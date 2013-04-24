Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon Coolpix A ve D7100 fotoğraf makinelerinin Türkiye satış fiyatları belli oldu

6 yıl
1,1b
1
13
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nikon Coolpix A ve D7100 fotoğraf makinelerinin Türkiye satış fiyatları belli oldu
Nikon'un 2013 yılı içerisinde duyurduğu Coolpix A ve D7100 fotoğraf makinelerinin resmi Türkiye satış fiyatları belli oldu.
Nikon'un performansı ile oldukça beğenilen ancak bazı teknik sıkıntıları nedeniyle oldukça fazla eleştirilen D7000 DSLR fotoğraf makinesinin yerine gelmiş bir model olan D7100, sunduğu yeni imkanlar ile kullanıcılardan büyük beğeni topluyor. Cihazın teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse karşımıza, AA filtresi olmayan 24MP CMOS sensör, saniye 6 kare sürekli çekim hızı, 15 çapraz 51 otomatik netleme noktası, 3.2-inç 1,229 nokta LCD ekran ve EXPEED 3 görüntü işlemcisi çıkıyor.
Yerine geldiği model göre teknik açıdan daha iyi durumda olan Nikon D7100, ülkemizde 18-105mm kit lens ile beraber KDV dahil 4599 TL resmi fiyat etiketine sahip olarak satılacak. Nikon D7100 DSLR fotoğraf makinesi yurt dışında ise 18-105mm lens ile beraber 1,500$ civarında satılıyor.
Nikon'un üst seviye özellikler ile donattığı kompakt fotoğraf makinesi Coolpix A modeli ise teknik olarak, 16MP CMOS sensöre, EXPEED 2 görüntü işlemcisine, 3-inç 921 nokta TFT LCD ekrana, saniyede 4 kare seri çekim hızına ve Full HD video kayıt kapasitelerine sahip. Dış gövde yapısıyla da oldukça beğeni toplayan model, ülkemizde KDV dahil 3599 TL resmi fiyat etiketiyle satılacak. Nikon Coolpix A, yurt dışından 1,100$ fiyat etiketine sahip olarak satın alınabiliyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ozangunay 6 yıl en beğenilen seconder77
seconder77

fiyat fena değil en azından benim aylık gelirime göre
belediyede elektrik mühendisiyim aylık 5 bin tl gelirim var


Allah bereker versin de bize ne sizin gelirinizden?Ben konu ile bağlantıyı çözemedim :)
seconder77fiyat fena değil en azından benim aylık gelirime görebelediyede elektrik mühendisiyim aylık 5 bin tl gelirim var
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muratai 6 yıl
Türkiye garantili DSLR alan kaldımı yahu? Kompakt makine neysede bu ülkede distribütör garantili DSLR veya DSLR aksesuarı alınmaz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozangunay 6 yıl muratai
muratzilla

Türkiye garantili DSLR alan kaldımı yahu? Kompakt makine neysede bu ülkede distribütör garantili DSLR veya DSLR aksesuarı alınmaz.

Fotoğraf makinası ve lenslerine ÖTV gelene kadar herşeyi buradan garantili olarak alırdım, kaldırsınlar ÖTV yi gene buradan almaya devam ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 6 yıl
Acıyorum bu devlete. AArtık yurtdışına gidiş-geliş çok kolay. Gitmesem de giden gelen oluyor. Siz böyle vergi bindirmeye devam edin. Sonra da vergi açığı diye ağlayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozangunay 6 yıl CanTnçr
Sh@rKs-PoWeR








 

Nikon'un 2013 yılı içerisinde duyurduğu Coolpix A ve D7100 fotoğraf makinelerinin resmi Türkiye satış fiyatları belli oldu.

 

Nikon'un performansı ile oldukça beğenilen ancak bazı teknik sıkıntıları nedeniyle oldukça fazla eleştirilen D7000 DSLR fotoğraf makinesinin yerine gelmiş bir model olan D7100, sunduğu yeni imkanlar ile kullanıcılardan büyük beğeni topluyor. Cihazın teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse karşımıza, AA filtresi olmayan 24MP CMOS sensör, saniye 6 kare sürekli çekim hızı, 15 çapraz 51 otomatik netleme noktası, 3.2-inç 1,229 nokta LCD ekran ve EXPEED 3 görüntü işlemcisi çıkıyor.

 

Yerine geldiği model göre teknik açıdan daha iyi durumda olan Nikon D7100, ülkemizde 18-105mm kit lens ile beraber KDV dahil 4599 TL resmi fiyat etiketine sahip olarak satılacak. Nikon D7100 DSLR fotoğraf makinesi yurt dışında ise 18-105mm lens ile beraber 1,500$ civarında satılıyor.

 

Nikon'un üst seviye özellikler ile donattığı kompakt fotoğraf makinesi Coolpix A modeli ise teknik olarak, 16MP CMOS sensöre, EXPEED 2 görüntü işlemcisine, 3-inç 921 nokta TFT LCD ekrana, saniyede 4 kare seri çekim hızına ve Full HD video kayıt kapasitelerine sahip. Dış gövde yapısıyla da oldukça beğeni toplayan model, ülkemizde KDV dahil 3599 TL resmi fiyat etiketiyle satılacak. Nikon Coolpix A, yurt dışından 1,100$ fiyat etiketine sahip olarak satın alınabiliyor.

 



Şaka gibi bir fiyat olmuş Coolpix A serisi için, o fiyata garantili Fuji X100s alırım. Gerek lensi olsun gerek sensörü olsun çok daha başarılı üstelik üzerinde optik vizörü ile beraber geliyor, aksesuar olarak satın almanıza gerek yok. Tabi bu fiyatların sebebi resmi ithalatçıdan ziyade devletimizin koyduğu yüksek ÖTV oranı. Pırlanta alsam daha düşük ÖTV öderim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BeYaBaN. 6 yıl
Oha diyebiliyor muyuz ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jiddi 6 yıl
Bu nasıl satış ? Açık arttırma mıdır yoksa kaçık arttırma mıdır bu satış sisteminin adı acaba ? Ben de belediyede çöpçüyüm aylık 1000 lira gelirim var. Bayram'larda bi işte özel durum oluyor, onun da gideri çoktaaan belli olmuş oluyor. Ben ne nikon d7100 ne de bunun mikro kardeşi p7100 alamam !.. N'apçam çöp fotoğrafları çekip global fotoğrafçılıkta çığır mı açacağım sanki ? Kusturan Photos diye portfolyo mu açacağım ? Çok dertliyim çoook...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DraGonS 6 yıl
Yerine geldiği model göre teknik açıdan daha iyi durumda olan Nikon D7100, ülkemizde 18-105mm kit lens ile beraber KDV dahil 4599 TL resmi fiyat etiketine sahip olarak satılacak. Nikon D7100 DSLR fotoğraf makinesi yurt dışında ise 18-105mm lens ile beraber 1,500$ civarında satılıyor.

Aradaki fiyat farkıyla yurtdışına gider 3 gün kalır ürünü oradan tedarik eder gezerim geri dönerim. 1500 dolar 4600 TL mi eder yav. Soyuluyoruz resmen!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tusubasa54 6 yıl
Yurt dışı ile arada bu kadar fark olması insanda kazıklanma hissi yaratıyor ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rocker_tr 6 yıl
Vergiler baya üstüne koyuyor. Fiyatları bir süre sonra biraz aşağı inecektir.
Nikon Coolpix A bana göre zengin işi olmuş.
d7100 o fiyat aralığında üstüne biraz daha koyup FullFrame ye geçmek daha mantıklı görünüyor.
35.4 µm² vs 15.3 µm² piksel boyutları baya farkettirecekdir. Almayı düşünenler bir süre beklesin fiyatlar aşağı inince alsın bence. Ya da sütüne ekleyip ff makine daha iyi olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
salula 6 yıl
toppreise.ch/...
D7100 18-105 VR KIT

1230 CHF = 2,364.27 TL




Yorumsuz....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seconder77 6 yıl
fiyat fena değil en azından benim aylık gelirime göre
belediyede elektrik mühendisiyim aylık 5 bin tl gelirim var
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozangunay 6 yıl seconder77
seconder77

fiyat fena değil en azından benim aylık gelirime göre
belediyede elektrik mühendisiyim aylık 5 bin tl gelirim var


Allah bereker versin de bize ne sizin gelirinizden?Ben konu ile bağlantıyı çözemedim :)
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1134 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, nikon ve
2 etiket daha DSLR fotoğraf makinesi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung Galaxy S4 Exynos 5 Octa, Snapdragon 600'e karşı "Özel video" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim