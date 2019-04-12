Netflix, 2 TL’lik haftalık paketi Türkiye’de test etmeye başladı

Haftalık abonelik seçeneği, aylık aboneliği uzun bulan ve kısa süreliğine Netflix kullanmak isteyenler için uygun fiyatlı çözüm olacak. Aylık abonelik ücretinden yaklaşık 4 kat daha uygun fiyata 1 hafta boyunca Netflix’i kullanabileceksiniz.
Daha önce Netflix kullanmamış müşteriler, tıpkı aylık abonelikte olduğu gibi haftalık abonelik başlattığı takdirde ilk 30 gün boyunca Netflix’i ücretsiz olarak deneyebilecek. Deneme süresinin ardından haftalık abonelik her 7 günde bir kendini yenileyecek. Netflix’i kısa süreliğine kullanmayı düşünüyorsanız otomatik yenilemeyi kapatmanız gerekebilir.
Netflix’in kütüphanesindeki içeriklerin çoğunluğu ilginizi çekmiyor fakat yeni eklenen bir filmi veya diziyi izlemek istiyorsanız ‘haftalık abonelik seçeneği’ size büyük bir tasarruf sağlayacak. Örneğin 26 Nisan tarihinde yayınlanacak Hakan: Muhafız’ın ikinci sezonunu sadece 2 TL karşılığında izleyebileceksiniz.
Netflix’in haftalık abonelik ücretleri ne kadar?
Netflix’in haftalık abonelik seçeneğinde dört farklı paket bulunuyor. Mobil paket 1,99 TL, Temel paket 4,99 TL, Standart paket 7,99 TL ve Özel paket 10,99 TL olarak ücretlendiriliyor.
Netflix’in haftalık abonelik seçeneği şimdilik test aşamasında. Kısıtlı bir kitle, haftalık abonelik seçeneğinden yararlanabiliyor. Netflix planları arasında haftalık abonelik seçeneğini göremiyorsanız başka tarayıcılardan da şansınızı deneyebilirsiniz. Haftalık abonelik seçeneğinin genel kullanıma sunulup sunulmayacağına, test çalışmalarının ardından karar verilecek.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
netflix.com/...
Yeter şunu 40 liralık paketten çıkarsınlar aylık vereyim işte Standart pakete, kimse ile de aile planlaması kurmak zorunda kalmayayım.
4k tv'leri ne yapacağız bu ucuz paketlerle ? Telefonun tabletin bile çözünürlüğü olmuş 2-3-4-5k ... SD içerik izlenmez.
4k'ya ayda 25 lira verelim, tek hesap olsun bitsin gitsin işte !
Özel pakette hem kişi sayısı çok hemde 4k oraya özel çok orantısız. Bir ara paket lazım.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
15696 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
netflix, Türkiye Gündemi ve