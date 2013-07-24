Nike+ Running uygulaması, meydan okuma özelliği ile 4.3 sürümüne güncellendi

Akıllı cihazların gelişen donanımları sayesinde başka ürünlere ihtiyaç duymadan iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlar üzerinde çalışan Nike+ Running uygulaması, yeni özelliklerle iOS için 4.3 sürümüne güncellendi.

Kişisel hedeflerin belirlenmesi ve bunların GPS ve ivme ölçer üzerinden takip edilerek koşma ya da yürüme yapılması için hazırlanan Nike+ Running uygulaması, yeni 4.3 sürümü ile artık kullanıcıların farklı kişiler ile belirlenen mesafeler üzerinden rekabet edebilmelerine imkan sağlıyor. Ayrıca grup sohbet desteği ile çok daha sosyal bir yapıya bürünen uygulama, davet edilen Nike+ arkadaşlarına karşı kazanılan başarıları farklı madalyalar ile ödüllendiriyor ve çok daha yüksek bir motivasyon sağlıyor.

Sporcular için faydalı özellikler sağlayan ve kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan Nike+ Running uygulamasına Apple App Store üzerinde ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/nike+-running/id387771637?mt=8