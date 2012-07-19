Nexus S için Jelly Bean güncellemesi bugün dağıtılmaya başlıyor





Galaxy Nexus için bir süredir dağıtımı süren yeni Android 4.1 Jelly Bean sürümü güncellemesi bugün Nexus S kullanıcılarına ulaşmaya başlayacak. Henüz Google'dan resmi bir açıklama gelmemiş olsa da dünya genelindeki bazı operatörler, müşterilerine güncellemenin başlayacağı saati dahi bildirdi.

Vodafone Avustralya, güncellemenin yerel saatle 13:00'da Google tarafından yayınlanacağı yönünde bir bilgilendirmede bulundu. Fransız SFR operatörü ise; halihazırda Nexus S kullanıcılarını son sürüme yükseltmeye başladı.

Güncelleme OTA olarak şuanda Google tarafından bazı Nexus S'lere ulaşıyor. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde tüm cihaz sahipleri önemli teknik değişiklikler ve Google Now gibi yeni hizmetler içeren Jelly Bean versiyonuna yükselebilecek.

Şuan için sadece GSM destekli Nexus S'ler Android 4.1'den yararlanabilecek. Sprint Nexus S ve diğer farklı iletişim teknolojisi kullanan operatör modellerinin biraz daha beklemesi gerekiyor. Gün içerisinde OTA güncellemenin Google sunucularındaki bağlantısının paylaşılacağı ve detaylı bir değişim listesinin yayınlanacağı tahmin ediliyor.

http://www.androidcentral.com/nexus-s-jelly-bean-update-reportedly-set-start-rolling-out-0