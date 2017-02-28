Netflix CEO'su akıllı kontakt lenslerden film izlenmesine sıcak bakıyor

Kendi dizi ve filmlerini çekmeye başlayarak orijinal içerik alanına yönelen Netflix, sinema ve dizi dünyasında birçok yeniliğe öncülük ediyor. İnternet TV kavramının doğuşundan sorumlu olan Netflix, bunun yanı sıra toplu izleme (binge) gibi birçok yeni alışkanlığı da eğlence sektörüne kazandırdı. Bu yenilikçi tavrını önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeyi planlayan Netflix, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmasına yardımcı olacak her türlü yeni teknolojiye sıcak bakıyor.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı MWC 2017'de konu hakkında konuşan Netflix CEO'su Reed Hastings, önümüzdeki yıllarda ister sanal gerçeklik olsun ister akıllı kontakt lensler olsun, hangi yeni teknoloji ön plana çıkarsa ona uyum sağlayacaklarını söyledi.

Son yıllarda Google, Samsung ve Sony gibi dev firmalar akıllı kontakt lensler geliştirmeye başlamış olsa da bu lenslerin kullanım alanı şimdilik oldukça kısıtlı. Akıllı kontakt lenslerden film izlenen bir dünya şimdilik sadece bilim-kurgu filmlerinde ve dizilerinde mevcut.

Akıllı kontakt lenslerin gündelik hayatın değişilmez bir parçası haline geldiği bir dünyada geçen bu bilim-kurgu dizilerinden biri de Netflix'in yayınladığı Black Mirror. Kendi dizilerin de öngördüğü bu geleceğe değinen Netflix CEO'su; söz konusu yeni teknolojiler olduğunda gelecekte neler olacağını tahmin etmenin oldukça zor olduğunu ifade etti. Bu yüzden yeniliklere olabildiğince uyum sağlamaya çalıştıklarını belirten Hastings, sundukları deneyimin ileride ortaya çıkabilecek yeni imkanlara göre değişebileceğini ifade etti.

http://www.techradar.com/news/netflixs-ceo-is-willing-to-stream-movies-to-smart-contact-lens