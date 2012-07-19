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Nexus S için Jelly Bean güncellemesi bugün dağıtılmaya başlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Galaxy Nexus için bir süredir dağıtımı süren yeni Android 4.1 Jelly Bean sürümü güncellemesi bugün Nexus S kullanıcılarına ulaşmaya başlayacak. Henüz Google'dan resmi bir açıklama gelmemiş olsa da dünya genelindeki bazı operatörler, müşterilerine güncellemenin başlayacağı saati dahi bildirdi.
Vodafone Avustralya, güncellemenin yerel saatle 13:00'da Google tarafından yayınlanacağı yönünde bir bilgilendirmede bulundu. Fransız SFR operatörü ise; halihazırda Nexus S kullanıcılarını son sürüme yükseltmeye başladı.
Güncelleme OTA olarak şuanda Google tarafından bazı Nexus S'lere ulaşıyor. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde tüm cihaz sahipleri önemli teknik değişiklikler ve Google Now gibi yeni hizmetler içeren Jelly Bean versiyonuna yükselebilecek.  
Şuan için sadece GSM destekli Nexus S'ler Android 4.1'den yararlanabilecek. Sprint Nexus S ve diğer farklı iletişim teknolojisi kullanan operatör modellerinin biraz daha beklemesi gerekiyor. Gün içerisinde OTA güncellemenin Google sunucularındaki bağlantısının paylaşılacağı ve detaylı bir değişim listesinin yayınlanacağı tahmin ediliyor.

http://www.androidcentral.com/nexus-s-jelly-bean-update-reportedly-set-start-rolling-out-0 Yorum Yaz
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yusufislam 7 yıl en beğenilen
Nexus bu işi beceremiyor habire işletim sistemi mi değişirmiş.... bak LG ye adamlar bi kere yapıyorlar ... bi daha hiç değişmiyor.... cık cık cık .... Nexus u kınıyoruz :)
Nexus bu işi beceremiyor habire işletim sistemi mi değişirmiş.... bak LG ye adamlar bi kere yapıyorlar ... bi daha hiç değişmiyor.... cık cık cık .... Nexus u k...
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CooL_ROMEO 7 yıl
nexus s de ole ahım şahım bi donanım yok ama nedense ondan sonra gelen telefonlarda bile ics yok bundan sonra google in piyasaya surdugunu alacaksin yoksa buyuk firmalarin bahaneleri ile karsilascaz
nexus s de ole ahım şahım bi donanım yok ama nedense ondan sonra gelen telefonlarda bile ics yok bundan sonra google in piyasaya surdugunu alacaksin yoksa buyuk...
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mattboy 7 yıl
XDA nın forum sitesin de bir arkadaş güncellemenin geldiğini belirtmiş ve bir limk vermiş dosyayı indirdim ama telefona yüklerken imza da sorun çıkıyor ve yarıda kalıyor... forum.xda-developers.com/...
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MirlivaVII 7 yıl mattboy
mattboy

XDA nın forum sitesin de bir arkadaş güncellemenin geldiğini belirtmiş ve bir limk vermiş dosyayı indirdim ama telefona yüklerken imza da sorun çıkıyor ve yarıda kalıyor... forum.xda-developers.com/...

Bir de bu konuyu inceleyin hocam. Burdaki doğru olabilir.
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NOSTOY 7 yıl
Diğer firmalara inat gidip nexus alacaksın aslında. Tarihi eser olmuş nexus S e bile JB geliyor. Ondan kat kat güçlü makinelere ise birşey yok. Birde bahaneler üretiyorlar yok efendim donanım yetersizmiş. Doğru nexus S inanılmaz bir donanıma sahip . Adamlar süper telefonlar yapıyorlar ama arkasında durmuyorlar. Google amcamızda vasat nexuslar üretiyor. Şöyle üst sınıf bir makine yapsalar sırf güncelleme yüzünden o makineyi alacağım.
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Midgardian 7 yıl
Nexus S e JB gelip te ondan sonra çıkanlara gelmiyorsa eğer üreticiler yalan konuşuyor demektir başka da açıklaması yok. Yok efendim desteklemiyor yok bilmem ne.Hırsızlık resmen. Yeni model aldırmak için ali cengiz oyunları yapıyorlar başka birşey değil. Hele ki S2 gibi bir canavara gelmiyorsa bu adilik.
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THESTER 7 yıl
Bu nexus'a bir türlü kanım ısınamadı
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Legendery 7 yıl
Nexus'un varsa hayat sana güzeldir.
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speed_brain 7 yıl
Googleye bak be firmaları kıskandırmak için yapıyo sanki o değilde ben çok kıskanmaya başladım .s
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Whisper911 7 yıl
uzun süre güncelleme sıkıntısı yaşayan biri olarak nexus aldığıma çok mutluyum...
bir süredir 4.1 jelly bean kullanıyorum .. Arkadaşlar telefon gerçekten iyi hızlanıyor çok iyi akıcılık geliyor telefona . . Bence en yararlı upgrade diyebilirim 4.1 için.
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Umutcan 7 yıl
Güncelleme desteği istiyorsanız nexus'lardan şaşmamak lazım, diğer hiçbir marka/model serisi malesef hızlı güncelleme alamıyor, ya da hiç almıyor.
Samsung, Htc, Lg, Sony vb. firmalar oturup mobil platformları için yazılım departmanlarını güçlendirip telefonun donanımı eskiyene kadar hızlı destek verseler fena mı olur ?
Bence malesef bu da satış politikalarının bir parçası, yoksa milyarlık firmaların yazılıma ve desteğe yatırım yapamayacak durumda olduklarına inanmıyorum ben.
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DH Misafiri 7 yıl
bundan sonraki telefonum kesinlikle google in telefonu olcak.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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tuncay altuntoprak 7 yıl
HTC bu güncelleme işinde sınıfta kaldı. nexus 4.1 alıyor daha HTC desire hd ye ics veremedi. bir sonraki telefonum kesinlikle nexus olacak
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caNgolqe 7 yıl
Pardon arkadaşım dandik dediğin telefondan önce HTC Sensation gibi üst DÜZEY bir telefon kullanıyordum. Bu dandik telefon genel özellikleriyle (ekran,şarj,ses,güncelleme,hız,stabilite) çoğu cihazdan iyi. Berbat bir telefonum var! ama ne yapalım DANDİK MANDİK NEXUS. Nexus S kullanmayanlar kusura bakmasın da muhteşem cihaz...
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santanio 7 yıl
yydn7
İyi ki almışım dedirtiyor telefon. Ama ne yalan söyleyeyim telefon 2.3 sürümdeyken daha performanslıydı. Tabi bu dediğim orijinal romlar :)

eksiden bende nexus s kullanıyodum ics biraz hantallaştırmıştı dediğin gibi. jb ile galaxy nexus um sınıf atladı nexus s de eski akıcılığına kavuşacaktır.
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