoğunluğu ilginizi çekmiyor fakat yeni eklenen bir filmi veya diziyi izlemek istiyorsanız ‘haftalık abonelik seçeneği’ size büyük bir tasarruf sağlayacak. Örneğin 26 Nisan tarihinde yayınlanacak Hakan: Muhafız’ın ikinci sezonunu sadece 2 TL karşılığında izleyebileceksiniz.

Netflix’in haftalık abonelik ücretleri ne kadar?

Netflix’in haftalık abonelik seçeneğinde dört farklı paket bulunuyor. Mobil paket 1,99 TL, Temel paket 4,99 TL, Standart paket 7,99 TL ve Özel paket 10,99 TL olarak ücretlendiriliyor.

Netflix’in haftalık abonelik seçeneği şimdilik test aşamasında. Kısıtlı bir kitle, haftalık abonelik seçeneğinden yararlanabiliyor. Netflix planları arasında haftalık abonelik seçeneğini göremiyorsanız başka tarayıcılardan da şansınızı deneyebilirsiniz. Haftalık abonelik seçeneğinin genel kullanıma sunulup sunulmayacağına, test çalışmalarının ardından karar verilecek.