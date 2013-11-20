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Nexus 4 için KitKat güncellemesi başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,5b
1
57
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Nexus 4 için KitKat güncellemesi başladı
Google'ın tabletler için KitKat güncellemesine başlamasının hemen ardından Nexus 4 kullanıcılarını da sevindiren haber geldi.

Farklı kaynaklardan gelen raporlara göre Nexus 4 kullanıcıları KitKat güncellemesini cihazlarına yüklemeye başladı. Daha önce ROM şeklinde yayınlanan güncellemeyi yükleyenler farklı sorunlarla karşılaşmıştı.

KRT16S numaralı yapı ise bütün hatalardan arınmış görünüyor. Böylece Nexus 4 kullanıcıları derin bir nefes almış oldu. Güncelleme 238MB boyutlarında. 
  
http://www.androidcentral.com/nexus-4-kitkit-ota-updates-are-starting Yorum Yaz
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semih37 6 yıl en beğenilen
birde bana geldi sana gelmedi muhabbetleri var yhok cache temizle yok bilmem ne yap ne için bilmemki değişiklik yoksa yazı 4.4 olsun diye herhalde
saf maf android mandroid neyse ne görsel değişiklik yapılsa sanki kötü olur google görselde değişiklik yapsın özensin şöyle bir sattığı cihazlara değilmi?
birde bana geldi sana gelmedi muhabbetleri var yhok cache temizle yok bilmem ne yap ne için bilmemki değişiklik yoksa yazı 4.4 olsun diye herhaldesaf ma...
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lionhearts 6 yıl serter33
serter33

Öyle ahım şahım yenilik getirmeyen bir sürümü(4.4) Galaxy nexsus vermeyerek ne kadar güvenilir olduğunu kanıtladı google.
Güncelleme olarak resmen fos 4.4.Nexus kullanan biri olarak gelmemesine de hiiiçç üzülmedim açıkçası. Temel telefon özelliklerinin ötesine gidemeyen bir arayüzle komediler resmen.Kamera uygulaması olsun rehber uygulaması olsun bomboş.Öyle marketten indirilen uygulamalarda bir LG,samsung,sony,htc deki gibi kaliteli değil.Yani kısaca saf android pişmanlıktır hiç ama hiç heves etmeyin benden size bir tavsiye..

+1 dostum.stok android arabirimi hakkaten rezalet.güncelleme olayına gelince her defasında donanımı optimize edeceğini beyan eden google her güncellemesiyle daha fazla ram daha fazla çekirdek istedi bizden.3 gblı teller çıkmaya başladı yahu ben beğenmediğim win 7'yi über hızlı kullanıyorum 24" ekranda 2 gb bellek çift çekirdekli işlemciyle
ha allahtan miui gibi bir rom varda biraz adama dönüyor hiç değilse.
serter33Öyle ahım şahım yenilik getirmeyen bir sürümü(4.4) Galaxy nexsus vermeyerek ne kadar güvenilir olduğunu kanıtladı google.G...
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2 Avatar Avatar
can mühürdaroğlu 5 yıl
Su benim soruma cvp verebilen yokmuuuuuuuuuuuu


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DH Misafiri 5 yıl
Harika bi Telefon. ancak bi sorun var ya yazılımdan sonra yada benim kurcalamam sonucunda usb yi okumuyo . Yani telefonu USB kablosuyla Pc yağladığımda okumuyor. Çözümünü bilen varmı ? acill .
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webdh 5 yıl
Android ve ios : ÇÖP
3 Yanıt Yanıtla
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GodisCoking 5 yıl webdh
iosa çöp diyen ilk insansınız tebrik ediyorum.
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dracola 5 yıl webdh
Hadi Android'r Çöp Diyeni Çok Duydumda İosa İlk Defa Sen Çöp Diyorsun :DD
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Tom Hagen 5 yıl webdh
webdh

Android ve ios : ÇÖP

yaşasın Symbian ve Bada mı diyorsun yani
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senersongur 5 yıl
Yeni bir guncelleme daha bekliyoruz. 4.4.2 sonrasi soyle guzel bir 4.5 surumu gelse iyi olur.
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t3ntativ3 5 yıl
Android 5 i alır mı sizce nexus 4 ?
1 Yanıt Yanıtla +1
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UltrAslan_06 5 yıl
nexus 4 kullanıyorum şuan için 4.3 var gerek var mı sizce kit kata şuan 4.3 den oldukça memnunum.
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DH Misafiri 6 yıl
yakamoz77
kit kat ile gelen dokundur öde diye bir şey cıktı bilgisi olan varmıdır.

Türkiye'de dokundur öde kullanılmıyor henüz.
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DH Misafiri 6 yıl
merhabalar,güncelleme gelmedi bana nasıl halledebilrim.çevremdeki herkese geldi,bi bana gelmedi tel sorun olmuş olabilirmiki?.
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Mazzini 6 yıl DH Misafiri
Bence kendini şanslı hissetmelisin 4.3 te şanj çokçokçok daha iyi.
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SerbestKasli 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
merhabalar,güncelleme gelmedi bana nasıl halledebilrim.çevremdeki herkese geldi,bi bana gelmedi tel sorun olmuş olabilirmiki?.

Banada gelmedi. Yardımcı olacak var mı?
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dirtylive 6 yıl
bir hata farkettim şuan nexus 4 için 4.4 sürümünde .. arama yapmak için numaraları tuşladığımız telefon uygulamasını kullandıktan sonra son kullanılan uygulamaları temizlediğimiz yerden temizleyince ana sayfada görünmez hale geliyor .. tıklayamıyorsun üstüne orda yok yani ama yeniden bir tane eklemek isteyince de altındaki ortaya çıkıyor bu kez .. bu saçmalığı yaşayan başkaları da var mı ?
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DH Misafiri 6 yıl
4.4 kitkat ı yükledim hatalar giderildi ama daha beter olmuş telefonda wifi acıkken ekran kapanıyor ekranı acıyorum daha wifiye baglanamıyorum telefonu tekrar kapatıp acmak zorunda kalıyorum bu hata nasıl giderilir bilen var mı
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asar_can 6 yıl
System update bölümünde indirme başlıyor fakat ilerleme olmuyor defalarca denedim ama değişmedi, sebebi nedir bilen varmı?
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DH Misafiri 6 yıl
Ya arkadaşlar ben otayla yükledim fakat ana ekran ve home tuşu saydamlığı hariç herşey değişti. Nasıl birşey ya!!!
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