Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

New York savcısı kripto borsalardan bilgi istedi, Bitcoin düşüşe geçti

New York savcısı Eric Schneiderman büyük borsalara bir mektup yollayarak sistemin işleyişi ve güvenliği konusunda bilgi istedi. Sonrasında ise Bitcoin düşüş yaşamaya başladı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
1,7b
1
4
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son dönemin finans kategorisinde en çok konuşulan konusu şüphesiz kripto para borsalarının güvenliği. Mt.gox hala hafızalardaki sıcaklığını korurken Coincheck gibi yeni olaylar da yatırımcıların güvende olmadığını gösteriyor.

Yatırımcıyı koruma amaçlı

Bir süre önce ABD yönetimi içerisinde Sanal Borsa Bütünlüğü adında bir girişim başlatılmıştı. Bu girişimin amacı kripto para yatırımcılarının karşılaşabileceği riskler konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktı.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

New York savcısı Eric Schneiderman bu girişim kapsamında 13 büyük kripto para borsasına mektup yollayarak sahiplik, değişim politikaları, işlem ücreti, müşterileri korumak için alınan tedbirler gibi belli başlı konularda bilgi talep etti. Bu borsalar arasında Coinbase, Gemini Trust, Bitfinex gibi önemli olanları da bulunuyor.

Borsaların 1 Mayıs 2018 tarihine kadar sorulara cevap vermesi gerekiyor. Kripto para dünyasında tedirginlik yaratan bu gelişme sonrasında 8100$ civarında seyreden Bitcoin hızlı bir düşüş yaşayarak 7900$ altına inmiş durumda.

 

https://www.reuters.com/article/us-new-york-cryptocurrency/new-york-seeks-more-information-from-crypto-exchanges-idUSKBN1HO2QU Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fantomasds 1 yıl
Bir eyalet savcısı bilgi isteyince düşüyor ne kadar güvenilir!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinvol 1 yıl
Coincheck sorunları çözerek geri dönüyor arkadaşlar: kriptoparahaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendemail 1 yıl
Duyma bilgidir arkadalar , tamamen hayal ürünü de olabilir gerçek de ,
anlatan kişi IT sektöründen ,
Bir ara bitcoin 15.000$ civarıydı hatırlarsınız , o kadar yükselişe geçmesinin sebebi şu tutuklanan Suudi Prenslerin paralarını bitcoine çevirmesinden kaynaklanmaktaymış ,
İşin içinde olan arkadaşların konuya katkı manasında bir diyecekleri var mı ?
Teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 1 yıl
Bende bir mesaj yazayımda coinler düşsün. Sonra düşükten satın alalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Tesla, Model 3 üretimi için artık 7/24 çalışacak 1 yıl Netflix'in amacı ne? Türk süper kahraman dizisi nereden çıktı? 1 yıl Nike Flyprint teknolojisi ile 3D baskılı ilk ayakkabı üretildi 1 yıl Huawei, ABD hükümeti ile ilişkileri düzeltmekten vazgeçiyor 1 yıl Xiaomi Mi 6X resmi tanıtım videosu sızdı 1 yıl Akıllı telefon pazarının kaymağını Apple yiyor: %35'ini iPhone X kaptı! 1 yıl Amazon, Android cihazlar için geliştirdiği internet tarayıcısını kullanıma sundu 1 yıl Spotify arayüzünde değişikliğe gidiyor 1 yıl Cambridge Analytica'nın kendi kripto para birimini geliştirdiği belirlendi 1 yıl Netflix müjdeyi verdi: La Casa De Papel'in 3. sezonu geliyor! 1 yıl Yerli otomobil için 2,5 milyar euro yatırım öngörülüyor 1 yıl Blockchain en çok İsviçre'yi zarara uğratacak 1 yıl Baştan sona İngilizce eğitim kursu kısa süreliğine 24.99 TL 1 yıl Türkiye'de Yılın Otomobili belli oldu 1 yıl Casio’dan yeni bir akıllı saat daha 1 yıl Yeni nesil iPhone'ların fiyatı ortaya çıktı! 1 yıl Snapchat artık kendi AR yüz filtrenizi oluşturmanıza olanak verecek 1 yıl Mars'ta "robotik arılar" uçacak: İşte NASA'nın muhteşem projesi 1 yıl Kingston UV500 SSD serisi satışa çıkıyor 1 yıl Nubia Red Magic oyuncu telefonun görüntüsü sızdı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN New York savcısı kripto borsalardan bilgi istedi, Bitcoin düşüşe geçti Sonraki Asus Arez resmen duyuruldu 1 yıl LG G7 ThinQ'ya bir de böyle bakın 1 yıl Microsoft Xbox One X için kaçırılmayacak fırsat: 700 TL indirim! 1 yıl Xiaomi'nin çılgın oyun telefonu mercek altında: Black Shark 1 yıl Twitter'ın çöküşüne BTK'dan açıklama geldi 1 yıl Toyota'nın araçları 2021'den itibaren birbiriyle iletişim kurabilecek 1 yıl Windows 10 Spring Creators Update "mavi ekran" hatası nedeniyle ertelenmiş 1 yıl Teşvik Sistemi kapsamında hangi teknolojik yatırımlar desteklenecek? 1 yıl İyi bir oyuncunun olmazsa olmaz 5 ekipmanı 1 yıl Avrupa'nın ilk hyperloop test tüneli Fransa'da inşa ediliyor 1 yıl Amazon çalışanlarının korkudan tuvalete gidemedikleri ortaya çıktı 1 yıl İETT, sürücüsüz ve elektrikli aracını görücüye çıkardı 1 yıl Crossover işe alım turnuvasında katılımcılarla konuştuk 1 yıl Casper VIA M4'ün kutusunu açtık "Her yeri kavisli ve Android 8.0'lı" 1 yıl Kim Kardashian 200 bin dolar maaşla, fotoğraflarını Photoshop'layacak uzman arıyor 1 yıl ABD'nin ürettiği yapay zekalı SİHA'lar kimi öldüreceğine karar verebilecek 1 yıl Apple'dan maliyet ve fiyatları düşürmenin yeni yolu: Yerinde üretim 1 yıl Binlerce Android uygulamasının çocukları takip ettiği ortaya çıktı 1 yıl İnsanlığı Mars'a taşıyacak olan dev uzay gemisi, Los Angeles'ta üretilecek 1 yıl Zeytin Dalı operasyonunun oyunu: Afrin SİHA Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim