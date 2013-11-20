Nexus 4 için KitKat güncellemesi başladı

Google'ın tabletler için KitKat güncellemesine başlamasının hemen ardından Nexus 4 kullanıcılarını da sevindiren haber geldi.



Farklı kaynaklardan gelen raporlara göre Nexus 4 kullanıcıları KitKat güncellemesini cihazlarına yüklemeye başladı. Daha önce ROM şeklinde yayınlanan güncellemeyi yükleyenler farklı sorunlarla karşılaşmıştı.



KRT16S numaralı yapı ise bütün hatalardan arınmış görünüyor. Böylece Nexus 4 kullanıcıları derin bir nefes almış oldu. Güncelleme 238MB boyutlarında.

http://www.androidcentral.com/nexus-4-kitkit-ota-updates-are-starting