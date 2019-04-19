Huawei Mate 20 X 5G'nin basın görseli ve kutusu ortaya çıktı

Çinli telekom operatörü China Unicom, Mate 20 X 5G'nin resmi basın görselini ve perakende ürün kutusunu sosyal medyada paylaştı. Aynı zamanda Huawei de Mate 20 X 5G modeli üzerinde çalıştığını doğrulamış fakat cihazın piyasaya sürüleceği tarihi açıklamamıştı.

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Huawei, Mate 20, Mate 20 Lite, Mate 20 Pro ve Mate 20 X dahil olmak üzere dört Mate 20 serisi telefon çıkardı. İsminden de anlaşılabileceği gibi Mate 20 X, 7.2 inç ekranı ve 5.000 mAh kapasiteli piliyle en özel model olarak satışa sunuldu.

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İnternete düşen görseller Mate 20 X 5G varyantının standart model ile aynı tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Farkı ise 5G bağlantısını desteklemesi olacak. Damla çentikli 7.2 inç ekran taşıyan amiral gemisi, gücünü Kirin 980 yonga setinden alacak. Arka tarafında ise Leica sertifikalı üç kamera bulunacak.

Daha düşük kapasiteli bir pili var

Akıllı telefon 5G bağlantısını desteklemesi için şirketin kendi Balong 5000 modemi ile donatıldı. Donanım özellikleri açısından tek fark ise 5.000 mAh yerine 4.200 mAh gibi daha düşük kapasiteli bir pile sahip olması. 5G bağlantısının ve dev ekranın pil ömrünü nasıl etkileyeceği daha şimdiden merak edilmeye başlandı.

Şirketin Mate 20 X 5G'yi 40 W SuperCharge teknolojisi ile piyasaya sürme ihtimali var. Amiral gemisi telefonla ilgili diğer tüm detayların önümüzdeki günlerde açığa çıkması bekleniyor.

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/huawei-mate-20-x-5g-render-retail-packaging-battery-details-2025158