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Nikon Coolpix S3300'ün ön siparişli satışları başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Nikon Coolpix S3300'ün ön siparişli satışları başladı
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Fotoğraf makinesi pazarının önce isimlerinden Nikon, dijital fotoğraf makinesi ürünlerine Coolpix S3300 adı verdiği yeni modelini ekledi.
B&H Photo adlı websitesinde ön siparişli olarak satışa sunulan dijital fotoğaf makinesi, kullanıcılara 16 MP çözünürlüklü CCD sensör, 6x optik yakınlaştırma, sarsıntı engelleyici sistemi, 230K renkli 2.7 inç'lik LCD ekran, XPEED C2 görüntü işlemcisi, maksimum 3200 ISO hassasiyeti, 18 farklı çekim modu, 42MB dahili hafıza, SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi kart desteği ve 720p HD video kayıt desteği gibi özellikler sunuyor.
Farklı renk seçenekleriyle farklı zevklere de hitap etmesi sağlanan Nikon Coolpix S3300'ün 26 Şubat'tan itibaren 140$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
Nikon Coolpix S3300'ün ön siparişli satışları başladı
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Nikon Coolpix S3300'ün ön siparişli satışları başladı
Tam Boyutta Gör
Nikon Coolpix S3300'ün ön siparişli satışları başladı
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E_Aydin35 7 yıl
Aslında fiyathiçde fena değil bakıldığına iyi ve makul bence, tekbik özelliklerde yeterlinin üstünde baya.:)
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theyapici 7 yıl
ablama hadiye s3100 almıştım küçük pratik 5 x di galiba zoom imajlar güzeldi
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