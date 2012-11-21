Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nexus 7 satışlarının 2012 yılında 5 milyonu geride bırakması bekleniyor

6 yıl
689
1
21
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bu yıl internet üzerinden alışverişin 43.4 milyar dolara ulaşması beklenen tatil sezonu öncesi Google, bütçe dostu tablet bilgisayarı Nexus 7 için öngördüğü 2012 satış rakamlarını iki katına çıkardı. Digitimes'ın irtibata geçtiği Tayvan merkezli tedarikçiler, 2012 ikinci çeyreği sonunda 2.5 milyonluk bir hedef belirleyen teknoloji devinin yıl sonu hedeflerini 5 milyonun üzerine çıkardığını ileri sürdü.
ASUS tarafından üretilen ve NVIDIA'nın 4+1 çekirdekli Tegra 3 çipsetinden gücünü alan 7 inçlik tablet, geçtiğimiz Temmuz ayında 8GB/16GB dahili hafıza ve 199$/249$ fiyat seviyelerinden piyasaya sürülmüştü. Play Store üzerinden Amerika, Kanada, Avustralya, Fransa, İngiltere, Japonya, Güney Kore, Almanya, İspanya gibi ülkelerde satılan Nexus 7, rakiplerine benzer şekilde yüzü aşkın ülkeyi kapsayan bir satış ağıyla tüketiciye ulaştırılamamış olmasına karşın aylık ortalama 700,000 rakamına erişmeyi başardı. Son verilere göre; aygıtın satışları güçlü rakiplerine rağmen tatil sezonununda hızlanarak devam edecek.
Satış ivmesinin artmasında 199$'a çekilen 16GB'lık sürüm, 249$'lık 32GB Wi-Fi versiyonu ve 3G destekli 32GB'lık yeni modelin 299$'dan fiyatlandırılmasının büyük rol oynadığı aşikar. Kasım ve Aralık'ta aylık satışın 700,000 - 1,000,000 civarında seyrederek toplam Nexus 7 satışlarının 5 milyonu aşması bekleniyor. Ekran boyutu sayesinde daha büyük halefleri kadar Android platformundaki tablet uyumlu uygulama eksikliğini kullanıcılarına yansıtmayan Google markalı ilk tablet bilgisayar, ülkemizde çeşitli yollarla 500 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. 

http://www.digitimes.com/news/a20121119PD214.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Litminov 6 yıl
Nexus 7 almayı düşünüyorum ama ekranı küçük geliyor Nexus 10 da bayağı pahalı olacak gibi geliyor. Acaba Çin malı bir tablet mi alsam yoksa Nexus 10'un fiyatı belli olana kadar beklesem mi? En fazla 600 lira ayırdım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
armo 6 yıl
arel.gr
armoAmerikaya giden bir arkadaşımdan siparis etmistim 32 GB lik modelini. Ayrıca yanında kılıfını da istemiştim. Toplamda 530 TL ye maloldu. Kendi açımdan suana kadar kullandığım en başarılı teknolojik cihaz. ilk başlarda 7 olması yüzünden küçük gelir mi diyordum fakat öyle olmadı boyutlarını sevdim. Bana göre en iyi özellikleri piyasadaki en hafif 7 cihaz olması ve en son android versiyonunu kullanmasi.(Son update ile Android 4.2 oldu içindeki isletim sistemi) Özellikle benim gibi yatakta yatıp kitap okuma veya video izleme alışkanlıklarınız varsa ve 7 olması çok sorun olmaz diyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum.
3G mi,pasaportla sisteme kayit ettirmek gerekmi ?

Benimki wifi olan versiyonu. 3G li degil. 3Gli olan 50 dolar daha pahalıydı. Kendimce 3Gli olana ihtiyacımın olmadıgını dusunmustum. Tercih yaparken kullanım şartları ön plana çıkıyor açıkcası. Misal benim evde ve sirkette wifi var. Ayrıca yolda kullanımda internet ihtiyacım oldugu zaman, cep telefonumun hot-spot ozelligini kullanıyorum gayet hızlı bir sekilde baglanabiliyorum. Yani internet yonunden hic sıkıntı yasamıyorum. Bu arada pasaportunuza 3G li bir cihaz kaydettirmek istiyorsanız bunun telefonu olmasını tavsiye ederim. Bosuna kotanızı tablet icin harcamayın. Tabi tercih sizin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 6 yıl
sahsen kota sorunum yok ama merak ettigim 3G veya LTE ozellikli tablet olayinda SIM cardli hallerde telefon gibi pasaport kayit islemi gerekiyormu ?

ses destekli (Tablet with support for GSM voice) Huawei MediaPad 7 Lite tahminimce IMEI kaydi gerektiriyordur.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


ses desteksiz ama SIM 'li (Tablet with no support for GSM voice) Asus Google Nexus 7 Cellular 'da IMEI kaydi gerektiriyormu ?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 6 yıl
armo
Amerikaya giden bir arkadaşımdan siparis etmistim 32 GB lik modelini. Ayrıca yanında kılıfını da istemiştim. Toplamda 530 TL ye maloldu. Kendi açımdan suana kadar kullandığım en başarılı teknolojik cihaz. ilk başlarda 7 olması yüzünden küçük gelir mi diyordum fakat öyle olmadı boyutlarını sevdim. Bana göre en iyi özellikleri piyasadaki en hafif 7 cihaz olması ve en son android versiyonunu kullanmasi.(Son update ile Android 4.2 oldu içindeki isletim sistemi) Özellikle benim gibi yatakta yatıp kitap okuma veya video izleme alışkanlıklarınız varsa ve 7 olması çok sorun olmaz diyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum.

3G mi,pasaportla sisteme kayit ettirmek gerekmi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amedra 6 yıl
Gerek mi var almaya?

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FERFEROS 6 yıl
Istanbul Bilişim'in fiyatı fena değilmiş. 3G'li model sanırsam Türkiye'de yok henüz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
armo 6 yıl
Amerikaya giden bir arkadaşımdan siparis etmistim 32 GB lik modelini. Ayrıca yanında kılıfını da istemiştim. Toplamda 530 TL ye maloldu. Kendi açımdan suana kadar kullandığım en başarılı teknolojik cihaz. ilk başlarda 7" olması yüzünden küçük gelir mi diyordum fakat öyle olmadı boyutlarını sevdim. Bana göre en iyi özellikleri piyasadaki en hafif 7" cihaz olması ve en son android versiyonunu kullanmasi.(Son update ile Android 4.2 oldu içindeki isletim sistemi) Özellikle benim gibi yatakta yatıp kitap okuma veya video izleme alışkanlıklarınız varsa ve 7" olması çok sorun olmaz diyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 6 yıl
Alıcam sonunda bu cihazı, hayırlısıyla...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fogell5925 6 yıl
Türktelekom o fiyatlarla hiç getirmeseydi daha iyi olurdu TT ye söven kişi sayısı artmış oldu bence o 8 gblik n7 Lee ellerinde kalacak sonra bi kampanya daha yapacaklar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesona 6 yıl
Nerde 500 tl?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fields of Athenry 6 yıl
32 gb aldım cihaz bence harika
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kajmer_55 6 yıl
Cihaz cikali kac ay oldu Türkiyeye gelmedi gitti...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Linkmaster 6 yıl kajmer_55
kajmer_55
Cihaz cikali kac ay oldu Türkiyeye gelmedi gitti...

Geldi haberin yokmu? Türk telekom oldukça UYGUN ve yurtdışı fiyatıyla ORANTILI gayet İYİ bir fiyatla getirdi.










İstanbul bilişimde 700 lira meraklısına duyurulur.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marancı 6 yıl
3g lisi bir geleydi de tadına varaydık şu şirin yaratığın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
689 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, google ve
6 etiket daha nexus tablet 32gb jelly bean play store android 4.2
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Samsung Galaxy SII Plus+, Çift Sim Kartlı SIII,Intel Bay Trail, Lenovo X1 Carbon Touch ve Dahası... 6 yıl Özel Röportaj: Avea Genel Müdürü Erkan Akdemir ile gündemdeki konuları konuştuk 6 yıl Özel Röportaj: Avea ile ilk akıllı telefonlar inTouch'ı konuştuk 6 yıl Microsoft Türkiye ile Windows Phone 8 işletim sistemini konuştuk 6 yıl Nokia "Geri döndü!" Lumia 920 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim