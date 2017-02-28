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Netflix CEO'su akıllı kontakt lenslerden film izlenmesine sıcak bakıyor

MWC 2017'de gelecek planları hakkında konuşan Netflix CEO'su Reed Hastings, akıllı kontakt lenslerin ileride popüler hale gelmesi durumunda filmlerinin buradan izlenebileceğini söyledi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Kendi dizi ve filmlerini çekmeye başlayarak orijinal içerik alanına yönelen Netflix, sinema ve dizi dünyasında birçok yeniliğe öncülük ediyor. İnternet TV kavramının doğuşundan sorumlu olan Netflix, bunun yanı sıra toplu izleme (binge) gibi birçok yeni alışkanlığı da eğlence sektörüne kazandırdı. Bu yenilikçi tavrını önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeyi planlayan Netflix, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmasına yardımcı olacak her türlü yeni teknolojiye sıcak bakıyor.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı MWC 2017'de konu hakkında konuşan Netflix CEO'su Reed Hastings, önümüzdeki yıllarda ister sanal gerçeklik olsun ister akıllı kontakt lensler olsun, hangi yeni teknoloji ön plana çıkarsa ona uyum sağlayacaklarını söyledi.
Son yıllarda Google, Samsung ve Sony gibi dev firmalar akıllı kontakt lensler geliştirmeye başlamış olsa da bu lenslerin kullanım alanı şimdilik oldukça kısıtlı. Akıllı kontakt lenslerden film izlenen bir dünya şimdilik sadece bilim-kurgu filmlerinde ve dizilerinde mevcut.
Akıllı kontakt lenslerin gündelik hayatın değişilmez bir parçası haline geldiği bir dünyada geçen bu bilim-kurgu dizilerinden biri de Netflix'in yayınladığı Black Mirror. Kendi dizilerin de öngördüğü bu geleceğe değinen Netflix CEO'su; söz konusu yeni teknolojiler olduğunda gelecekte neler olacağını tahmin etmenin oldukça zor olduğunu ifade etti. Bu yüzden yeniliklere olabildiğince uyum sağlamaya çalıştıklarını belirten Hastings, sundukları deneyimin ileride ortaya çıkabilecek yeni imkanlara göre değişebileceğini ifade etti.

http://www.techradar.com/news/netflixs-ceo-is-willing-to-stream-movies-to-smart-contact-lens Yorum Yaz
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hknylmz 2 yıl
Gözünü kapatsan bile görmek istemediğin sahneden kaçamayacaksın :)
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aycibin 2 yıl
önce film arşivini geliştirmeye efor harcasalar...
10 tane film aratıyorsun 1-2 tanesi çıkıyor
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gxhero 2 yıl
Arkadaş bu Black Mirror dizisinde ne gösterdilerse kabusa dönüyor ya bu heriflerde o kabusu ileride gerçeğe çevirmek için elinden geleni ardına koymuyor yemin ederim... :D
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SDLGranada 2 yıl
Saçma bir şey.Ben şayet istemem öyle lens filan.
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alcest 2 yıl
Black mirror
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redoracle 2 yıl
Daha gözlük takarken rahatsız oluyorum(güneş,spor) lensi düşünemiyorum bile.
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Batumatu 2 yıl
Mümkün olduğunu sanmıyorum. İnsan gözünün belli bir odak uzaklığı var ve kontakt lens seviyesinde bir görüntüye göz odaklanamaz
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kaazto28 2 yıl Batumatu
Batumatu

Mümkün olduğunu sanmıyorum. İnsan gözünün belli bir odak uzaklığı var ve kontakt lens seviyesinde bir görüntüye göz odaklanamaz

yapamaz dediklerimiz neler varsa yapıyorlar hocam :) sen tasalanma, olmadı kontak lensin odağını ileriye alırlar :)
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Tugrul_512bit 2 yıl
yandaşların sınavda kopya çekebilmeleri için
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
midenin kaldırmadığı sahneleri bile zorla seyrettirecekler yani
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netflix, sinema ve
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