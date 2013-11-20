Nexus 4 için KitKat güncellemesi başladı

Haber Editörü
Google'ın tabletler için KitKat güncellemesine başlamasının hemen ardından Nexus 4 kullanıcılarını da sevindiren haber geldi.
Farklı kaynaklardan gelen raporlara göre Nexus 4 kullanıcıları KitKat güncellemesini cihazlarına yüklemeye başladı. Daha önce ROM şeklinde yayınlanan güncellemeyi yükleyenler farklı sorunlarla karşılaşmıştı.
Farklı kaynaklardan gelen raporlara göre Nexus 4 kullanıcıları KitKat güncellemesini cihazlarına yüklemeye başladı. Daha önce ROM şeklinde yayınlanan güncellemeyi yükleyenler farklı sorunlarla karşılaşmıştı.
KRT16S numaralı yapı ise bütün hatalardan arınmış görünüyor. Böylece Nexus 4 kullanıcıları derin bir nefes almış oldu. Güncelleme 238MB boyutlarında.
http://www.androidcentral.com/nexus-4-kitkit-ota-updates-are-starting Yorum Yaz Paylaş Tweetle
saf maf android mandroid neyse ne görsel değişiklik yapılsa sanki kötü olur google görselde değişiklik yapsın özensin şöyle bir sattığı cihazlara değilmi?
+1 dostum.stok android arabirimi hakkaten rezalet.güncelleme olayına gelince her defasında donanımı optimize edeceğini beyan eden google her güncellemesiyle daha fazla ram daha fazla çekirdek istedi bizden.3 gblı teller çıkmaya başladı yahu ben beğenmediğim win 7'yi über hızlı kullanıyorum 24" ekranda 2 gb bellek çift çekirdekli işlemciyle ha allahtan miui gibi bir rom varda biraz adama dönüyor hiç değilse.