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New York şehri 12K çözünürlüğünde filme alındı

Ünlü içerik üretici Phil Holland, kurduğu inanılmaz kamera sistemiyle New York şehrini havadan 12K olarak kayıt altına almış. Mükemmel detaylar içeren video için en az 4K ekran şart.
1 yıl
2,9b
1
17
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Henüz 4K çözünürlüğün tam olarak yaygın kullanımda olduğunu söylemek mümkün değil ancak içerik üreticileri çıtayı sürekli yükseltiyor. 8K çözünürlüklerden sonra şimdi de 12K çözünürlükler bizi bekliyor.

Full HD çözünürlüğün 48 katı

Ünlü içerik üreticilerinden Phil Holland, 6 eksenli Shootover K1 Hammerhead dengeleyici ürününü ilk sipariş veren kişi olurken sistemi denemeyi de ihmal etmemiş. Ünlü isim 3 adet Red Weapon 8K VistaVision Monstro kamerayı kullanarak New York kentini 12K çözünürlüğünde kuş bakışı kayıt etmiş.

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Kameralarda Tokina 35mm T1.5 prime lenslere yer veren Holland, en etkileyici çekimlerden birisine imza atmış. Elde edilen 12K birleşik çözünürlük Full HD çözünürlükten 48.5 kat daha fazla ve şehri en detaylı şekliyle yakalıyor. Video işlendiğinde yaklaşık 645 Medium Format Film boyutlarında bir sensörden elde edilen 100MP çözünürlüğünde görüntüler ortaya çıkarıyor.

Phil Holland’ın çalışmasını YouTube üzerinden izleyebilirsiniz ancak en iyi detay için 4K çözünürlük gerekiyor. Ekranın 8K olması daha avantajlı. Video 8K çözünürlüğe ölçeklenerek yüklenmiş ve YouTube üzerinde 8K olarak da izleniyor. 8K olarak boyutu 600MB civarında.





 

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webmaster-mt 1 yıl en beğenilen
75megabit internet kullanıcısıyım neredeyse 0 ping ile bağlandığım bir sunucudan 4k videoyu zor çekerken 12k sanırım hayal :)
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Bay Robot 1 yıl
Ekşi’den görüp haberi yapılmış heralde...
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asau 1 yıl
4Kdan daha yüksek çözünürlükteki farkı gözümüz nasıl algılayacak?
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webmaster-mt 1 yıl sniper23
4k60fps videoyu sabit bir deger olarak goruyorsunuz sanirim?
1dakikalik 4k60fps videonun boyutu her kosulda ayni midir :)
Ben ne 4k60fps videolar bulurum size 1080p den daha az boyutlu
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sniper23 1 yıl webmaster-mt
Her koşulda aynı olduğu söylenemez. Youtube'da ki videolarda bitrate düşüyor, Google'nın sıkıştırma tekniklerinden dolayı.
Benim demek istediğim 100 mblik 4k60fps videoda bile Kablonette sıkıntı yaşıyordum, video donuyordu. Normal IDM ile indirince hemen inerken, online stream yapınca sürekli donuyordu.
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tahir40 1 yıl
Bize de lazım, istanbul'u kaydedip kaçak yapıları tesbit edip seçim öncesi tapu dağıtanlara yardımı olur.
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asau 1 yıl tahir40
Ne boş yorum. Hd çekimle o yapılar gözükmüyor mu?
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smart1978 1 yıl

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St Batuhan 1 yıl
Suits geldi aklıma. Pek çok dizi-film kullanıyor da nedense ilk aklımdan o geçti. Bir de sağ alt kısmı croplayıp kullansan yine kurtarır çözünürlük vs düşününce. Günün birinde 8k ele ayağa düşünce bu videoyu deneyeceğim ilk olarak sanırım alacağım ekranda.
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webmaster-mt 1 yıl gun
Youtube sunucularindan bahsediyorum ozel bir sunucu degil
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ONY86 1 yıl
bu kamera ise dslr şeker ,vep telefonundakiler leblebi
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gun 1 yıl webmaster-mt
Nerden video izlerken o kadar sıkıntıya düşüyorsunu sunucuların hat kapasitesinde bir sıkıntı olması gerek çünkü belli ki sunucu Türkiye’de.
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webmaster-mt 1 yıl en beğenilen
75megabit internet kullanıcısıyım neredeyse 0 ping ile bağlandığım bir sunucudan 4k videoyu zor çekerken 12k sanırım hayal :)
2 Yanıt Yanıtla +14
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sniper23 1 yıl webmaster-mt
4k60 videolar 35 mbit Türk.net ile bende donmadan açılıyor, hocam. Sizin altyapıda problem olabilir. Ben de daha önce 100 mbit Kablonet vardı, onda 2k ve üzeri videolarda hep donma oluyordu.
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