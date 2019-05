Netflix’e rastgele oynat seçeneği gelebilir

Netflix Android uygulaması içerisinde fark edilen yeni bir özellik oldukça ilgi çekici gözüküyor. Anasayfa listeleriniz arasında size rastgele dizi bölümleri önerecek alan mevcut. Bu sayede yeni dizi arayışında olan kullanıcılara daha ilginç bir çözüm sunulması planlanıyor.

Bölümleri bağımsız diziler için işe yarayabilir

Bir dizinin rastgele bölümüyle başlamak başta mantıksız gelse de Black Mirror, Love, Death & Robots gibi, bölümleri arasında herhangi bir bağlantı olmayan diziler veya belgesellerde rastgele bölüm izleme seçeneği faydalı olabilir. Özellikle bu tarz dizilerin popüler bölümlerinin gösterilmesi dizi arayışında olan kullanıcıların isteklerine daha hızlı kavuşabilmelerini sağlayacaktır.

Android uygulamasının v7.6.0 içerisinde görülen rastgele bölümünü oynat dizileri Our Planet, The Office, New Girl gibi yapımlar olarak seçilmiş. Bu önerilerin sağ üst köşesinde kırmızı rastgele oynat simgesi mevcut.

Dijital içerik platformlarında kullanıcıların beğenilerine göre öneri yapabilmek oldukça önemli. Netflix’in rastgele dizi bölümü özelliğinin altında yatan ana sebep de bu gözüküyor. Firmanın yaptığı açıklamaya göre özellik gerçekten test ediliyor ancak çıkıp çıkmayacağı konusunda herhangi bir bilgi yok. Yani iptal edilme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz.

