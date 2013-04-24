Nikon Coolpix A ve D7100 fotoğraf makinelerinin Türkiye satış fiyatları belli oldu

Nikon'un 2013 yılı içerisinde duyurduğu Coolpix A ve D7100 fotoğraf makinelerinin resmi Türkiye satış fiyatları belli oldu.

Nikon'un performansı ile oldukça beğenilen ancak bazı teknik sıkıntıları nedeniyle oldukça fazla eleştirilen D7000 DSLR fotoğraf makinesinin yerine gelmiş bir model olan D7100, sunduğu yeni imkanlar ile kullanıcılardan büyük beğeni topluyor. Cihazın teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse karşımıza, AA filtresi olmayan 24MP CMOS sensör, saniye 6 kare sürekli çekim hızı, 15 çapraz 51 otomatik netleme noktası, 3.2-inç 1,229 nokta LCD ekran ve EXPEED 3 görüntü işlemcisi çıkıyor.

Yerine geldiği model göre teknik açıdan daha iyi durumda olan Nikon D7100, ülkemizde 18-105mm kit lens ile beraber KDV dahil 4599 TL resmi fiyat etiketine sahip olarak satılacak. Nikon D7100 DSLR fotoğraf makinesi yurt dışında ise 18-105mm lens ile beraber 1,500$ civarında satılıyor.

Nikon'un üst seviye özellikler ile donattığı kompakt fotoğraf makinesi Coolpix A modeli ise teknik olarak, 16MP CMOS sensöre, EXPEED 2 görüntü işlemcisine, 3-inç 921 nokta TFT LCD ekrana, saniyede 4 kare seri çekim hızına ve Full HD video kayıt kapasitelerine sahip. Dış gövde yapısıyla da oldukça beğeni toplayan model, ülkemizde KDV dahil 3599 TL resmi fiyat etiketiyle satılacak. Nikon Coolpix A, yurt dışından 1,100$ fiyat etiketine sahip olarak satın alınabiliyor.