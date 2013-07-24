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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nike+ Running uygulaması, meydan okuma özelliği ile 4.3 sürümüne güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nike+ Running uygulaması, meydan okuma özelliği ile 4.3 sürümüne güncellendi
Akıllı cihazların gelişen donanımları sayesinde başka ürünlere ihtiyaç duymadan iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlar üzerinde çalışan Nike+ Running uygulaması, yeni özelliklerle iOS için 4.3 sürümüne güncellendi.
Kişisel hedeflerin belirlenmesi ve bunların GPS ve ivme ölçer üzerinden takip edilerek koşma ya da yürüme yapılması için hazırlanan Nike+ Running uygulaması, yeni 4.3 sürümü ile artık kullanıcıların farklı kişiler ile belirlenen mesafeler üzerinden rekabet edebilmelerine imkan sağlıyor. Ayrıca grup sohbet desteği ile çok daha sosyal bir yapıya bürünen uygulama, davet edilen Nike+ arkadaşlarına karşı kazanılan başarıları farklı madalyalar ile ödüllendiriyor ve çok daha yüksek bir motivasyon sağlıyor.
Sporcular için faydalı özellikler sağlayan ve kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan Nike+ Running uygulamasına Apple App Store üzerinde ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/nike+-running/id387771637?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cangunner 6 yıl
Biz bence kulüp kuralım ya "Nike Running + Kullanıcıları" diye tabi o grup yoksa :)
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***Respect*** 6 yıl
Aynen kulüp kurulursa daha iyi olur
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MetinMumcu 6 yıl
Bunun sayesinde her gece 5-6 kisi kosuyoruz bende baya kilo verdim

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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cangunner 6 yıl
Süper program aylarca dışarı çıkarmayan beni dışarı çıkardı gerisini siz düşünün.Gittim decathlon dan kol bandıda aldım 18tl falandı şimdi rahat rahat dışarıda sabah sporu yapıyorum:) Hesap Adım; Can Guner Ekleyin kapışalım :))
1 Yanıt Yanıtla
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***Respect*** 6 yıl cangunner
cangunner

Süper program aylarca dışarı çıkarmayan beni dışarı çıkardı gerisini siz düşünün.Gittim decathlon dan kol bandıda aldım 18tl falandı şimdi rahat rahat dışarıda sabah sporu yapıyorum:) Hesap Adım; Can Guner Ekleyin kapışalım :))

Bende yarından itibaren başlıyorum fakat karar veremedim hangi programı kullanacağıma. Runtastic var, runkeeper var, bi de bu var ?!?! Siz denediniz mi diğerlerini ?
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Aykutikula 6 yıl
bu program sayesinde 7 kilo verdim :)
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pohuman 6 yıl
Sonunda yararlı bir program..
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