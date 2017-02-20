Stephen King ve J.J. Abrams'ın yeni dizisi Hulu'da yayınlanacak

Netflix ve Amazon'un yolundan giderek kendi dizilerini çekmeye başlayan Hulu, orijinal içerik sayısını hızla arttırmaya devam ediyor. Bugüne kadar The Path, Casual ve 11.22.63 gibi başarılı dizileri yayınlayan Hulu, önümüzdeki dönemde de birçok heyecan verici yeni dizi yayınlayacak. Bu dizilerden biri de usta yazar Stephen King ile J.J. Abrams'ı bir kez daha bir araya getiren Castle Rock olacak.

Amerikan edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Stephen King'in sevilen eserlerinden 11.22.63, daha önce J.J. Abrams tarafından diziye uyarlanmış ve Hulu tarafından yayınlanmıştı. 11.22.63'ün arkasındaki bu üçlüyü bir kez daha bir araya getiren Castle Rock, King'in kısa hikayelerinden uyarlanacak.

Castle Rock, ismini usta yazarın birçok kitabında ve kısa hikayesinde yer alan hayali kasabadan alıyor. Henüz Hulu cephesinden detaylı bir açıklama gelmese de, Castle Rock'ın bir antoloji dizisi olacağı ve her bölümünde bu hayali kasabada geçen farklı bir hikaye anlatılacağı söyleniyor.

King ve Abrams'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu, Manhattan dizisi ile tanınan Sam Shaw ve Dusty Thomason kaleme alacak.

http://deadline.com/2017/02/castle-rock-jj-abrams-stephen-king-hulu-limited-series-1201915527/