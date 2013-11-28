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Nexus S ve Nexus One için Android 4.4 KitKat ROM'u internette paylaşıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Nexus S ve Nexus One için Android 4.4 KitKat ROM'u internette paylaşıldı

Nexus programının ilklerinden olan ancak donanım itibariyle artık güncelleme takviminin dışında kalan Nexus One ve Nexus S, bağımsız geliştiriciler yoluyla güncelleme almaya devam ediyor. 

Xda geliştiricileri tarafından Nexus S modeli için hazırlanan ROM üçüncü alfa sürümünde ve buna rağmen oldukça stabil çalışıyor. Ancak Google uygulamalarının şu an için düzgün çalışmadığı belirtiliyor. 

Nexus One için hazırlanan Evervolv KitKat 4.4 ROM'u ise yine kabul edilebilir bir stabiliteye sahip ancak video kaydı, bazı kamera ve grafik problemleri yaşanıyor. Ayrıca Android'in yeni sanal makinesi ART henüz kullanıma dahil edilemedi. 

Her iki ROM da günlük kullanım için idare eder derecede stabil olsa henüz final sürümleri değil ve geliştirilmeye devam ediyor.



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kemaloztin 6 yıl
xda olmasa dünyada rom olmucak nerdeyse
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matmuhendisi 6 yıl
Android tahminimden daha iyi yerlere geliyor .. Art de günlük kullanımda pil performansı 5 saat artmış nexus 4 te ..ama hala eksiklikler var.. Android 5 le birlikte Art ile devam edicegim muhtemelen hatalardan arınacaktır .. Nexus cihazlar gerçekten çok iyi .. Arkadaşta g2 var ve nexus4 tadını vermiyo gerçekten menü geçişlerinde ..
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Zenci Forvet 6 yıl matmuhendisi
omerfaruk18_34
Android tahminimden daha iyi yerlere geliyor .. Art de günlük kullanımda pil performansı 5 saat artmış nexus 4 te ..ama hala eksiklikler var.. Android 5 le birlikte Art ile devam edicegim muhtemelen hatalardan arınacaktır .. Nexus cihazlar gerçekten çok iyi .. Arkadaşta g2 var ve nexus4 tadını vermiyo gerçekten menü geçişlerinde ..

Gereksiz yere çalışan programlarla ilgili çözüm bulmalılar o konuda hala eksikler.
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sangreal_1905 6 yıl
iste bu yuzden seviyorum androidi:)
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CertificatedStaff 6 yıl
Vay be
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senersongur 6 yıl
Google stock Android'i bu telefonlara vermeliydi. Zaten kaynak kullanımı düştü.
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