    House of the Dragon'ın 4. sezonu olacak mı? HBO kararını açıkladı

    Önümüzdeki yıl 3. sezonuyla geri dönecek olan House of the Dragon'ın 4. sezonu olacak mı? HBO, diziye dair kararını açıkladı. Bu sırada 3. sezondan ilk görseller de paylaşıldı.

    House of the Dragon 4. Sezon Onayını Aldı Tam Boyutta Gör
    Game of Thrones ile aynı evrende geçen House of the Dragon, yakında 3. sezonuyla ekranlara geri dönecek. Yeni sezonun Mart ayında başlayan çekimleri, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Biz 3. sezon için beklerken, HBO'dan 4. sezon kararı geldi. HBO, 3. sezondan bir hayli memnun olacak ki diziye daha şimdiden 4. sezon onayını verdi.

    House of the Dragon 4. Sezon Onayını Aldı

    House of the Dragon'ın şimdiden 4. sezon onayını almış olması, sezonlar arasındaki aranın biraz olsun kısalacağını düşündürebilir. Ancak ne yazık ki öyle olmayacak. Çünkü HBO, 4. sezonun 2028'de ekrana geleceğini açıkladı.

    HBO, bu duyurunun yanı sıra 3. sezondan ilk görselleri de paylaştı. House of the Dragon'ın 3. sezonu için "2026 yazı"nın ötesinde net bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da şu ana kadar gelen açıklamalar Haziran ayına işaret ediyor.

    Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Fabien Frankel, Ewan Mitchell gibi isimler ilk iki sezondaki rolleriyle geri dönecek. 3. sezonda onlara James Norton, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Tom Cullen gibi isimler katılacak.

