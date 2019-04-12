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Netflix, 2 TL’lik haftalık paketi Türkiye’de test etmeye başladı

Netflix, 1,99 TL'lik haftalık abonelik seçeneğini Türkiye'de test etmeye başladı. Kısa süreliğine Netflix'i kullanmak isteyen müşteriler için tasarruf sağlayacak.
1 ay
15,7b
1
54
Dijital Perde
Yusuf Akbaş
Yazar
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Netflix, 2 TL’lik haftalık paketi Türkiye’de test etmeye başladı
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Netflix, daha uygun fiyatlı paket çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta mobil cihazlar için 7,99 TL’lik aylık abonelik paketini test eden firma şimdi de Türkiye'de haftalık abonelik seçeneğini test etmeye başladı.

Haftalık abonelik seçeneği, aylık aboneliği uzun bulan ve kısa süreliğine Netflix kullanmak isteyenler için uygun fiyatlı çözüm olacak. Aylık abonelik ücretinden yaklaşık 4 kat daha uygun fiyata 1 hafta boyunca Netflix’i kullanabileceksiniz.

Ayrıca Bkz. "Netflix, uygun fiyatlı mobil paketini Türkiye’de test etmeye başladı"
Daha önce Netflix kullanmamış müşteriler, tıpkı aylık abonelikte olduğu gibi haftalık abonelik başlattığı takdirde ilk 30 gün boyunca Netflix’i ücretsiz olarak deneyebilecek. Deneme süresinin ardından haftalık abonelik her 7 günde bir kendini yenileyecek. Netflix’i kısa süreliğine kullanmayı düşünüyorsanız otomatik yenilemeyi kapatmanız gerekebilir.

Netflix’in kütüphanesindeki içeriklerin çoğunluğu ilginizi çekmiyor fakat yeni eklenen bir filmi veya diziyi izlemek istiyorsanız ‘haftalık abonelik seçeneği’ size büyük bir tasarruf sağlayacak. Örneğin 26 Nisan tarihinde yayınlanacak Hakan: Muhafız’ın ikinci sezonunu sadece 2 TL karşılığında izleyebileceksiniz.

Netflix’in haftalık abonelik ücretleri ne kadar?

Netflix’in haftalık abonelik seçeneğinde dört farklı paket bulunuyor. Mobil paket 1,99 TL, Temel paket 4,99 TL, Standart paket 7,99 TL ve Özel paket 10,99 TL olarak ücretlendiriliyor.

Netflix’in haftalık abonelik seçeneği şimdilik test aşamasında. Kısıtlı bir kitle, haftalık abonelik seçeneğinden yararlanabiliyor. Netflix planları arasında haftalık abonelik seçeneğini göremiyorsanız başka tarayıcılardan da şansınızı deneyebilirsiniz. Haftalık abonelik seçeneğinin genel kullanıma sunulup sunulmayacağına, test çalışmalarının ardından karar verilecek.


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gun 1 ay en beğenilen Ambarad
Netflix’in kendi içerikleri için bile değer bence Digiturk’den ve diğerlerinden daha çok daha ucuz.
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Ambarad 1 ay
HD yok, hiçbir şey yok tabloda. 5TL yap, HD koy bari. Bu Netflix'de ne yapacağını şaşırdı arkadaş. İzlediğim hiçbir dizi yok zaten Netflx'de. Olanlarında yeni sezonu yok. Ne yapmaya çalışıyor bunlar.
HD yok, hiçbir şey yok tabloda. 5TL yap, HD koy bari. Bu Netflix'de ne yapacağını şaşırdı arkadaş. İzlediğim hiçbir dizi yok zaten Netflx'de. Olanlarında yeni s...
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3 Yanıt Yanıtla +15
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esmerbuyucu 1 ay Ambarad
Zaten HD olan Standart paket haftalık 7,99 TL...
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1 Avatar
ÖzgünK 1 hf.
2 TL lik paket yok burada.
netflix.com/...
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Resitales 1 hf.
ben bu mobil pakete üye olmak istiyorum 4k grubu çok problemli diyorlar millet deneme üyeliği açıp milletten paraları toplayıp sonra üyeliği kapıyorlarmış.mobil paketin görüntü kalitesi SD mi yoksa 720 p mi biliyormusunuz.
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mu5tafa 1 hf. Resitales
Referanslı üyelerle grup kurarsanız sıkıntı olmaz.
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agresifsef 2 hf.
iş yapar
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YOURMOVE 1 ay
30 günlük deneme süresini kaldıracak :) yavaş yavaş geliyor. Bu paket onun habercisi olabilir.
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Antikaruh 1 ay
4k lazım 4kkkkkkkkkkkk !
Yeter şunu 40 liralık paketten çıkarsınlar aylık vereyim işte Standart pakete, kimse ile de aile planlaması kurmak zorunda kalmayayım.
4k tv'leri ne yapacağız bu ucuz paketlerle ? Telefonun tabletin bile çözünürlüğü olmuş 2-3-4-5k ... SD içerik izlenmez.
4k'ya ayda 25 lira verelim, tek hesap olsun bitsin gitsin işte !
Özel pakette hem kişi sayısı çok hemde 4k oraya özel çok orantısız. Bir ara paket lazım.
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tkblack 1 ay
bedava yapmış adamlar nerdeyse hala beğemeyen var. üstüne para vermesi lazım haklısınız.
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@BJK@ 1 ay tkblack
üste para da veriyor npara ile iade alınıyor bir kısmı diye biliyorum :))
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DH Misafiri 1 ay
Kademe kademe sunuluyor muhtemelen. Gelir birkaç güne.
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DH Misafiri 1 ay
kul hakki diye birsey var.
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kayamtky 1 ay
İsterse 1 TL yapsın, ufacık cep tel. ekranın dan film seyretmeyi sevmiyorum.
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DH Misafiri 1 ay
Ücret ödeyip istediğim içeriği bulamadiktan sonra napim öyle netflixi.
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