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Mart ayının çok satanlar listesinde Xiaomi ve Oppo sürprizi

Çok satan akıllı telefonlar listesinde yavaş yavaş fiyat-performans odaklı Çinli telefonlar da boy göstermeye başladı. Mart ayında Oppo ve Xiaomi ilk beşte yer almayı başardı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarının yükselen iki yıldızı Xiaomi ve Oppo, çok satanlar listesini de yoklamaya başladı. Mart ayının en çok satan telefonlar listesinde Oppo ve Xiaomi modelleri de var.

Xiaomi Redmi 5A ne kadar sattı?

Counterpoint Research tarafından hazırlanan Mart ayı global çok satanlar listesine göre iPhone X modeli yüzde 3.5 pazar payı ile lider durumda. Ardından yüzde 2.3 pazar payı ile iPhone 8 Plus geliyor. Listede yer alan 5 iPhone modelinin toplam payı yüzde 10 seviyesine ulaşıyor.

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Üçüncü sırada ise Xiaomi’nin Redmi 5A modeli geliyor. Fiyat performansa oynayan telefon yüzde 1.8 paya sahip. Zaten pek çok ülkede Redmi 5 serisinin başarılı satışlar yaptığı konuşuluyordu. Böylece tablolara da yansımış oldu. Bu başarı ayrıca Redmi 5A modelini en çok satan Android telefonu haline de getiriyor.

Oppo A83 modeli yine aynı yüzde 1.8 pazar payına sahip ancak listede dördüncü sıraya yerleşmiş. Helio P23 yonga seti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi gibi özelliklere sahip olan telefon büyük ilgi görmüş durumda.

Listede 5 ve 6 numarada Galaxy S9 serisi var. Toplamda yüzde 3.2 paya sahip olan Galaxy S9 serisinin Güney Kore’de 1 milyon rakamını aştığı haberi gelmişti. Bu bakımdan sonraki tablolarda yeri değişebilir. Diğer bir telefonu Galaxy J7 Pro da dokuzuncu sırada. Yani listede 5 adet Apple, 3 adet de Samsung telefonu mevcut.

 

https://www.gizmochina.com/2018/05/19/counterpoint-research-redmi-5a-was-the-worlds-3rd-best-selling-smartphone-in-march-2018/ Yorum Yaz
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TheStarBox 1 yıl en beğenilen
i sheep ler yine şaşırtmadı.
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Php 1 yıl
Avrupadaki insanların nerdeyse tamamı telefonlarını tarifelerine ek alarak telefonları ucuza alıyor ya da telefonun yanında 1 yıllık kullanımı bedavaya getiriyorlar. E haliyle S9 ile iphone 8 aynı paraya denk geliyor. Türkiyedeki gibi 2. el telefonlar para etmiyor o yüzden insanlar daha az değer kaybeden iphone a yöneliyor.
Apple düşmanlığını bırakın artık komik duruma düşüyorsunuz.
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esmerbuyucu 1 yıl
İlk 2 sıra her zamanki gibi hak edenin olmuş. Şaşırmadım
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TheStarBox 1 yıl en beğenilen
i sheep ler yine şaşırtmadı.
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interwap 1 yıl
İlk 4 sıradaki cihazlardan ilk 2'si Apple zirvedeki tepe modeli ve fiyatları ~$1000, diğer ikisi $100-$150 ve markaların güncel en ucuz modelleri.
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deoks 1 yıl
İlk 2 sıra şaşırtmadı.
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hareketliperde 1 yıl
Redmi 5a uygun fiyata bulsam bende alıcam ama bulamıyoruz ki
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