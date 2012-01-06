Nikon D4 DSLR kamerasını resmi olarak duyurdu

Fotoğraflama teknikleri alanında dünyanın sayılı büyük üreticilerinden Nikon firması merakla beklenen full-frame DSLR modeli D4'ü resmi olarak tanıttı.





D4 modeli firmanın en üst seviye DSLR makinesi olacak. 16.2MP çözünürlük oranı, 204,800 genişletilmiş ISO aralığı, full-frame FX formatında CMOS sensör modelin özelliklerinden. Video yakalama 720p/24 çözünürlükten 1080p/30 çözünürlüğe yükseltildi. 1080p/24 veya 720p/60 çözünürlükleri de mevcut.





Nikon D4 modelinde yeni nesil Expeed 3 işlemcisine yer veriyor. Böylece makinenin açılış hızı 0.012 saniye, deklanşör gecikmesi 0.042 saniye olarak gerçekleşirken saniyede 11 kare fotoğraf da çekebiliyor. RGB 3D renk ölçümleme sensörü 91k olarak belirlenmiş. 921k noktalı 3.2 inç LCD ekranı ile 170 derecelik bakış açısıyla resimleri görüntülemek mümkün.





51 noktalı otomatik odaklama bir dönüştürücü yardımıyla tüm Nikon lensleriyle uyumlu hale gelebiliyor. Yeni arka aydınlatmalı kontroller gece karanlığında da makinenizi rahatlıkla kullanmanızı sağlıyor.





D4 üzerinde 125MB/s veri aktarım hızına imkan veren UDMA-7 Compact Flash ve XQD hafıza kartı girişlerine yer verilmiş. Ethernet portu, WT-5A kablosuz bağlantı cihazı uyumluluğu, HDMI çıkışı, mikrofon girişi, kulaklık çıkışı cihazın bağlantı özellikleri arasında.





Nikon ayrıca iOS ve Android akıllı cihazlar üzerinden makineyi kontrol edebilecek uygulamalar üzerinde çalıştığını duyurdu. Makine yönetimi için kullanılan web arayüzü de iPhone ve iPad'de düzgün görüntülenecek şekilde optimize edildi.





Nikon D4 16 Şubat'tan itibaren ABD ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa'da satışa sunulacak. Fiyatı 5658€/4800£/6000$ şeklinde belirlenmiş. Ayrıca Nikon'un D4 ile birlikte tanıttığı AF-S Nikkor 85mm f/1.8G dahili odaklama ve 7 yapraklı diyafram gibi özelliklere sahip lens de 500$'dan aynı tarihlerde piyasada olacak.