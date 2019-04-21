7nm sürecindeki Snapdragon 735 yonga seti sızıntılarda göründü

Bir dönem ARM’ın big.LITTLE mimarisinde 4+4 formatına sıkı sıkıya bağlı kalan mobil yonga tasarımcıları bugün çok farklı kombinasyonlar deniyorlar. 2+6 gibi çekirdek ölçeklendirmesinin yanında MediaTek’in öncülüğünü yaptığı 3 kümeli sistem de popüler olmaya başladı.

Snapdragon 735 neler sunuyor?

3 kümeli sistemi yoğun kullanan firmalardan birisi Qualcomm. Snapdragon 855 amiral gemisinde 3 kümeli sistemi kullanan firma şimdi de Snapdragon 735 adında yeni bir yonga seti daha hazırlıyor.

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Sızdırılan bilgilere göre Snapdragon 735 yonga setinde 1+1+6 şeklinde bir yapı mevcut. Ana çekirdekler Corte-A76 çekirdeğinin yarı özelleştirilmiş hali. 6 adet verimlilik çekirdeği ise Cortex-A55 çekirdeğini temel alıyor.

Adreno 620 grafik birimi 750MHz hızında çalışırken bağımsız NPU220 yapay zekâ hızlandırıcısının da 1GHz seviyesine çıkabildiği dikkat çekiyor. Ayrıca 7nm sürecinde tasarlanan ilk üst seviye yonga seti olacak Snapdragon 735 segmentinde fark yaratacak.

Diğer bir önemli nokta ise yonga setinde 5G desteğine yer verilecek olması. Bu durumda Snapdragon 735 yonga setinin üst seviye segmente de 5G desteği sunacağını söyleyebiliriz. Diğer taraftan bu özellik onu en erken yılın sonlarına doğru çıkacak bir yonga seti yapıyor.

Henüz Qualcomm tarafından yapılmış bir açıklama yok ancak 5G özelliğinin elbette amiral gemilerinden sonra yavaş yavaş alt seviyeye doğru inmesi beklenen bir gelişme. Qualcomm da buna hazır olmak istiyor.