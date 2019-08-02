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Netflix’e Ağustos 2019’da eklenecek dizi ve filmler

Netflix Türkiye'ye 2019 yılının Ağustos ayında hangi içeriklerin ekleneceği belli oldu. Ağustos ayında Netflix Türkiye'ye eklenecek diziler, filmler ve belgeseller bu listede:
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
5,7b
1
7
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Netflix’e Ağustos 2019’da eklenecek dizi ve filmler
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Geçtiğimiz ay eklenen dizileriyle büyük çoğunluğu tatmin eden Netflix, Ağustos ayında ise filmlere odaklanıyor. Netflix Orijinal içeriklerine ek olarak, büyük ilgi toplayan eski filmler de kütüphaneye eklenecek.
Netflix'in Ağustos'ta ekleyeceğini açıkladığı içerikleri bir araya getirdik ancak Ağustos'ta eklenecek içerikler bunlarla sınırlı olmayacak. Netflix, yeni anlaşma sağladığı içerikleri de bu ay içerisinde kütüphaneye ekleyecektir. Listemizdeki dizi ve filmler hakkında daha detaylı bilgi için isimlerine tıklayarak Netflix sayfasına ulaşabilirsiniz.

Ağustos ayında eklenecek Netflix Orijinal içerikleri

Netflix Orijinal Dizileri

Netflix Orijinal filmleri

Netflix Orijinal belgeselleri

Netflix Orijinal aile ve çocuk içerikleri

Netflix Orijinal animeleri

Türkiye kütüphanesine ekleneceği duyurulan lisanslı içeriklerden bazıları

Film:

Dizi:




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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mehmetg 5 gün en beğenilen
O rtük' den önceki listeydi. Güncel liste şimdi bu;
- Semerkand Mesneviden Öyküler.
- Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis.
- Çöl Aslanı Ömer Muhtar
- Allah'in Sadık Kulu: Barla
O rtük' den önceki listeydi. Güncel liste şimdi bu;- Semerkand Mesneviden Öyküler.- Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis.- Çöl Aslanı Ömer Muhtar- A...
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ÖzelÜyelik 5 gün
Puhu tv de izlemeyen varsa uygulamasini indirip Inanilmaz Bedenler diye belgesel var onceden tlc de yayinlanmis belgeseller kesinlikle tavsiye ederim
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Glorfindel1907 5 gün
Aragorn: Legolas elf gözlerin neler görüyor?
Legolas: Sansür, Hobbitleri RTÜK'na götürüyorlar.
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emre1393 5 gün
Yüzüklerin efendisi geri dönmüş
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medyxnet 5 gün
sansürlümü gelecek acaba [\&o]
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mehmetg 5 gün en beğenilen
O rtük' den önceki listeydi. Güncel liste şimdi bu;
- Semerkand Mesneviden Öyküler.
- Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis.
- Çöl Aslanı Ömer Muhtar
- Allah'in Sadık Kulu: Barla
2 Yanıt Yanıtla +42
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NeroWin 3 gün mehmetg
Ne alakaysa artık.. Bir şeye sallamanın pirim yaptığı zamanlar... Bu da geçecek...
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yalinalp93 9 sa. yeni yorumcu mehmetg
çok iyi ya :)
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