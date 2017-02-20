Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Stephen King ve J.J. Abrams'ın yeni dizisi Hulu'da yayınlanacak

Daha önce Stephen King'in sevilen kitabı 11.22.63'ü dizi haline getiren Hulu, yeni bir King uyarlaması yayınlamaya hazırlanıyor. Castle Rock adını taşıyan dizinin yapımcılığını J.J. Abrams üstlenecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,5b
1
10
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Netflix ve Amazon'un yolundan giderek kendi dizilerini çekmeye başlayan Hulu, orijinal içerik sayısını hızla arttırmaya devam ediyor. Bugüne kadar The Path, Casual ve 11.22.63 gibi başarılı dizileri yayınlayan Hulu, önümüzdeki dönemde de birçok heyecan verici yeni dizi yayınlayacak. Bu dizilerden biri de usta yazar Stephen King ile J.J. Abrams'ı bir kez daha bir araya getiren Castle Rock olacak.
Amerikan edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Stephen King'in sevilen eserlerinden 11.22.63, daha önce J.J. Abrams tarafından diziye uyarlanmış ve Hulu tarafından yayınlanmıştı. 11.22.63'ün arkasındaki bu üçlüyü bir kez daha bir araya getiren Castle Rock, King'in kısa hikayelerinden uyarlanacak.
Castle Rock, ismini usta yazarın birçok kitabında ve kısa hikayesinde yer alan hayali kasabadan alıyor. Henüz Hulu cephesinden detaylı bir açıklama gelmese de, Castle Rock'ın bir antoloji dizisi olacağı ve her bölümünde bu hayali kasabada geçen farklı bir hikaye anlatılacağı söyleniyor.
King ve Abrams'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu, Manhattan dizisi ile tanınan Sam Shaw ve Dusty Thomason kaleme alacak.

http://deadline.com/2017/02/castle-rock-jj-abrams-stephen-king-hulu-limited-series-1201915527/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
eric13 2 yıl en beğenilen
11.22.63 cok klas bir diziydi acikcasi diziseverler icin muhtesem bir haber bu ikilinin yeniden biraraya gelmesi
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fotifoti 2 yıl
startrek çekmesin de ne yapıyorsa yaapsın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Azumi 2 yıl
Konusu bana yine Stephen King’in “The Colorado Kid” kitabından esinlenilerek oluşturulan "Haven" dizisini anımsattı orda da kasaba geçen fantastik olaylar ele alınıyordu her bölüm farklı bir konu işliyordu ilk sezonu izlemiştim ama devam etmedim vasat bir diziydi umarım bu kaliteli bir yapım olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BoRriZ 2 yıl
112263 dizisini sıkılmaktan izleyemedim. bu yapım da aynı olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 2 yıl
Yine J.J. ile beklentileri yükseltip, finaliyle herkesi sinirlendirecek bir yapım geliyor desene.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Drybeansandrice 2 yıl
King'in kaleminden çıkan bir eseri umarım iyi yansıtırlar. Kaliteli bir yapım olursa başarılı olacağı şüphesiz, bekliyoruz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sdc55 2 yıl
güzel bir film olacağına inanıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
Hulu nedir? Önüne gelen IPTV şirketi açıyor?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Farwynd 2 yıl V4LKyR
Disney, NBC ve Fox'un ortaklaşa kurduğu streaming servisi. 2010lardan önce kuruldu, eski aslında ama ABD dışında ünü yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eric13 2 yıl en beğenilen
11.22.63 cok klas bir diziydi acikcasi diziseverler icin muhtesem bir haber bu ikilinin yeniden biraraya gelmesi
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veleciraptor 2 yıl
Açıkçası bu ismi görünce, hele de bilimkurgu ve sıradışı olaylara ilgi duyuyorsa insan ister istemez fazla yüksek beklentiler içine giriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3513 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hulu, castle rock ve
8 etiket daha stephen king J.J. Abrams diziler sinema Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Telefonu için VR gözlüğü olanlara uygulama önerileri 2 yıl Hissedarlar kabul etti: Harman, Samsung ailesine katılıyor 2 yıl LineageOS yarım milyon indirme sayısına ulaştı 2 yıl HTC One X10 görselleri internete sızdırıldı 2 yıl NASA, uçuş sürelerini kısaltacak yeni sistemini test etmeye hazırlanıyor 2 yıl Samsung Galaxy S8 ve LG G6'nın en net görüntüleri ortaya çıktı 2 yıl TEI, "Turboşaft Motor Geliştirme Projesi" için genç mühendisleri işe alacak 2 yıl Otokar'dan BAE'ye rekor zırhlı araç satışı 2 yıl ".tr" uzantılı alan adlarını artık dileyen herkes alabilecek 2 yıl Nokia 8 amiral gemisi Çinli alışveriş sitesinde göründü 2 yıl Google ve Bing'den korsanla mücadelede yeni dönem 2 yıl Roketsan’ın Bora Füzesi sonunda gün yüzüne çıktı 2 yıl Xiaomi bu ay 'Pinecone' mobil yonga setini duyuracak 2 yıl Alev püskürten drone ile elektrik hatlarında temizlik 2 yıl Falcon 9'un iniş anlarına bir de bu inanılmaz videoyla göz atın 2 yıl LG G6'nın 13MP geniş açılı çift kamerası 1:1 oranında kare görüntüler çekebilecek 2 yıl Hızlı trenler için umut vadeden gelişme: yerli üretim motor 2 yıl Apple yüz tanıma teknolojilerinde uzman RealFace’i satın aldı 2 yıl Samsung'dan Microsoft Surface Book'a rakip geliyor: Galaxy Book 2 yıl SpaceX, Red Dragon isimli insansız Mars görevini erteledi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Stephen King ve J.J. Abrams'ın yeni dizisi Hulu'da yayınlanacak Sonraki Apple, uzun bir sürenin ardından ilk defa Samsung’u geçti 2 yıl Mobilite: Nokia 3310 geri dönüyor! ve son 1 haftanın özeti sizlerle 2 yıl BlackBerry, akıllı telefon sektöründe tam anlamıyla dibi gördü 2 yıl Apple'ın iPhone prototiplerini gizlemek için kullandığı kılıflar ortaya çıktı 2 yıl Aston Martin DB11'in üstü açık versiyonu yakından görüntülendi 2 yıl Casusluk şüphesiyle oyuncak bebeklerin satışı yasaklandı 2 yıl Nintendo Switch’in sızdırılan videosu meğer hırsızlar tarafından çekilmiş 2 yıl AT&T uçan baz istasyonu projesini test etmeye başladı 2 yıl Valve, Counter-Strike hilecilerini yapay zekayla tespit edecek 2 yıl Daha küçük bir Galaxy TabPro S2 versiyonu gelebilir 2 yıl Facebook özel mesajları okuyabilen bir yapay zeka üzerine çalışıyor 2 yıl Çinli Baidu, akıllı ev asistanlarında Google ve Amazon'u yakalamak istiyor 2 yıl Avustralya, Uber sürücülerinin vergi ödemesine karar verdi 2 yıl Asus ZenFone 3 Go geliyor 2 yıl Yahoo üçüncü kez hacklendi 2 yıl Razer Kraken 7.1 V2 incelemesi "Kraken baştan tasarlandı" 2 yıl ABD uzay ajansı NASA, en az 2019 yılına kadar Rus roketlerine muhtaç 2 yıl Apple, parmak izi okuyabilen dokunmatik ekran teknolojisinin patentini aldı 2 yıl Portal ve Half-Life 2'nin yazarı Erik Wolpaw, Valve'den ayrıldı 2 yıl Samsung Galaxy Tab S3'ün el kitapçığının sızdırılması tableti açığa çıkardı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim