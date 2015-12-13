Nikon D5 ortaya çıktı

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Nikon'un geçtiğimiz dönemde resmi olarak geliştirmeye başladığını duyurduğu yeni amiral gemisi DSLR fotoğraf makinesi D5, ilk defa görsel olarak karşımıza çıktı.
Önden çekilmiş iki adet fotoğraf ile ortaya çıkan ve beklentilerimiz dahilinde yerini alacağı D4s ile benzer bir gövde tasarımını kullanan Nikon D5, farklı olarak deklanşör bölümünü çevresinde yapılan tuş değişiklikleri (Yeni ISO tuşu ile video tuşunun yer değişikliği) ile ayrılıyor ve D5 logosu üstünde D4s'de olmayan mikrofon delikleri yer alıyor. Makinenin yüksek doğruluk oranı verilen teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor;
- Yeni 20MP FX sensör
- 153 noktaya sahip yeni otomatik netleme modülü
- 102,400 doğal ISO değeri
- Saniyede 15 kare seri çekim hızı
- 40/60fps 4K video
- Full HD yavaş çekim desteği
Nikon D5'in resmi olarak görücüye 2016'nın başında çıkartılması bekleniyor. Makine daha çok basın ve spor fotoğrafçılarına hitap ediyor.
http://nikonrumors.com/2015/12/12/first-pictures-of-the-nikon-d5-dslr-camera.aspx/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hafifliği dert eden aynasız alsın, sıkıntı olmayan aynalı ile devam etsin.
Ha kalkıp gelecek bu, yok önünde duramazsınız falan filan kimse bunu savunmasın delice. 2000'li yılların başında tüm cep telefonları boyutlarını küçültmeye yoğunlaştı. Yaklaşık 7-8 yıl boyunca tüm firmalar modellerini küçülttü de küçülttü. Şuan durum ne? Millet kot pantolonunun cebinde Note 5 iPhone 6 Plus taşıyor.
E aynasızlar hiç bir zaman aynalılar dan daha iyi bir fotoğraf kalitesi sunamayacağına göre? Düz mantıkla bakarsak firmalar DSLR'ın 3'te 1'i boyutunda bir cihazın vereceği görüntüyü DSLR gövdeye katlaya katlaya koyarlar isteseler.
Tüm bu verdiğim mantık çerçevesindeki örnekleri toparladığımız zaman kaba dediğimiz DLSR gövdeler hiç bir zaman yok olmayacak sonucu çıkıyor. Mantıklı eleştirisi olan cevapla butonu ile bu yorumumu eleştirebilir.
Bir ekleme de ben yapayım. Aynalı makinelerin vizöründen baktığınız görüntü ile aynasızların elektronik vizöründen baktığınız görüntü çok farklı. Biri doğal diğeri yapay gibi geliyor bana. Ayrıca aynalı makinenin ele oturması ve ağırlığı da cabası.
d4 15 ila 20 bin lira arasında değişiyor
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