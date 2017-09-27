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Twitter gönderileri yakında 280 karakter olacak (Siz de deneyebilirsiniz)

Yayına başladığı günden bu yana 140 karakter sınırına sıkı sıkıya bağlı olan sosyal ağ Twitter, radikal bir değişikliğe gidiyor. Karakter sınırı artık 280 olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süredir şehir efsanesi haline gelen ve bir türlü şirket tarafından doğrulanmayan 140 karakterlik sınırın kaldırılması iddiası gerçek oluyor. Firma yakında ikonik karakter sınırlamasından vazgeçecek.

Radikal değişiklik

Firmadan yapılan açıklamaya göre 280 karakter sınırı çok kısıtlı bir grup ile deneme sürecine başladı. Test grubunda dil yapısı nedeniyle 140 karakterde istediği şeyleri anlatamayan kullanıcılar yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Super Mario Run güncellemesi yeni karakter ve yüzde 50 indirim getiriyor"

Karakter sınırının arttırılmasındaki en önemli sebep dünya dillerinin aynı karakter sayısıyla aynı şeyleri anlatamaması. Örneğin Japonca veya Güney Kore dillerinde çok az karakter ile kullanıcılar dertlerini anlatabiliyor. Yapılan araştırmalar Twitter’da ortalama 15 karakterin yeterli olduğunu göstermiş. İngilizce’de ise ortalama bunun iki katı ve 34 karakter civarında. İngilizce konuşanların yüzde 9’u Twitter’da 140 karakterin tamamını kullanıyor.

Firma özellikle İngilizce dilinde karakter sınırının büyük sıkıntı oluşturduğunu ifade ediyor. 280 karakter sınırı ise orijinalin tam iki katı ve böylece yine bir ikonik sınır oluşturulacağı düşünülüyor. Özellikle düşüncelerini sıralı gönderiler ile anlatmaya çalışanlar için yeni sınır çok faydalı olacak.

Bu noktada Twitter’ın asıl olarak bir türlü yüksek büyüme rakamlarına ulaşamayan kullanıcı sayısına yönelik bir hamle yaptığını söylemek yanlış olmaz. Şimdilik deneme sürecinin ne kadar devam edeceği açıklanmadı.

Alternatif 

Bununla birlikte test kullanıcısı olmadan hali hazırda 280 karaktere çıkmanın bir yolu bulunuyor. Chrome tarayıcınıza Tampermonkey eklentisini kurduktan sonra GitHub üzerindeki bu dosyayı eklenti üzerinde çalıştırmanız gerekiyor. Sonrasında yine Chrome üzerinden Twitter adresine gidiyor ve tweet atmaya başlıyorsunuz. Eğer sayfa değiştirirseniz eklenti çöküyor. Bunun için sayfayı yenilemek yeterli. 
 

https://www.cnbc.com/2017/09/26/twitter-may-expand-tweets-to-280-characters-double-length.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
SMS'de bile 160 karakter sınırı olduğu göz önüne alınırsa doğru bir karar
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d0RuK 2 yıl
Bu yolu da izleyebilirsiniz; tweetzinciri.com/...
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brshr 2 yıl
Bir ara sınırı da kaldıracakları da ama yalan oldu herhalde.
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theJuDGe_41 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

test başarılı
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kadirirdem 2 yıl theJuDGe_41
:D :D
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