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Nikon 2015 Small World yarışmasından harika videolar

Daha çok fotoğraf odaklı bilinmesine rağmen Nikon Small World yarışması kapsamında harika videolar üretiliyor. 2015 sonuçları ise mikroskop altındaki dünyanın güzelliğini bir kez daha gösteriyor.
3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon 2015 Small World yarışmasından harika videolar

Görüntüleme sektörünün öne çıkan isimlerinden Nikon, uzun yıllardır "Small World" isimli bir mikro fotoğraf / video yarışması düzenliyor ve bu yarışma ile görünmeyen objelerin detaylarını gözler önüne seriyor. Sektör içerisinden dahi sadece ilgi alanı makro fotoğrafçılık olanların bildiği yarışma, özellikle video tarafında çok ilginç içeriklerin ortaya çıkmasına aracılık ediyor.
Fotoğrafın aksine 2011 yılından bu yana düzenlenen Small World'ün video ayağı, bu yıl da her yıl olduğu gibi üç kazanan ve mansiyon alan tam 15 videodan oluşuyor. Birincilik Wim van Egmond'un 250 kat büyütmede kaydettiği "Campanella ciliate ile beslenen Trachelius ciliate" videosuna giderken, ikinciliği termik bağırsak içerisinde neler olup bittiğini gösteren videosuyla Danielle Parsons alıyor, üçüncülüğe ise Gonzalo Avila'nın bir parazitoit larvanın pupa evresine geçişini gösteren hızlandırılmış video layık görülüyor.
Mansiyon alanlardan özellikle Wim van Egmond'ın 100 kat büyütme altında çektiği "su perisinin" yüzüşünü gösteren video kendisine hayran bırakırken, Dr. Abigail Tucker ve Dr. Marcia Gaete ikilisi tarafından kayıtlanan fare bıyığı hücresinin kültür üzerindeki gelişimini gösteren kısa video da taktiri hak ediyor. Son olarak tekerlekli hayvan olarak bilinen Rotifer'in beslendiği gösteren tam 1000 kat büyütme ile Ralph Claus Grimm tarafından çekilen video da detayların dünyasındaki hayatı güzel şekilde yansıtıyor.
Nikon 2015 Small World kapsamında bahsettiğimiz videoları yazı sırasına uygun olarak aşağıda izleyebilirsiniz. Çok daha fazlası ve fotoğraflar ise burada yer alıyor.


http://www.geek.com/science/the-best-microscopic-videos-from-nikons-2015-small-world-contest-1641979/ Yorum Yaz
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BekirHan 3 yıl
Aklın süzgecinden geçirmeden yazınca böyle oluyor tabii. Adamlar videoları/fotoğrafları hobi olsun diye çekmiyor ki! Bilim yaparken kullandıkları araçlar bunlar ve ilginç buldukları şeyleri paylaşıyorlar, haliyle derece alıyor. Ne kadar boş yorumlar yapıyorsunuz arkadaş!!!
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
ben bi güzellik göremedim yada insanların güzellik anlayışı çok değişik
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