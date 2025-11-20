House of the Dragon'ın 4. sezonu olacak mı? HBO kararını açıkladı

House of the Dragon 4. Sezon Onayını Aldı
House of the Dragon'ın şimdiden 4. sezon onayını almış olması, sezonlar arasındaki aranın biraz olsun kısalacağını düşündürebilir. Ancak ne yazık ki öyle olmayacak. Çünkü HBO, 4. sezonun 2028'de ekrana geleceğini açıkladı.
HBO, bu duyurunun yanı sıra 3. sezondan ilk görselleri de paylaştı. House of the Dragon'ın 3. sezonu için "2026 yazı"nın ötesinde net bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da şu ana kadar gelen açıklamalar Haziran ayına işaret ediyor.
Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Fabien Frankel, Ewan Mitchell gibi isimler ilk iki sezondaki rolleriyle geri dönecek. 3. sezonda onlara James Norton, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Tom Cullen gibi isimler katılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: