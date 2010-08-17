Nikon Coolpix S5100 dijital fotoğraf makinesi

Nikon, Coolpix serisi altında ürettiği dijital fotoğraf makinelerine bir yenisini daha ekledi. Nikon'un Coolpix S5100 adıyla ürettiği dijital fotoğraf makinesi, 12.2 mp'lik CCD sensöre ve 28 mm'lik geniş açılı lense sahip. Optik yakınlaştırma oranının 5x olarak belirlendiği Coolpix S5100'de çekilen fotoğrafları görüntülemek ve ayarlar yapabilmek için hazırlanmış olan 2.7 inç'lik LCD ekran bulunuyor. Fotoğraf çekme özelliğinin yanında 720p çözünürlükte 30 FPS (kare-saniye) oranında video da çekebilen Coolpix S5100'de SD/SDHC kart girişine de yer verilmiş. Nikon'un 4 farklı renk seçeneği ile hazırladığı dijital fotoğraf makinesi Coolpix S5100, Ekim ayı içinde 180$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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