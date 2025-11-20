House of the Dragon'ın 4. sezonu olacak mı? HBO kararını açıkladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Game of Thrones ile aynı evrende geçen House of the Dragon, yakında 3. sezonuyla ekranlara geri dönecek. Yeni sezonun Mart ayında başlayan çekimleri, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Biz 3. sezon için beklerken, HBO'dan 4. sezon kararı geldi. HBO, 3. sezondan bir hayli memnun olacak ki diziye daha şimdiden 4. sezon onayını verdi.

House of the Dragon 4. Sezon Onayını Aldı

House of the Dragon'ın şimdiden 4. sezon onayını almış olması, sezonlar arasındaki aranın biraz olsun kısalacağını düşündürebilir. Ancak ne yazık ki öyle olmayacak. Çünkü HBO, 4. sezonun 2028'de ekrana geleceğini açıkladı.

Squid Game: America'nın çekim tarihi belli oldu 5 sa. önce eklendi

HBO, bu duyurunun yanı sıra 3. sezondan ilk görselleri de paylaştı. House of the Dragon'ın 3. sezonu için "2026 yazı"nın ötesinde net bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da şu ana kadar gelen açıklamalar Haziran ayına işaret ediyor.

Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Fabien Frankel, Ewan Mitchell gibi isimler ilk iki sezondaki rolleriyle geri dönecek. 3. sezonda onlara James Norton, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Tom Cullen gibi isimler katılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

HBO, House of the Dragon 4. sezon için kararını verdi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: