Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Dijital Perde ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Netflix’e rastgele oynat seçeneği gelebilir

Netflix’in rastgele oynat kısmı sayesinde yeni diziler bulmanız çok daha hızlı olacak. Henüz eklenmeyen özellik hakkında Netflix’ten testlerini yapıyoruz açıklaması geldi.
1 ay
2,6b
1
11
Dijital Perde
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Netflix’e rastgele oynat seçeneği gelebilir
Tam Boyutta Gör
Netflix Android uygulaması içerisinde fark edilen yeni bir özellik oldukça ilgi çekici gözüküyor. Anasayfa listeleriniz arasında size rastgele dizi bölümleri önerecek alan mevcut. Bu sayede yeni dizi arayışında olan kullanıcılara daha ilginç bir çözüm sunulması planlanıyor.

Bölümleri bağımsız diziler için işe yarayabilir

Bir dizinin rastgele bölümüyle başlamak başta mantıksız gelse de Black Mirror, Love, Death & Robots gibi, bölümleri arasında herhangi bir bağlantı olmayan diziler veya belgesellerde rastgele bölüm izleme seçeneği faydalı olabilir. Özellikle bu tarz dizilerin popüler bölümlerinin gösterilmesi dizi arayışında olan kullanıcıların isteklerine daha hızlı kavuşabilmelerini sağlayacaktır.

Android uygulamasının v7.6.0 içerisinde görülen rastgele bölümünü oynat dizileri Our Planet, The Office, New Girl gibi yapımlar olarak seçilmiş. Bu önerilerin sağ üst köşesinde kırmızı rastgele oynat simgesi mevcut.

Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 20 X 5G'nin basın görseli ve kutusu ortaya çıktı"

Dijital içerik platformlarında kullanıcıların beğenilerine göre öneri yapabilmek oldukça önemli. Netflix’in rastgele dizi bölümü özelliğinin altında yatan ana sebep de bu gözüküyor. Firmanın yaptığı açıklamaya göre özellik gerçekten test ediliyor ancak çıkıp çıkmayacağı konusunda herhangi bir bilgi yok. Yani iptal edilme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz.


https://www.engadget.com/2019/04/19/netflix-random-play-button/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Nymphetaminê 1 ay en beğenilen
netflixe dizi puanları ve yorumlarını içeren bişey eklenmesi lazım bence. imdb puanı yada izleyenlerin kendi puanlamasını gösteren
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dodge 2 hf.
Netflix'in arkasından çok güçlü rakip platformlar geliyor.Kendini sürekli geliştirmesi lazım yoksa devlerin yanında zaman içinde küçülüp kaybolabilir.Bu gibi yenilikleri denemekte fayda var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mu5tafa 1 ay
İmdb puanını bilerek eklemiyorlar. Filmlerin çoğu 5 puan altı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackLead 2 hf. mu5tafa
imdb sahibi amazon, izin vermiyor netflixe
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Evil Deeds 1 ay
Netflix'in kendi içeriklerini gizleme butonu eklensin.Hepsini tek tek gizlemekten yoruldum artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
batuak29 1 ay
IMDB puanı hiçbir zaman Netflix'e gelmez. IMDB Amazonun olduğu için Amazon Prime Video'ya özel bir özellilk olarak tanıtılıyor. Ayrıca Netflix'in eski yıldız şeklinde puanlama sistemini kaldırmasının nedeni kendi içeriklerinin çok düşük puan almasıydı. Onu da kolay kolay geri getireceğini sanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackLead 1 ay
Rastgele dizi daha çok sitcom içeriklerde olabilir o bakımdan gülmek isteyenler için güzel bir fırsat olabilir belki gözden kaçırdığınız güzel bir dizi vardı.
Film ise güzel bir seçenek olur, tabi en dandik film listesinin en altından filmler falan seçerse hababam saçma kore filmleri izleriz anca.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nymphetaminê 1 ay en beğenilen
netflixe dizi puanları ve yorumlarını içeren bişey eklenmesi lazım bence. imdb puanı yada izleyenlerin kendi puanlamasını gösteren
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blank42 1 ay
Arayüzün tamamen değişmesi lazım aradığını bulmak yada rastgele yeni bir içerik bulmak epey zor.
Puanlama yorumlama gibi seçenekler olmalı, ekstradan imdb yada rotten tomatoes notuda eklenebilir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tommy Shelby 1 ay blank42
İmdb puanı olsa iyi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fx_57,5 1 ay
netflix in puanlama notu yok , izleyenlerin verdiği puan ortalaması olmalı,
en çok izlenenler listeleri olmalı gibi yılların netflixi sanki alel acele yapılmış bir platform gibi arayüz
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2618 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
film, netflix ve
8 etiket daha belgesel dizi netflix rastgele oynat rastgele oynat netflix rastgele dizi bölümü Dijital Perde Bilim ve Teknoloji Onur Emre Karadağ
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Toyota Rhombus: Küvet tasarımını andıran elektrikli otomobil 1 ay Mercedes-Benz'in elektrikli crossover'ı EQB, 2021'de gelecek 1 ay Google ve Amazon, akış uygulamaları konusunda anlaşmaya vardı 1 ay Asus sessizce Zenfone Live (L2) adlı yeni telefonunu duyurdu 1 ay HDD satışlarında %12 düşüş yaşandı 1 ay AMD Navi 10’un çıkış tarihi sızdı 1 ay LG, 3 ön kameralı bir akıllı telefon modelinin patentini aldı 1 ay UEFA eŞampiyonlar Ligi başlıyor 1 ay Huawei, EMUI 9.1 güncellemesi alacak 49 cihazının isimlerini açıkladı 1 ay Sızıntıya göre Moto Z4, Snapdragon 675 ve 6,4 inç ekranla gelecek 1 ay LG V40 ThinQ’nun DxO Mark kamera puanı yenilendi 1 ay Inbox artık tamamen kullanımdan kaldırıldı 1 ay Honor 20i AAPE X Special Edition duyuruldu 1 ay 2si1 | Robotlar, Playstation 5 ve fazlası 1 ay Çift ekranlı telefon üreticisi YotaPhone iflas etti 1 ay Huawei ne kadar bağımsız bir firma? 1 ay Lenovo Z6 Pro ile çekilmiş fotoğraf örnekleri 1 ay SsangYong Musso Grand Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 ay Haftaya A101 marketlerde Honor 8A var 1 ay ASUS’tan tablet pazarına veda 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Netflix’e rastgele oynat seçeneği gelebilir Sonraki Hubble'dan büyüleyici fotoğraf: İşte 'Kozmik Yengeç' 1 ay Huawei Mate 20 X 5G'nin basın görseli ve kutusu ortaya çıktı 1 ay Binance kendi ağını kullanıma açtı, ilk üye Mithril sıçrama yaptı 1 ay Yeni nesil iPhone'lar ultra geniş açılı lens ile gelebilir 1 ay Nostaljik oyunlar, makine öğrenimi ile günümüz teknolojisine uyarlanabiliyor 1 ay Renault, geleceğin ticari aracı EZ-FLEX'i görücüye çıkardı 1 ay 3 milyon dolarlık Fortnite World Cup Creative etkinliği başlıyor 1 ay Mate 20 Pro'nun sınıfta kaldığı sağlamlık testinin yeni konuğu Huawei P30 Pro 1 ay Savunma sanayisinden 2018'de rekor ihracat 1 ay İzmir bölgesi BİM mağazalarında Anker robot süpürge satılacak 1 ay Xiaomi yeni 100 W hızlı şarj teknolojisini seri üretim aşamasına getirmeye çalışıyor 1 ay YouTube Premium aboneleri, geliri yayıncılara gitmek üzere süper sohbet özelliği alabilecek 1 ay Captain Marvel ve Audi e-tron'u buluşturan yeni reklam filmi 1 ay Samsung Galaxy Fold parçalarına ayrıldı: Katlanır mekanizmaya ilk yakından bakış 1 ay Amazon Music'in reklamlı versiyonu, Alexa kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuldu 1 ay Kırılan telefon ucuza nasıl güzelleştirilir? 1 ay Dahili tarayıcı ile Google'da oturum açmak yasaklanıyor 1 ay Hobbs & Shaw filminden aksiyon dolu yeni fragman 1 ay Elon Musk, 'uzaydan internet' projesini resmen başlatıyor 1 ay Facebook’tan bir açık daha: Instagram şifreleri de düz metin olarak saklanmış Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim