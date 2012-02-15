Nikon Coolpix S3300'ün ön siparişli satışları başladı



Fotoğraf makinesi pazarının önce isimlerinden Nikon, dijital fotoğraf makinesi ürünlerine Coolpix S3300 adı verdiği yeni modelini ekledi.

B&H Photo adlı websitesinde ön siparişli olarak satışa sunulan dijital fotoğaf makinesi, kullanıcılara 16 MP çözünürlüklü CCD sensör, 6x optik yakınlaştırma, sarsıntı engelleyici sistemi, 230K renkli 2.7 inç'lik LCD ekran, XPEED C2 görüntü işlemcisi, maksimum 3200 ISO hassasiyeti, 18 farklı çekim modu, 42MB dahili hafıza, SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi kart desteği ve 720p HD video kayıt desteği gibi özellikler sunuyor.

Farklı renk seçenekleriyle farklı zevklere de hitap etmesi sağlanan Nikon Coolpix S3300'ün 26 Şubat'tan itibaren 140$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.