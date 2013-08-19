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Nexus 5'e ait olduğu iddia edilen bir görsel internete sızdırıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nexus 5'e ait olduğu iddia edilen bir görsel internete sızdırıldı

Google'ın Nexus programında lanse edeceği en yeni üye olması beklenen Nexus 5 ile ilgili bugüne kadar resmi bir teyit olmamasına rağmen, farklı kaynaklardan pek çok iddia gündeme geldi. Şimdi ise ilk kez modelin görüntülendiği iddia ediliyor.

Techtastic adlı bir kaynak tarafından sızdırılan görsel, daha önce bahsedildiği gibi arka kapak üzerindeki tuşları kenar kısma alınmış LG G2 tabanlı bir Nexus 5 modelini yansıtıyor. Kaynak, Nexus 5'in donanım özelliklerinde de bazı kırpmalar olacağını dile getiriyor. Bunun başında ise işlemci geliyor.

Nexus 5'in işlemcisi LG G2'nin aksine Snapdragon 600 çözümüne dayanıyor. Farklı kaynaklar daha önce Snapdragon 800 çözümünde ısrarcı olsa da, Google'ın maliyeti dengelemek açısından Snapdragon 600 çözümüne yer vereceği belirtiliyor. Bazı analiz uzmanları Snapdragon 800'lü bir versiyonun Android amiral gemi modellerinin satışlarını baltalayabileceğini ve bu nedenler tercih edilmeyeceğini raporlarında belirtmişlerdi. Snapdragon 600'lü bir çözüm özel kullanıcı arayüzü aramayan ve güncellemelere ilk elden ulaşmayı isteyen tüketici grubuna hitap etmeye devam edecek. 

Diğer bir kırpma ise kamerada. LG'nin optik imaj dengeleme destekli 13MP çözünürlükteki kamerası yerini 10MP çözünürlükte başka bir sensöre bırakıyor. Diğer bir bilgi ise Nexus 5'in Android 5.0 sürümü ile piyasaya sürülecek olması. Bunun dışında fiyat ve çıkış tarihi ile bir bilgi yok ancak Google'ın yine Nexus 4'teki fiyat stratejisini aynen uygulaması bekleniyor. 

Android 5.0'ın muhtemel tanıtım tarihi sonbahar dönemi yaklaştıkça, yeni Nexus telefonu ile ilgili daha fazla bilginin internete sızması bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/Is-this-the-first-image-of-the-Google-Nexus-5_id46540 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
matmuhendisi 6 yıl en beğenilen
nexus yazısı olmayan nexus ...
1 Yanıt Yanıtla +28
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ancdodo 6 yıl
Keşke tasarım Nexus 4e benzeseydi olmamış bu.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Lady GarGara 6 yıl
Buram buram plastik kokuyor.
2 Yanıt Yanıtla +4
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QEXEC 6 yıl
Bir Nexus kullanıcısı olarak bu görselin Nexus 5'e ait olduğuna ihtimal bile vermiyorum.
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jay jay justified 6 yıl
Tek istediğim, Full HD sığırlığına bulaşmamaları. Nexus'un amacı, katıksız Android deneyimini yaşamak. Piksel kafalar için Full HD telefonlar mevcut. Onlarla uğraşsınlar. 720p adam olana çok bile.
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frt-_-ctn 6 yıl
Ne bir Google logosu, ne bir Nexus...
Ben pek gerçek olacağını sanmıyorum, umarım olmaz.
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kımyasal 6 yıl
TechPlastich
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gilendi 6 yıl
bir nexus kullanıcısı olarak boyle cıkarırsa hata eder millet at varken esege binmez
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okan_cehapelioglu 6 yıl
inşallah böyle gelmez çok kalitesiz duruyor
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OneMoreChance 6 yıl
Samsung sanmıştım ilk bakışta
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depeche35 6 yıl
Honami beklediğim kamera yeteneğine sahip olzsa ya 1020 ya da n5 benimdir
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senersongur 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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yaypay 6 yıl
Bence nexusla alakası yok :)
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Puzzles 6 yıl
Konuşmak için erken iyi/kötü yorumda bulunmakyanlış olur.
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azizkguc 6 yıl
gerçekten nexus mudur bilinmez ama başka modelde olsa sıradan duruyor. nikelajlı parlak çerçevesi ile sanki galaxy ace'in büyüğü gibi duruyor. haber kaynağına göre "LG Optimus L9 II" olabileceği de söyleniyor
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Ixion 6 yıl
fake.
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Mehmet.Akif 6 yıl
Ekrem 71
sen ismini paparazzi 71 koy.
Haberr alakasız ve gereksiz bir haber.
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Anaxarete 6 yıl
Hayır
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makaramasuko 6 yıl
fiyatı iyi olmazsa acayip çöp
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