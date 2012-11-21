Nexus 7 satışlarının 2012 yılında 5 milyonu geride bırakması bekleniyor

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Bu yıl internet üzerinden alışverişin 43.4 milyar dolara ulaşması beklenen tatil sezonu öncesi Google, bütçe dostu tablet bilgisayarı Nexus 7 için öngördüğü 2012 satış rakamlarını iki katına çıkardı. Digitimes'ın irtibata geçtiği Tayvan merkezli tedarikçiler, 2012 ikinci çeyreği sonunda 2.5 milyonluk bir hedef belirleyen teknoloji devinin yıl sonu hedeflerini 5 milyonun üzerine çıkardığını ileri sürdü.
ASUS tarafından üretilen ve NVIDIA'nın 4+1 çekirdekli Tegra 3 çipsetinden gücünü alan 7 inçlik tablet, geçtiğimiz Temmuz ayında 8GB/16GB dahili hafıza ve 199$/249$ fiyat seviyelerinden piyasaya sürülmüştü. Play Store üzerinden Amerika, Kanada, Avustralya, Fransa, İngiltere, Japonya, Güney Kore, Almanya, İspanya gibi ülkelerde satılan Nexus 7, rakiplerine benzer şekilde yüzü aşkın ülkeyi kapsayan bir satış ağıyla tüketiciye ulaştırılamamış olmasına karşın aylık ortalama 700,000 rakamına erişmeyi başardı. Son verilere göre; aygıtın satışları güçlü rakiplerine rağmen tatil sezonununda hızlanarak devam edecek.
Satış ivmesinin artmasında 199$'a çekilen 16GB'lık sürüm, 249$'lık 32GB Wi-Fi versiyonu ve 3G destekli 32GB'lık yeni modelin 299$'dan fiyatlandırılmasının büyük rol oynadığı aşikar. Kasım ve Aralık'ta aylık satışın 700,000 - 1,000,000 civarında seyrederek toplam Nexus 7 satışlarının 5 milyonu aşması bekleniyor. Ekran boyutu sayesinde daha büyük halefleri kadar Android platformundaki tablet uyumlu uygulama eksikliğini kullanıcılarına yansıtmayan Google markalı ilk tablet bilgisayar, ülkemizde çeşitli yollarla 500 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
http://www.digitimes.com/news/a20121119PD214.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Benimki wifi olan versiyonu. 3G li degil. 3Gli olan 50 dolar daha pahalıydı. Kendimce 3Gli olana ihtiyacımın olmadıgını dusunmustum. Tercih yaparken kullanım şartları ön plana çıkıyor açıkcası. Misal benim evde ve sirkette wifi var. Ayrıca yolda kullanımda internet ihtiyacım oldugu zaman, cep telefonumun hot-spot ozelligini kullanıyorum gayet hızlı bir sekilde baglanabiliyorum. Yani internet yonunden hic sıkıntı yasamıyorum. Bu arada pasaportunuza 3G li bir cihaz kaydettirmek istiyorsanız bunun telefonu olmasını tavsiye ederim. Bosuna kotanızı tablet icin harcamayın. Tabi tercih sizin.
ses destekli (Tablet with support for GSM voice) Huawei MediaPad 7 Lite tahminimce IMEI kaydi gerektiriyordur.
ses desteksiz ama SIM 'li (Tablet with no support for GSM voice) Asus Google Nexus 7 Cellular 'da IMEI kaydi gerektiriyormu ?
3G mi,pasaportla sisteme kayit ettirmek gerekmi ?
Geldi haberin yokmu? Türk telekom oldukça UYGUN ve yurtdışı fiyatıyla ORANTILI gayet İYİ bir fiyatla getirdi.
İstanbul bilişimde 700 lira meraklısına duyurulur.