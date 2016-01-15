Netflix, üyelerin kendi bölgeleri dışındaki içeriklere ulaşmasını engelleyecek

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Netflix, kullanıcıların proxy uygulamalarını kullanarak kendi ülkeleri dışındaki içeriklere ulaşmasını engelleyeceğini duyurdu. Netflix İçerik Dağıtım Mimarisi Başkan Yardımcısı David Fullager, paylaştığı blog yazısında firmanın kuralı ihlal edenleri engellemek için kullandığı teknolojinin sürekli geliştiğini ifade ediyor.
Firma şuan için coğrafi içerik lisanslamaya saygı göstermeye ve her nerede olursa olsun tüm kullanıcıların aynı içeriğe ulaşması konusunda ki çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Yakın zamanda proxy servisi kullansa dahi, tüm üyelerin sadece kendi bölgeleri için belirlenmiş içeriklere ulaşabilecekleri söyleniyor.
Hizmet genişletme çalışmaları ile dünyanın birçok ülkesinde kullanılma geçen Netflix’in bu hamleyi gerçekten yapabilmesi için, kendi bölgelerinde ki yayınları yeterli görüp üyeliğe devam eden müşterilerin sayısından emin olması gerekli. Eğer firma böyle bir hamle yapar ve proxy servisi kullanan üyeleri engellemeyi başarırsa, üyelik sayılarında düşüşler olabilir. Bu düşüşler tahmin edilenden fazla olursa Netflix’in geri adım atması bir hayli zor olacaktır.
http://www.talkandroid.com/281364-netflix-well-shut-down-customers-using-proxy-services/#more-281364 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Kesinlikle katılıyorum hocam. Çifte standart olmamalı.
Çok haklısın birde aynı parayı ödeyip türkçe içerik olmaması var onu atlamışsın.
evet yüksek ihtimal bu yüzden hatta kesin bu nedenden dolayı böyle bir kısıtlamaya gidiyor yoksa adamlara göre hava hoş neden yasaklasınlarki
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