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Netflix, üyelerin kendi bölgeleri dışındaki içeriklere ulaşmasını engelleyecek

Netflix üyelerin kendi bölgeleri dışındaki içeriklere ulaşmasını istemiyor. Firma yakın zamanda, proxy ayarlarını değiştirilerek farklı bölgelerde ki içeriklere ulaşılmasını engelleyeceğini duyurdu
3 yıl
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Diğer
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Netflix, üyelerin kendi bölgeleri dışındaki içeriklere ulaşmasını engelleyecek
 
 Netflix, kullanıcıların proxy uygulamalarını kullanarak kendi ülkeleri dışındaki içeriklere ulaşmasını engelleyeceğini duyurdu. Netflix İçerik Dağıtım Mimarisi Başkan Yardımcısı David Fullager, paylaştığı blog yazısında firmanın kuralı ihlal edenleri engellemek için kullandığı teknolojinin sürekli geliştiğini ifade ediyor.

Firma şuan için coğrafi içerik lisanslamaya saygı göstermeye ve her nerede olursa olsun tüm kullanıcıların aynı içeriğe ulaşması konusunda ki çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Yakın zamanda proxy servisi kullansa dahi, tüm üyelerin sadece kendi bölgeleri için belirlenmiş içeriklere ulaşabilecekleri söyleniyor.

Hizmet genişletme çalışmaları ile dünyanın birçok ülkesinde kullanılma geçen Netflix’in bu hamleyi gerçekten yapabilmesi için, kendi bölgelerinde ki yayınları yeterli görüp üyeliğe devam eden müşterilerin sayısından emin olması gerekli. Eğer firma böyle bir hamle yapar ve proxy servisi kullanan üyeleri engellemeyi başarırsa, üyelik sayılarında düşüşler olabilir.  Bu düşüşler tahmin edilenden fazla olursa Netflix’in geri adım atması bir hayli zor olacaktır.  


http://www.talkandroid.com/281364-netflix-well-shut-down-customers-using-proxy-services/#more-281364 Yorum Yaz
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ShadowofDeath06 3 yıl en beğenilen
Sanki adamlar keyfine giriyor başka mağzalara. Sen her mağazaya eşit kalitede içerik koydun da mı kullanıcıyı yasaklıyorsun. Bu Nexflix'i dünyaya açılmadan önce daha iyi bilirdim. Yavaş yavaş düşüyor gözümden.
Sanki adamlar keyfine giriyor başka mağzalara. Sen her mağazaya eşit kalitede içerik koydun da mı kullanıcıyı yasaklıyorsun. Bu Nexflix'i dünyaya açılmadan önce...
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ardabeyim 3 yıl
Umarım İnternette pahalı içerik satan ve ulaşım özgürlüğünü sınırlayan bütün firmalar milyonlarca dolar borçlarla batar.
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Kefelon 3 yıl
En kısa sürede tüm içeriklerin her ülkede gözükmesini sağlayacağız diyeceklerine iyice engelleyeceğiz diyorlar.
Para alırken benden de aynı miktarı almayı biliyorlar, sunsunlar o zaman bana da aynı içeriği? Amerika'da yaşayan adamla aynı parayı veriyoruz, o bir ton içeriğe sahip oluyor bense aradığım hiçbir şeyi bulamıyorum
Bari benden az para alda, içeriğimiz az ama zaten az ödüyoruz diyebilelim.
En kısa sürede tüm içeriklerin her ülkede gözükmesini sağlayacağız diyeceklerine iyice engelleyeceğiz diyorlar.Para alırken benden de aynı miktarı...
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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Highminded 3 yıl
Türkiye şartlarında pahalı ve zaten tepesinde RTÜK gibi bir sansürcü olacakken sunacağı hizmetin tivibu'dan çok farkı kalmayacak. Bölgesel kısıtlama da gelirse "Türk tipi başkanlık sistemi" gibi bir şey olacak...
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joyberk 3 yıl
enpara kampanyasına Netflix'i de dahil etmiş
finansbank.enpara.com/...
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umut_baris 3 yıl
Artık kiralık aşk, o hayat benim falan izlersiniz.

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ylmzsngl 3 yıl
Kefelon
En kısa sürede tüm içeriklerin her ülkede gözükmesini sağlayacağız diyeceklerine iyice engelleyeceğiz diyorlar.
Para alırken benden de aynı miktarı almayı biliyorlar, sunsunlar o zaman bana da aynı içeriği? Amerikada yaşayan adamla aynı parayı veriyoruz, o bir ton içeriğe sahip oluyor bense aradığım hiçbir şeyi bulamıyorum
Bari benden az para alda, içeriğimiz az ama zaten az ödüyoruz diyebilelim.

Kesinlikle katılıyorum hocam. Çifte standart olmamalı.
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bulteir 3 yıl
Kefelon
En kısa sürede tüm içeriklerin her ülkede gözükmesini sağlayacağız diyeceklerine iyice engelleyeceğiz diyorlar.
Para alırken benden de aynı miktarı almayı biliyorlar, sunsunlar o zaman bana da aynı içeriği? Amerikada yaşayan adamla aynı parayı veriyoruz, o bir ton içeriğe sahip oluyor bense aradığım hiçbir şeyi bulamıyorum
Bari benden az para alda, içeriğimiz az ama zaten az ödüyoruz diyebilelim.

Çok haklısın birde aynı parayı ödeyip türkçe içerik olmaması var onu atlamışsın.
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vjdrsjejv 3 yıl
Türkiye dışındaki ülkelerde de Amerika daki içerikler bulunmuyorsa netflix bence geri atmak zorunda kalacak artık onun için kolay mı olur zor mu olur bilemem.Sıkıyorsa yapsın.
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BekirTemel 3 yıl
Yine bu içerik ülkenizde kullanılamamaktadır yazısı ile dolu bir uygulamamız olacak demek ki.
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Kefelon 3 yıl
En kısa sürede tüm içeriklerin her ülkede gözükmesini sağlayacağız diyeceklerine iyice engelleyeceğiz diyorlar.
Para alırken benden de aynı miktarı almayı biliyorlar, sunsunlar o zaman bana da aynı içeriği? Amerika'da yaşayan adamla aynı parayı veriyoruz, o bir ton içeriğe sahip oluyor bense aradığım hiçbir şeyi bulamıyorum
Bari benden az para alda, içeriğimiz az ama zaten az ödüyoruz diyebilelim.
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0quz28 3 yıl
mutercim
Adamlar keyiflerinden uğraşmıyor. Suçlu arıyorsanız içerikleri lisanslayan şirketlere bakın. WBsidir, Universalidir, vs. yüzünden oluyo bunlar. Bu diziyi Kanadada gösterebilirsin Türkiyede gösteremezsin diyen onlar.

evet yüksek ihtimal bu yüzden hatta kesin bu nedenden dolayı böyle bir kısıtlamaya gidiyor yoksa adamlara göre hava hoş neden yasaklasınlarki
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The-Engineer 3 yıl
Hem aynı parayı ödeyip hem de kısıtlı içeriği kullanmayı istemez kimse. Bölgesel içerik ancak bölgesel fiyatlandirma(1$=1lira) ile mantikli olur. Yoksa kullanıcı kaybetmekten başka bi faydası olmaz.
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