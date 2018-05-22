New York şehri 12K çözünürlüğünde filme alındı

Henüz 4K çözünürlüğün tam olarak yaygın kullanımda olduğunu söylemek mümkün değil ancak içerik üreticileri çıtayı sürekli yükseltiyor. 8K çözünürlüklerden sonra şimdi de 12K çözünürlükler bizi bekliyor.

Full HD çözünürlüğün 48 katı

Ünlü içerik üreticilerinden Phil Holland, 6 eksenli Shootover K1 Hammerhead dengeleyici ürününü ilk sipariş veren kişi olurken sistemi denemeyi de ihmal etmemiş. Ünlü isim 3 adet Red Weapon 8K VistaVision Monstro kamerayı kullanarak New York kentini 12K çözünürlüğünde kuş bakışı kayıt etmiş.

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Kameralarda Tokina 35mm T1.5 prime lenslere yer veren Holland, en etkileyici çekimlerden birisine imza atmış. Elde edilen 12K birleşik çözünürlük Full HD çözünürlükten 48.5 kat daha fazla ve şehri en detaylı şekliyle yakalıyor. Video işlendiğinde yaklaşık 645 Medium Format Film boyutlarında bir sensörden elde edilen 100MP çözünürlüğünde görüntüler ortaya çıkarıyor.

Phil Holland’ın çalışmasını YouTube üzerinden izleyebilirsiniz ancak en iyi detay için 4K çözünürlük gerekiyor. Ekranın 8K olması daha avantajlı. Video 8K çözünürlüğe ölçeklenerek yüklenmiş ve YouTube üzerinde 8K olarak da izleniyor. 8K olarak boyutu 600MB civarında.









