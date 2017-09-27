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Netflix uçaklardaki Wi-Fi kalitesini artırmaya çalışacak

Uçaklardaki Wi-Fi kalitesini ve yolcuların internet keyfini artırmak isteyen Netflix, önümüzdeki yıldan itibaren büyük hava yolu şirketleriyle ortaklaşa çalışacak.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Netflix uçaklardaki Wi-Fi kalitesini artırmaya çalışacak
 

Dünya genelinde 190'dan fazla ülkede hizmet veren Netflix, kullanıcı kitlesini genişletmek için bir süredir hava yolu şirketleriyle ortaklık programları düzenliyordu. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda Virgin America ve Qantas gibi hava yolu şirketleriyle anlaşan ve bu şirketlere ait uçuşlarda yolcuların Netflix'e ait yayınları izlemesine olanak sağlayan şirket şimdi daha geniş kapsamlı bir tanıtım operasyonu başlatmaya hazırlanıyor. APEX 2017 fuarında planlarını açıklayan şirket uçaklardaki Wi-Fi kalitesini artırmak istiyor.


Kaliteli Wi-Fi ve Veri Tasarrufu Sunuyor 

Mobil cihazlar için geliştirilen ve bantgenişliğini verimli hale getiren teknolojiyi, dünyanın dört bir yanındaki hava yolu şirketlerine yaymak isteyen Netflix mühendisleri, 2018'den itibaren hava yolu şirketleriyle birlikte çalışacak. Netflix'in açıklamasına göre şirketin teknolojisinin kullanıldığı uçuşlarda yolcular yüksek Wi-Fi kalitesi sayesinde Netflix yapımlarını izlerken hava yolu şirketleri de bantgenişliği maliyetlerinde yüzde 75'e kadar tasarruf sağlayabilecek. 


Netflix, geliştirdiği verimli  mobil kodlamaların, 250Kbps internet hızına sahip mobil cihazlarda DVD kalitesinde video sunabildiğini ve geleneksel kodlama tekniklerinden yüzde 36 daha az bantgenişliği ile çalışabildiğini kaydediyor. Şirketin bu teknolojiyi uçaklara taşıması halinde ise herkes için kazanç durumu oluşması bekleniyor. Yolcular uçakta kaliteli bir internete sahip olurken Netflix de reklamını yapıp kullanıcı kitlesini artıracak. Hava yolu şirketleri ise yeni teknoloji ile Wi-Fi maliyetlerinden tasarruf sağlayacak. Bu tasarruf uçak biletlerinde bir fiyat düşüşü sağlar mı bilinmiyor ancak uçak içinde satılan Wi-Fi hizmetinin ucuzlamasına katkı sunabilir.



http://bgr.com/2017/09/27/netflix-airlines-wifi-higher-quality/ Yorum Yaz
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