Mart ayının çok satanlar listesinde Xiaomi ve Oppo sürprizi

Akıllı telefon pazarının yükselen iki yıldızı Xiaomi ve Oppo, çok satanlar listesini de yoklamaya başladı. Mart ayının en çok satan telefonlar listesinde Oppo ve Xiaomi modelleri de var.

Xiaomi Redmi 5A ne kadar sattı?

Counterpoint Research tarafından hazırlanan Mart ayı global çok satanlar listesine göre iPhone X modeli yüzde 3.5 pazar payı ile lider durumda. Ardından yüzde 2.3 pazar payı ile iPhone 8 Plus geliyor. Listede yer alan 5 iPhone modelinin toplam payı yüzde 10 seviyesine ulaşıyor.

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Üçüncü sırada ise Xiaomi’nin Redmi 5A modeli geliyor. Fiyat performansa oynayan telefon yüzde 1.8 paya sahip. Zaten pek çok ülkede Redmi 5 serisinin başarılı satışlar yaptığı konuşuluyordu. Böylece tablolara da yansımış oldu. Bu başarı ayrıca Redmi 5A modelini en çok satan Android telefonu haline de getiriyor.

Oppo A83 modeli yine aynı yüzde 1.8 pazar payına sahip ancak listede dördüncü sıraya yerleşmiş. Helio P23 yonga seti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi gibi özelliklere sahip olan telefon büyük ilgi görmüş durumda.

Listede 5 ve 6 numarada Galaxy S9 serisi var. Toplamda yüzde 3.2 paya sahip olan Galaxy S9 serisinin Güney Kore’de 1 milyon rakamını aştığı haberi gelmişti. Bu bakımdan sonraki tablolarda yeri değişebilir. Diğer bir telefonu Galaxy J7 Pro da dokuzuncu sırada. Yani listede 5 adet Apple, 3 adet de Samsung telefonu mevcut.