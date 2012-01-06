Nikon D4 DSLR kamerasını resmi olarak duyurdu

Haber Editörü
Fotoğraflama teknikleri alanında dünyanın sayılı büyük üreticilerinden Nikon firması merakla beklenen full-frame DSLR modeli D4'ü resmi olarak tanıttı.
D4 modeli firmanın en üst seviye DSLR makinesi olacak. 16.2MP çözünürlük oranı, 204,800 genişletilmiş ISO aralığı, full-frame FX formatında CMOS sensör modelin özelliklerinden. Video yakalama 720p/24 çözünürlükten 1080p/30 çözünürlüğe yükseltildi. 1080p/24 veya 720p/60 çözünürlükleri de mevcut.
Nikon D4 modelinde yeni nesil Expeed 3 işlemcisine yer veriyor. Böylece makinenin açılış hızı 0.012 saniye, deklanşör gecikmesi 0.042 saniye olarak gerçekleşirken saniyede 11 kare fotoğraf da çekebiliyor. RGB 3D renk ölçümleme sensörü 91k olarak belirlenmiş. 921k noktalı 3.2 inç LCD ekranı ile 170 derecelik bakış açısıyla resimleri görüntülemek mümkün.
51 noktalı otomatik odaklama bir dönüştürücü yardımıyla tüm Nikon lensleriyle uyumlu hale gelebiliyor. Yeni arka aydınlatmalı kontroller gece karanlığında da makinenizi rahatlıkla kullanmanızı sağlıyor.
D4 üzerinde 125MB/s veri aktarım hızına imkan veren UDMA-7 Compact Flash ve XQD hafıza kartı girişlerine yer verilmiş. Ethernet portu, WT-5A kablosuz bağlantı cihazı uyumluluğu, HDMI çıkışı, mikrofon girişi, kulaklık çıkışı cihazın bağlantı özellikleri arasında.
Nikon ayrıca iOS ve Android akıllı cihazlar üzerinden makineyi kontrol edebilecek uygulamalar üzerinde çalıştığını duyurdu. Makine yönetimi için kullanılan web arayüzü de iPhone ve iPad'de düzgün görüntülenecek şekilde optimize edildi.
Nikon D4 16 Şubat'tan itibaren ABD ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa'da satışa sunulacak. Fiyatı 5658€/4800£/6000$ şeklinde belirlenmiş. Ayrıca Nikon'un D4 ile birlikte tanıttığı AF-S Nikkor 85mm f/1.8G dahili odaklama ve 7 yapraklı diyafram gibi özelliklere sahip lens de 500$'dan aynı tarihlerde piyasada olacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben Nikonun Canondan çekindiğini düşünmüyor aksine SONY'den çekindiğini düşünüyorum..
Yenilikçilik adına gerçekleşen ne varsa Sony bunu kullanıyor ve gerçekten'de başarılı hamlelere imza atıyor
sont çıkan A77 örnek alabiliriz
Belki sony Performansını 2 gün koruya bildi Saniyede 12 Kare ile dünyanın en hızlı ünvanını ardından DX1 çıkarak Saniyede 14 kareye ulaştı.. Hız önemlimi KESİNLİKLE..
Şimdilerde duyduğumuz KODAK iflas bayrağını çekti açıklamalarına LEİCA S2 ye sensör üreten FF sensörün üstüne çıkan 35x45'ten bahsediyorum burda Eminim sony bunu kullanıcaktır Sensör boyutları bir makina için oldukça önem kazandı geldiğimiz bu son 2 senede..
Bazı arkadaşlar yazmış Alfa 99 model bir cihazdan bahsediyor Konicaminoltayı satın alan SONY her daim " 7 " rakamına onem verdi ki anlamı çok büyüktür
Eskiler bilicektir
eski üst segmet cihazlar genelde minoltada 7 ile başlar.. 9 serisi ile bir cihaz cıkaracağını sanmıyorum ki A700'ün yarı geç.irgen aynalı bir kardeşi olmuş oldu a77 ile..
Gelelim bu cihaza LAN çıkışı gerçekten muazzam bir deneyim DX1 den çalınmış gibi sonyde olmasınıda temenni ederdim ancak RGB değerlerinde 91K vermesi biraz canımı sıktı nedir bu RGB bildiğiiniz üzere renk sıcaklığı anlamını taşıyor Sonyde bu 129K canon DX1 de 94K şimdi bu kafa karıştırıcı değilmi??
Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım :))
Bazı insanlarımızda Tabulaşmış CANON NİKON olgusu nekadar gelişmiştir??
Herkesin cihazı tabiki kendine iyidir
Her cihazında kendine gore avantajı dezavantajı varmı kesinlikle var
Canonun hemen nerdeyse hic bir cihazında AF motoru yok Düşüncesi şu olabilirmi Canon olarak ben lenslerimden bunun üstesinden Geliyorum..
Nikon Sensör üretemesin fabrikaları sular altında kalsın Sony panasonic ve tegra ile ortak iletişime geç sensor yap
Sony otursun pazar pastasını % 11 lerden % 24 lere çıkarsın
Eğer yenilikçilik ürün başarısı satış tekniği pazarlama ve direktiflerle ise SONY bu konuda Daha iyi..
Canon Ve nikon Objektif pazarında lider lafımız asla olmaz ama bilinmelidir ki Tarihçe araştırılmalıdır ki Sony rakip olarak Canonu ve nikonu gozune çoktan kestirmiş çıkarttığı ve çıkaracağı yenilikçi teknolojiyi takip edenleri sevindiricek üretimlerine hız vericek 2 sene sonra pastada büyük bir avantaj daha sağlıyacak gibi gorunuyor :))
Bu arada ben Sony nex 7 kullanıcısıyım DLSR yok henüz :)) FF olmasada iyi bir sensor boyutuna sahibim buda şimdilik işimi fazlasıyla görüyor
saygılar..
Bu cihazda iyi olmuş söylemeden edemedim :))
a900
öncelikle 16m.pixel az iyi diyorsunuz ama amaç m.pixel değilki zaten m.pixel sandığınız kadar önemlide değil kaç defa 2 metreye 2 metre baskı aldınız acaba fotoğrqaflarınızı? nikon f1,f2,f3,f4,f5,f6 (analog) ve d1,d2,d3,d4 (ara modelleri atladım-digital) modelleri serilik amaçlayan tam profesyonel fotomuhabirler için üretilir 36m.pixel bir makineyle saniyede 11 kare fotoğraf çekip onu işleyip hafıza kartına kaydetmek sanırım zor bir iş olsa gerek ayrıca çekilen fotoğrafın gennelikle internet üzerinden haber ajanslarına gönderilmesi haberin aciliyeti düşünülürse kolay olmalı.
malesef yapılan yorumlar laf olsun diye ve bilgisizce yapılmış fotoğrafla uğraşaninsanların bu kadar gaz ve egoları yüksek olması digital makinelerden kaynaklanıyor onu anladıkta bari şu anlaşılsın makine 500m.pixel olsada havada uçup fotoğraf çeksede bakan göz ile gören göz arasındaki fark fotoğrafın kompozisyonunda biter fotoğrafın boyutunda ya da nikonun rengi ile canon un renginin farkında değil. mcg
Sony'e nerden geldi? Aynı segmentte varsayılan özelliklerle bir gövde çıkarsa 1Dx, D4 vs terazisi sallanacak diye geldi.
D"x" serisinin kullanıcı kesimi belli, burdaki arkadaşlar 2'ye 2 baskı almamış olsa dahi bu cihazın hitap ettiği kullanıcı kesimi alacaktır veya bu çözünlürlüğün nimetlerini kullanacaktır, zaten siz de söylemişsiniz hitap ettiği kesimin bir basamağını; burdaki arkadaşlara hitaben bu tarz bir soru sorarak malesef yine kendi yazdığınız üzere laf olsun diye yorum yazmışsınız... 16mp çoğu pro kullanıcı için yeterlidir, doğru. Az diyen arkadaşları bu şekilde yadırgamak da doğru değildir fakat.
Hele ki hiç kimseyi tanımadığınız bir platformda insanların postlarını tartmak size düşmez, burda belli muhabbetler üzerine espri yapan arkadaşlar da mevcut. Onları da ciddiye alırsanız vay halimize, köpeğin bi tarafıyla münasebet içine sokarsınız siz bizi...
ayrıntılı inceleme isteyenler buraya bakabilir
Henüz inceleme yayınlanmadı, bu sadece ön-inceleme.
aksine cok iyi. stüdyo için yapılan FF makinaları çözünürlüğü yüksek olmalı. hızlı olması icin yapılan makinalarda ışık toplama kabiliyeti açısından düşük MP her zaman iyidir (:
@plutosdaddy
sony muhtemelen ff bir slt cikartacaktir ama bu yazdiklarinizi hayallerime bile sigdiramiyorum:) 1/24000 ve 89 netleme noktasi hemde crosstype:)
slt ler zaten iso konusunda sabikali 400000 (insallah sifirlari dogru yazmisimdir bunye aliskin degil pek ) isoda nasil bir goruntu verir kim bilir:)
@plutosdaddy
sony muhtemelen ff bir slt cikartacaktir ama bu yazdiklarinizi hayallerime bile sigdiramiyorum:) 1/24000 ve 89 netleme noktasi hemde crosstype:)
slt ler zaten iso konusunda sabikali 400000 (insallah sifirlari dogru yazmisimdir bunye aliskin degil pek ) isoda nasil bir goruntu verir kim bilir:)