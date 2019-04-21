Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Network Next’in oyun trafiği teknolojisiyle Avrupa’da lag derdi son buluyor

Oyunlarda gecikmeyi azaltmak için özel ağları kullanan Network Next, Avrupa'da ilk kez hizmete giriyor. Hizmetin ilk müşterisi muhtemelen Rocket League olacak ve gecikmelerde düşüş yaşanacak.
1 ay
3,3b
1
8
Oyunlar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Network Next tarafından bugün yayınlanan bir basın açıklamasıyla doğrulandığı üzere firma, oyunlarda gecikmeyi düşüren teknolojisini Avrupa’da da çalıştırıyor. Teknoloji ilk olarak Kuzey Amerika’da kullanılmaya başlanmıştı. 
Network Next CEO’su ve 20 yıllık oyun geliştiricisi Glenn Fiedler, açıklamasında şöyle diyor: 
“Oyun geliştiricileri, oyunu oynayanların sunuculara olan iletişim hattını kontrol etmiyor ve bu durum geliştiriciler için büyük bir problem çünkü sonuç olarak ortaya yüksek gecikme, lag çıkıyor ve oyuncunun deneyimi bozuluyor. Network Next bu durumu oyun trafiğini özel ağlardan taşıyarak çözüyor, çünkü bu ağlar ortaklara kıyasla çok daha yüksek performansa sahip. Avrupa’daki dağıtımla birlikte geliştiricilere bu kıtada ilk kez daha iyi oyun deneyimi sunmalarına yardım ediyoruz.”

Zaten var olan hızlı özel ağları oyunları hızlandırmakta kullanıyorlar 

Fiedler ile daha önce yapılan bir röportajda ise teknolojinin arkaplanının basitçe nasıl çalıştığı anlatılıyor: 
“Bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, CDN (İçerik teslimat ağı) şirketi sayfadaki statik öğeler, örneğin fotoğraf ve video, size daha hızlı ulaşır hâle getirir. 
CDN’ler bunu statik öğeleri sizin internet servis sağlayıcınıza çok yakın sunucularda depolayarak başarır. Bunu başarabilmek için ISP’lerin ağlarına ortak bağlantılar kurmak zorundadırlar ve aslında internetin özel bel kemiğini oluştururlar. 
Network Next, bu hâlihazırda var olan ağı statik öğeler değil de oyun için kullanarak oyuncu deneyiminin arttırıyor. Oyunlar bu ağların sunduklarına kıyasla çok daha dinamik ve interaktif öğelere sahipler. 
Teknolojimiz halka açık ağlardan oyun trafiğini alıp özel ağlara taşıyarak bu daha hızlı ve kalabalık olmayan ortamı kullanıyor. Bu durum gecikmeyi azaltıyor ve güvenilirliği arttırarak oyun deneyiminin yükseltiyor.” 
Avrupa’daki bu altyapı yerleşiminin kullanılacağı ilk oyun muhtemelen Rocket League olacaktır. Oyunun yapımcısı Psyonix, Network Next’in yatırımcılarından bir tanesi.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mr.Data 1 ay en beğenilen bullx
WTFast bir vpn hizmeti kullanıcılara hizmet veriyor ama bu servis direk oyun yapımcısı ile çalışıyor bende sizin gibi düşünüyordum ama sitelerine bakınca anladım hizmetin nasıl olacağını hizmete girince anlayacağız
WTFast bir vpn hizmeti kullanıcılara hizmet veriyor ama bu servis direk oyun yapımcısı ile çalışıyor bende sizin gibi düşünüyordum ama sitelerine bakınca anlad...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
GameboyColor 1 ay
Yahu biz 60 ping iken adamlar zaten 9 ping şimdi avrupada bunu başlatınca kaça düşecek avrupalılar bizim için hiç iyi bir haber değil.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Hollow 1 ay GameboyColor
Aynen. Avrupalılar için çok iyi haber. Fakat şu anda o 9 ping olarak gördükleriniz genelde kendi ülkesindeki sunuculara bağlı oluyorlar. Hatta ben birkaç kez 5 pingle oynayan gördüm. Mesela adamın bağlandığı sunucu Austria'da kendisi de öyle, ping'i 5 görünüyor. Aslında net_graph sonuçları skor tablosunda yazan sonuca göre daha yüksek. Sonuç olarak kıyaslarsak sözün özü Amerika ve Avrupa'da yaşayan insanlar başka bir boyutta ki İnternete sahipler. Dediğiniz gibi bu fark git gide artıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheStarBox 1 ay
peki zeki müren de bizi görecek mi? izmir de yaşıyorum 9 megabit download ım var :) başka söze gerek yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erhan850 1 ay
türkiye de faydalanabilecek mi bu olaydan?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bullx 1 ay
zaten vardı böyle bir hizmet yeni birşey değil

wtfast.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Data 1 ay bullx
WTFast bir vpn hizmeti kullanıcılara hizmet veriyor ama bu servis direk oyun yapımcısı ile çalışıyor bende sizin gibi düşünüyordum ama sitelerine bakınca anladım hizmetin nasıl olacağını hizmete girince anlayacağız
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eserinho 1 ay yeni yorumcu
iyi olur valla pingden avrupalılarla rekabet edemiyoruz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Çin yeni otonom amfibi aracını duyurdu 1 ay Xiaomi’nin kordonsuz ütüsü Lofans Cordless Steam Iron satışa çıkıyor 1 ay iPhone 11 kalıp fotoğrafları sızdırıldı 1 ay Samsung, ekran sorunları nedeniyle Galaxy Fold'un Çin lansmanını erteleyebilir 1 ay Çin'den iddialı uzay projesi: 10 yıllık 'asteroit-kuyruklu yıldız' görevi 1 ay Behzat Ç. kısa fragmanı yayınlandı 1 ay AMD kartlar, Vulkan API’siyle çalışan World War Z’de NVIDIA muadillerine fark attı 1 ay Yeni nesil PlayStation konsolu 2020 sonlarında hazır olacak 1 ay Apple, otonom araçlar için sensör üreten tedarikçilerle görüşüyor 1 ay Game of Thrones 8. Sezon 2. Bölüm Sızdırıldı! 1 ay Audi e-tron teslimatları pil sıkıntısı nedeniyle gecikecek 1 ay Apple, LG UltraFine 4K ekran satışını durdurdu 1 ay 12 GB RAM'li Nubia Red Magic 3'ün tanıtım tarihi belli oldu 1 ay Instagram, "Birlikte İzle" özelliğini test etmeye başladı 1 ay Tesla'nın yeni rakibi Rivian, 2025 yılına kadar altı elektrikli araç çıkaracak 1 ay Nvidia, GTX 1650 Ti hazırlığında 1 ay Meizu 16T'nin canlı görüntüsü sızdı 1 ay Google'ın Fotoğraflar uygulaması katlanabilir telefonlarla uyumlu hale geldi 1 ay Netflix daha fazla Beyoncé özel içeriğine sahip olacak 1 ay SpaceX'e büyük şok: Crew Dragon kapsülü paramparça oldu (Video) 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Network Next’in oyun trafiği teknolojisiyle Avrupa’da lag derdi son buluyor Sonraki Apple kayıp cihazları bulan uygulamalarını birleştiriyor 1 ay Huawei P30 Lite ile ilk karşılaşma 1 ay Küçük ekranlı iPhone iddiaları güçleniyor 1 ay Singapur Changi Havalimanı’nın yeni açılan Jewel terminalinde şelale bile var 1 ay 7nm sürecindeki Snapdragon 735 yonga seti sızıntılarda göründü 1 ay Lenovo Z6 Pro’nun çentikli ekran ile geleceği kesinleşti 1 ay Apple ikinci kez Swatch karşısında hukuki mücadeleyi kaybetti 1 ay Redmi Y3 dayanıklılık testi videosuyla resmi olarak görüldü 1 ay Boeing'in 787 Dreamliner uçağında "üretim hatası" iddiası 1 ay 67P kuyruklu yıldızının tam 70 bin fotoğrafı yayınlandı 1 ay Samsung Galaxy A10e için geri sayım başladı 1 ay AMD Ryzen 3 3200G APU’su görüntülendi 1 ay Samsung, Galaxy S10'un ambalajını çevre dostu hale getirdi 1 ay Toyota Rhombus: Küvet tasarımını andıran elektrikli otomobil 1 ay Mercedes-Benz'in elektrikli crossover'ı EQB, 2021'de gelecek 1 ay Google ve Amazon, akış uygulamaları konusunda anlaşmaya vardı 1 ay Asus sessizce Zenfone Live (L2) adlı yeni telefonunu duyurdu 1 ay HDD satışlarında %12 düşüş yaşandı 1 ay AMD Navi 10’un çıkış tarihi sızdı 1 ay LG, 3 ön kameralı bir akıllı telefon modelinin patentini aldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim