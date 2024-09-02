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    Netflix'te yayınlanacak Famagusta dizisine Türkiye'den tepki!

    Yunan TV kanalı tarafından çekilen Famagusta dizisi Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci olarak gösteriyor. Diziye Türkiye büyük tepki gösterdi. Dışişleri Başkanlığı, açıklama yayımladı.
    Netflix'te yayınlanacak Famagusta dizisine Türkiye'den tepki! Tam Boyutta Gör
    Yunanistan’ın MEGA TV kanalı tarafından çekilen ve Netflix’in yayın haklarını satın aldığı "Famagusta" dizisi 20 Eylül’de Netflix kütüphanesine eklenecek. 1974 yılında geçen dizi, Kıbrıs’taki Türkiye’yi işgalci olarak gösteriyor. Diziye Türkiye’den ve KKTC’den tepki yağdı.

    Dizinin IMDB puanı 3,6

    İlk iki sezonu Yunan kanalda yayınlanan dizi için IMDB'de 1.000'in üzerinde oy kullanıldı ve 10 üzerinden 3,6 puan aldı. IMDB'deki seyirci yorumlarına baktığımızda olayların yanlış şekilde tasvir edildiği, tarihsel yanlışlıkların bulunduğu ve propaganda amaçlı çekildiği ifadeleri kullanılıyor. Dizinin yönetmeni ve başrol oyuncusu Andreas Georgiou, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada dizinin 20 Eylül’de Netflix’te yayınlanacağını duyurdu.

    Famagusta dizinin açıklamasında şu ifadelere yer veriliyor:

    “1974 yazında Gazimağusa’da. Gazimağusa'nın işgali gününde, genç bir çift üç aylık bebeklerini kaybetti. Evlerini terk etmek zorunda kalırlar ancak aynı zamanda bebeklerini bulma umutlarını da kaybederler.”

    Netflix'te yayınlanacak Famagusta dizisine Türkiye'den tepki! Tam Boyutta Gör
    Dizinin ilk bölümünün açıklaması şu şekilde:
    "Gazimağusa, 1974. Türk istilası tüm hızıyla devam etmektedir. Christina kucağında bebeğiyle panik içinde koşarken bir bombanın patlamasıyla oluşan şok dalgası onu yere düşürür ve bilincini kaybetmesine neden olur. Uyandığında bebeğinin kaçırılmış olduğunu görür. Aradan elli yıl geçmiştir ama o ve sevgili kocası Andreas Sekeris hâlâ çocuklarının yasını tutmaktadır.

    Dışişleri Başkanlığı'ndan açıklama

    Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Famagusta" adlı dizinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet ettiği vurgu yapıldı.

    Dışişleri Bakanlığı şunları söyledi:

    “Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Famagusta" adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir. Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir. Gerçekleri olduğundan farklı yansıtmaya dönük bu tip nafile girişimler, Milli davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir. Kıbrıs gazilerimizi saygı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.”

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Tarihi gerçekler senaryolar ile örtülemez. Dijital yayın platformları Rum propagandasına alet olmamalıdır. Enosis hayalleri ile darbeye kalkışan, Kıbrıs Türkü'nü; çocuk, yaşlı ayırmadan katleden Rum EOKA mezalimi film değil gerçekti. Bu zalimliğin izleri bugün hâlâ KKTC'de açıkça görülmekte, hâla Kıbrıs Türkleri'ne ait toplu mezarlar bulunmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, barış harekatı ile başlayan ve yarım asra varan huzur ortamını, sahadaki KKTC devleti gerçekliğini değiştiremezler. Barış harekatı olmasa; bugün Gazze'de yaşanan katliamların, fırsatını bulduklarında Kıbrıs Türkü'ne de reva görülmeyeceğini kim garanti edebilir!" dedi.

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan açıklama

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise "Famagusta" dizisine tepki göstererek, Türk yapımcılara Kıbrıs'ta halihazırda yaşayan canlı tarihi dinleyerek güçlü bir dizi yapma çağrısında bulundu

    Tatar, "Böylesine bir kuruluş, böyle bir kara propagandaya nasıl alet olur düşüncesi içerisindeyim, düşündürücü olduğunu söylüyorum. Yakışmadı diyorum. Gerçekten kınanması gerekiyor ve kınıyoruz.” dedi. Kıbrıs meselesinin 1950'lerde başladığını, Kıbrıs Türkü'nün silah zoruyla devletin dışına atıldığını, 1960'larda 103 köyün yakılıp yıkılmasıyla binlerce insanın göç ettiğini anlatan Tatar, bölgede Türklere yönelik defalarca katliam yapıldığını ve bütün dünyanın olanları izlediğini hatırlattı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 2 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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