Netflix, uygun fiyatlı mobil paketini Türkiye’de test etmeye başladı

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Netflix, geçtiğimiz hafta yurt dışında test etmeye başladığı mobil abonelik paketini şimdi de Türkiye’de kullanıma sundu. Bazı kişiler için kullanıma sunulan bu paket, oldukça uygun fiyatı ile dikkat çekiyor.

Mobil paket, adından da anlaşılacağı üzere Netflix’i yalnızca telefon ve tabletten izleme imkanı sunuyor. Mobil paket 7,99 TL fiyat etiketine sahip. PC ve TV’den Netflix izleyebileceğiniz ‘Temel Paket’ ise 16 TL fiyat etiketine sahip.

Müzik servislerinden daha ucuz

Netflix’i yalnızca mobilden izleyecekler için yeni paketin fiyatı epey uygun görünüyor. Hatta Spotify ve Apple Music gibi müzik servislerinden bile uygun fiyata satılıyor.

Netflix’in yaptığı açıklamaya göre mobil paket henüz test aşamasında. Şimdilik sınırlı sayıda kullanıcının kullanıma sunuluyor. Pakete abone olmayı düşünüyorsanız fakat paketi göremiyorsanız farklı tarayıcılardan şansınızı deneyebilirsiniz. Netflix, mobil paketin hiçbir zaman genel kullanıma sunulmama ihtimalinin olduğunu da açıklamasında belirtiyor.

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Öte yandan Netflix bugün ABD'deki kullanıcılarına zam yapacağını duyurdu. Kullanıcılara gönderilen bilgilendirme e-postasına göre tüm paketlereuygulanacak. Türkiye'ye zam gelip gelmeyeceği bilinmiyor.