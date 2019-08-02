Netflix’e Ağustos 2019’da eklenecek dizi ve filmler

Geçtiğimiz ay eklenen dizileriyle büyük çoğunluğu tatmin eden Netflix, Ağustos ayında ise filmlere odaklanıyor. Netflix Orijinal içeriklerine ek olarak, büyük ilgi toplayan eski filmler de kütüphaneye eklenecek.
Netflix'in Ağustos'ta ekleyeceğini açıkladığı içerikleri bir araya getirdik ancak Ağustos'ta eklenecek içerikler bunlarla sınırlı olmayacak. Netflix, yeni anlaşma sağladığı içerikleri de bu ay içerisinde kütüphaneye ekleyecektir. Listemizdeki dizi ve filmler hakkında daha detaylı bilgi için isimlerine tıklayarak Netflix sayfasına ulaşabilirsiniz.
Ağustos ayında eklenecek Netflix Orijinal içerikleri
Netflix Orijinal Dizileri
- Las chicas del cable: 4. Sezon – 9 Ağustos
- Glow: 3. Sezon – 9 Ağustos
- Mindhunter: 2. Sezon – 16 Ağustos
- Victim Number 8 (La víctima número 8) – 16 Ağustos
- Hyperdrive – 21 Ağustos
- 13 Reasons Why – 23 Ağustos
- Million Pound Menu: 2.Sezon – 27 ağustos
- The Dark Crystal: Age of Resistance – 30 Ağustos
- Sacred Games: 2.Sezon – Belli değil
Netflix Orijinal filmleri
- The Little Switzerland – 16 Ağustos
- Falling Inn Love – 29 Ağustos
- Back to School – 30 Ağustos
Netflix Orijinal belgeselleri
- Enter the Anime – 5 Ağustos
- The Family – 9 Ağustos
- Diagnosis – 16 Ağustos
- American Factory – 21 Ağustos
Netflix Orijinal aile ve çocuk içerikleri
- Ask the StoryBots: 3.Sezon – 2 Ağustos
- She-Ra ve Güç Prensesleri: 3.Sezon – 2 Ağustos
- Problem Nick: 2.Kısım – 5 Ağustos
- Rocko's Modern Life: Static Cling – 9 Ağustos
- Küçük Bheem ile Büyük Maceralar: 2. Sezon – 30 Ağustos
Netflix Orijinal animeleri
- Cannon Busters – 15 Ağustos
- HERO MASK: 2.Kısım – 23 Ağustos
Türkiye kütüphanesine ekleneceği duyurulan lisanslı içeriklerden bazıları
Film:
- Hababam Sınıfı Yeniden – Yayında
- Kelebekler – Yayında
- Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi – Yayında
- Wonder Woman – Yayında
- Man of Steel – Yayında – Yayında
- Edge of Tomorrow – Yayında
- Green Mile (Yeşil Yol) – Yayında
- 12 Years a Slave (12 Yıllık Esaret) – Yayında
- War Dogs – Yayında
- Kong: Skull Island – Yayında
- Otherhood – Yayında
- Thor: Ragnarok – 3 Ağustos
- Inglourious Basterds – 16 Ağustos
- The Incredible Hulk – 16 Ağustos
- The Chronicles of Riddick – 16 Ağustos
- IT – 26 Ağustos
Dizi:
- The Naked Director 1. Sezon – 8 Ağustos
- Wu Assassins 1. Sezon – 8 Ağustos
- Siptonia 1. Sezon – 9 Ağustos
- Spirit Özgürce Koşuyor: Spirit Masalları – 9 Ağustos
- 45 rpm 1. Sezon – 16 Ağustos
- Better Than Us 1. Sezon – 16 Ağustos
- Diagnosis 1. Sezon 16. Ağustos
- Green Frontier – 16 Ağustos
- Victim Number 8, 1. Sezon – 16 Ağustos
- Love Alarm 1. Sezon – 22 Ağustos
- Million Pound Menu 2. Sezon – 27 Ağustos
- Workin’ Moms 3. Sezon – 29 Ağustos
- Styling Hollywood 1. Sezon – 30 Ağustos
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