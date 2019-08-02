Netflix’e Ağustos 2019’da eklenecek dizi ve filmler

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Geçtiğimiz ay eklenen dizileriyle büyük çoğunluğu tatmin eden Netflix, Ağustos ayında ise filmlere odaklanıyor. Netflix Orijinal içeriklerine ek olarak, büyük ilgi toplayan eski filmler de kütüphaneye eklenecek.

Netflix'in Ağustos'ta ekleyeceğini açıkladığı içerikleri bir araya getirdik ancak Ağustos'ta eklenecek içerikler bunlarla sınırlı olmayacak. Netflix, yeni anlaşma sağladığı içerikleri de bu ay içerisinde kütüphaneye ekleyecektir. Listemizdeki dizi ve filmler hakkında daha detaylı bilgi için isimlerine tıklayarak Netflix sayfasına ulaşabilirsiniz.

Ağustos ayında eklenecek Netflix Orijinal içerikleri

Netflix Orijinal Dizileri

Netflix Orijinal filmleri

Netflix Orijinal belgeselleri

Netflix Orijinal aile ve çocuk içerikleri

Netflix Orijinal animeleri

Cannon Busters – 15 Ağustos

HERO MASK: 2.Kısım – 23 Ağustos

Türkiye kütüphanesine ekleneceği duyurulan lisanslı içeriklerden bazıları

Film:

Dizi: