Nexus 5'e ait olduğu iddia edilen bir görsel internete sızdırıldı





Google'ın Nexus programında lanse edeceği en yeni üye olması beklenen Nexus 5 ile ilgili bugüne kadar resmi bir teyit olmamasına rağmen, farklı kaynaklardan pek çok iddia gündeme geldi. Şimdi ise ilk kez modelin görüntülendiği iddia ediliyor.





Techtastic adlı bir kaynak tarafından sızdırılan görsel, daha önce bahsedildiği gibi arka kapak üzerindeki tuşları kenar kısma alınmış LG G2 tabanlı bir Nexus 5 modelini yansıtıyor. Kaynak, Nexus 5'in donanım özelliklerinde de bazı kırpmalar olacağını dile getiriyor. Bunun başında ise işlemci geliyor.





Nexus 5'in işlemcisi LG G2'nin aksine Snapdragon 600 çözümüne dayanıyor. Farklı kaynaklar daha önce Snapdragon 800 çözümünde ısrarcı olsa da, Google'ın maliyeti dengelemek açısından Snapdragon 600 çözümüne yer vereceği belirtiliyor. Bazı analiz uzmanları Snapdragon 800'lü bir versiyonun Android amiral gemi modellerinin satışlarını baltalayabileceğini ve bu nedenler tercih edilmeyeceğini raporlarında belirtmişlerdi. Snapdragon 600'lü bir çözüm özel kullanıcı arayüzü aramayan ve güncellemelere ilk elden ulaşmayı isteyen tüketici grubuna hitap etmeye devam edecek.





Diğer bir kırpma ise kamerada. LG'nin optik imaj dengeleme destekli 13MP çözünürlükteki kamerası yerini 10MP çözünürlükte başka bir sensöre bırakıyor. Diğer bir bilgi ise Nexus 5'in Android 5.0 sürümü ile piyasaya sürülecek olması. Bunun dışında fiyat ve çıkış tarihi ile bir bilgi yok ancak Google'ın yine Nexus 4'teki fiyat stratejisini aynen uygulaması bekleniyor.





Android 5.0'ın muhtemel tanıtım tarihi sonbahar dönemi yaklaştıkça, yeni Nexus telefonu ile ilgili daha fazla bilginin internete sızması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Is-this-the-first-image-of-the-Google-Nexus-5_id46540