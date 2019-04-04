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Netflix, uygun fiyatlı mobil paketini Türkiye’de test etmeye başladı

Netflix, temel aboneliğin yarı fiyatına Netflix'i mobilden izleme imkanı sunan mobil paketini Türkiye'de test etmeye başladı. Netflix'in mobil paketi epey uygun fiyata sahip.
1 ay
12,3b
1
139
Dijital Perde
Yusuf Akbaş
Yazar
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Netflix, uygun fiyatlı mobil paketini Türkiye’de test etmeye başladı
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Netflix, geçtiğimiz hafta yurt dışında test etmeye başladığı mobil abonelik paketini şimdi de Türkiye’de kullanıma sundu. Bazı kişiler için kullanıma sunulan bu paket, oldukça uygun fiyatı ile dikkat çekiyor.

Mobil paket, adından da anlaşılacağı üzere Netflix’i yalnızca telefon ve tabletten izleme imkanı sunuyor. Mobil paket 7,99 TL fiyat etiketine sahip. PC ve TV’den Netflix izleyebileceğiniz ‘Temel Paket’ ise 16 TL fiyat etiketine sahip.

Müzik servislerinden daha ucuz 

Netflix’i yalnızca mobilden izleyecekler için yeni paketin fiyatı epey uygun görünüyor. Hatta Spotify ve Apple Music gibi müzik servislerinden bile uygun fiyata satılıyor.

Netflix’in yaptığı açıklamaya göre mobil paket henüz test aşamasında. Şimdilik sınırlı sayıda kullanıcının kullanıma sunuluyor. Pakete abone olmayı düşünüyorsanız fakat paketi göremiyorsanız farklı tarayıcılardan şansınızı deneyebilirsiniz. Netflix, mobil paketin hiçbir zaman genel kullanıma sunulmama ihtimalinin olduğunu da açıklamasında belirtiyor.

Öte yandan Netflix bugün ABD'deki kullanıcılarına zam yapacağını duyurdu. Kullanıcılara gönderilen bilgilendirme e-postasına göre tüm paketlere 2 dolar zam uygulanacak. Türkiye'ye zam gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

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Red Wheelbarrow 1 ay en beğenilen sanalpeygamber
Sen dirilişi trt den izle abicim bosver yahu fazla gelir netflix falan size.
Diriliş
Payitaht
çukur
bunlar paklar sizi gaza gelirsiniz
Sen dirilişi trt den izle abicim bosver yahu fazla gelir netflix falan size.DirilişPayitahtçukurbunlar paklar sizi gaza gelirsiniz...
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2 Yanıt Yanıtla +120
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cuneyd01 1 ay
Özel paketi alıp 4 kişinin ortak kullanması daha mantıklı.
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VYC Majoris 1 ay ReDDx
O neyin nerede olduğu belli olmayan, dağınık uygulama mı? Aman kalsın :) Spotify'da her sanatçının albümleri, single'ları, canlı kayıtları, konser kayıtları, podcastler düzenli şekilde duruyor ve yeni müzikler keşfetmek için de harika. Ses kalitesi de gayet iyi.
Müzik zevkim için ayda 3 lira vermeye yerinecek kadar pinti değilim çok şükür. 5000 liraya telefon alıp da 3.5 liranın hesabını yapanlar çok.
O neyin nerede olduğu belli olmayan, dağınık uygulama mı? Aman kalsın :) Spotify'da her sanatçının albümleri, single'ları, canlı kayıtları, konser kayıtları, p...
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2 Yanıt Yanıtla +40
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DH Misafiri 1 ay
En sonunda be
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metehanturt 1 ay yeni yorumcu
Tele al tvye yansıt kafalar uranüs
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cronaldo2 1 ay
Aldim ben begendim . Uni ogrencisiyim.yurdun netinde rahat bu kalite aciliyor. Enpara ile 4tlye geliyor. Yurtta oldugum icin zaten sadece telefondan erisebiliyorum.
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Kustumize 1 ay
Eğer bilgisayardan kullanmak istiyorsanız, android emülatörlerini deneyebilrsiniz. Ben netflix'in sistemini zerre beğenmiyorum. Bir kaç ay kullandım. Çok fazla eksiği var.
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LEAME 1 ay
Kimi 3 lira vermemek için spotify ı yerer, kimi 4k tv ye 480p görüntü verip görüntünün çok iyi olduğunu iddia eder. Arkadaşlar 15 20 lira bu kadar kıymetliyse sizin için, bu konuda işiniz olmamalı bence. Para veriyorsunuz diye 4k tv de 480p açıp, abi korsan gibi mi sanıyosunuz yhaa triplerine girmeye gerek yok bence
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cebo01 1 ay
Benim dizi arşivim bile bunlardan iyi
Neredeyse hepsi 1080p X265, bluray olarak çıkmayan bir kaç tanesi düşük çözünürlükte ama bitrate'leri iyi onların da.
480p izlersem zevk alamam ben. Film olur anlarım sonuçta 2 saatlik bir video ama dizi öyle değil. İnsan kalite arıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Tall Man 1 ay
Hd olmaması çok etkiliyor mu ?
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MK* 1 ay
Telefondan izleyip HDMI dönüştürücü ile Televizyona yansıtsak olur mu?
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tur1st 1 ay
Ben de çıkmıyor, hep de mobilden izlerim
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cronaldo2 1 ay tur1st
Sitesinden al.mobilde paket cikmiyor.
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Holy-Ghost 1 ay
iş yerinde izlemek için aldım enpara var 3,99'a geliyor mis.
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