Netflix, uygun fiyatlı mobil paketini Türkiye’de test etmeye başladı

Mobil paket, adından da anlaşılacağı üzere Netflix’i yalnızca telefon ve tabletten izleme imkanı sunuyor. Mobil paket 7,99 TL fiyat etiketine sahip. PC ve TV’den Netflix izleyebileceğiniz ‘Temel Paket’ ise 16 TL fiyat etiketine sahip.
Müzik servislerinden daha ucuz
Netflix’i yalnızca mobilden izleyecekler için yeni paketin fiyatı epey uygun görünüyor. Hatta Spotify ve Apple Music gibi müzik servislerinden bile uygun fiyata satılıyor.
Netflix’in yaptığı açıklamaya göre mobil paket henüz test aşamasında. Şimdilik sınırlı sayıda kullanıcının kullanıma sunuluyor. Pakete abone olmayı düşünüyorsanız fakat paketi göremiyorsanız farklı tarayıcılardan şansınızı deneyebilirsiniz. Netflix, mobil paketin hiçbir zaman genel kullanıma sunulmama ihtimalinin olduğunu da açıklamasında belirtiyor.Öte yandan Netflix bugün ABD'deki kullanıcılarına zam yapacağını duyurdu. Kullanıcılara gönderilen bilgilendirme e-postasına göre tüm paketlere 2 dolar zam uygulanacak. Türkiye'ye zam gelip gelmeyeceği bilinmiyor.
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Diriliş
Payitaht
çukur
bunlar paklar sizi gaza gelirsiniz
Müzik zevkim için ayda 3 lira vermeye yerinecek kadar pinti değilim çok şükür. 5000 liraya telefon alıp da 3.5 liranın hesabını yapanlar çok.