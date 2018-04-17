New York savcısı kripto borsalardan bilgi istedi, Bitcoin düşüşe geçti

Son dönemin finans kategorisinde en çok konuşulan konusu şüphesiz kripto para borsalarının güvenliği. Mt.gox hala hafızalardaki sıcaklığını korurken Coincheck gibi yeni olaylar da yatırımcıların güvende olmadığını gösteriyor.

Yatırımcıyı koruma amaçlı

Bir süre önce ABD yönetimi içerisinde Sanal Borsa Bütünlüğü adında bir girişim başlatılmıştı. Bu girişimin amacı kripto para yatırımcılarının karşılaşabileceği riskler konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktı.

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New York savcısı Eric Schneiderman bu girişim kapsamında 13 büyük kripto para borsasına mektup yollayarak sahiplik, değişim politikaları, işlem ücreti, müşterileri korumak için alınan tedbirler gibi belli başlı konularda bilgi talep etti. Bu borsalar arasında Coinbase, Gemini Trust, Bitfinex gibi önemli olanları da bulunuyor.

Borsaların 1 Mayıs 2018 tarihine kadar sorulara cevap vermesi gerekiyor. Kripto para dünyasında tedirginlik yaratan bu gelişme sonrasında 8100$ civarında seyreden Bitcoin hızlı bir düşüş yaşayarak 7900$ altına inmiş durumda.