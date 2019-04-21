Network Next’in oyun trafiği teknolojisiyle Avrupa’da lag derdi son buluyor

Network Next tarafından bugün yayınlanan bir basın açıklamasıyla doğrulandığı üzere firma, oyunlarda gecikmeyi düşüren teknolojisini Avrupa’da da çalıştırıyor. Teknoloji ilk olarak Kuzey Amerika’da kullanılmaya başlanmıştı.

Network Next CEO’su ve 20 yıllık oyun geliştiricisi Glenn Fiedler, açıklamasında şöyle diyor:

“Oyun geliştiricileri, oyunu oynayanların sunuculara olan iletişim hattını kontrol etmiyor ve bu durum geliştiriciler için büyük bir problem çünkü sonuç olarak ortaya yüksek gecikme, lag çıkıyor ve oyuncunun deneyimi bozuluyor. Network Next bu durumu oyun trafiğini özel ağlardan taşıyarak çözüyor, çünkü bu ağlar ortaklara kıyasla çok daha yüksek performansa sahip. Avrupa’daki dağıtımla birlikte geliştiricilere bu kıtada ilk kez daha iyi oyun deneyimi sunmalarına yardım ediyoruz.”

Zaten var olan hızlı özel ağları oyunları hızlandırmakta kullanıyorlar

Fiedler ile daha önce yapılan bir röportajda ise teknolojinin arkaplanının basitçe nasıl çalıştığı anlatılıyor:

“Bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, CDN (İçerik teslimat ağı) şirketi sayfadaki statik öğeler, örneğin fotoğraf ve video, size daha hızlı ulaşır hâle getirir.

CDN’ler bunu statik öğeleri sizin internet servis sağlayıcınıza çok yakın sunucularda depolayarak başarır. Bunu başarabilmek için ISP’lerin ağlarına ortak bağlantılar kurmak zorundadırlar ve aslında internetin özel bel kemiğini oluştururlar.

Network Next, bu hâlihazırda var olan ağı statik öğeler değil de oyun için kullanarak oyuncu deneyiminin arttırıyor. Oyunlar bu ağların sunduklarına kıyasla çok daha dinamik ve interaktif öğelere sahipler.

Teknolojimiz halka açık ağlardan oyun trafiğini alıp özel ağlara taşıyarak bu daha hızlı ve kalabalık olmayan ortamı kullanıyor. Bu durum gecikmeyi azaltıyor ve güvenilirliği arttırarak oyun deneyiminin yükseltiyor.”

Avrupa’daki bu altyapı yerleşiminin kullanılacağı ilk oyun muhtemelen Rocket League olacaktır. Oyunun yapımcısı Psyonix, Network Next’in yatırımcılarından bir tanesi.