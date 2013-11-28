Nexus S ve Nexus One için Android 4.4 KitKat ROM'u internette paylaşıldı





Nexus programının ilklerinden olan ancak donanım itibariyle artık güncelleme takviminin dışında kalan Nexus One ve Nexus S, bağımsız geliştiriciler yoluyla güncelleme almaya devam ediyor.





Xda geliştiricileri tarafından Nexus S modeli için hazırlanan ROM üçüncü alfa sürümünde ve buna rağmen oldukça stabil çalışıyor. Ancak Google uygulamalarının şu an için düzgün çalışmadığı belirtiliyor.





Nexus One için hazırlanan Evervolv KitKat 4.4 ROM'u ise yine kabul edilebilir bir stabiliteye sahip ancak video kaydı, bazı kamera ve grafik problemleri yaşanıyor. Ayrıca Android'in yeni sanal makinesi ART henüz kullanıma dahil edilemedi.





Her iki ROM da günlük kullanım için idare eder derecede stabil olsa henüz final sürümleri değil ve geliştirilmeye devam ediyor.







