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Nikon D5 ortaya çıktı

Görüntüleme sektörünün en önemli isimleri arasında yer yalan Nikon'un yeni amiral gemisi D5 ilk defa görüntülendi. En üst seviyeye hitap eden modelin bilinen detayları haberimizde.
3 yıl
5,1b
1
19
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon D5 ortaya çıktı

Nikon'un geçtiğimiz dönemde resmi olarak geliştirmeye başladığını duyurduğu yeni amiral gemisi DSLR fotoğraf makinesi D5, ilk defa görsel olarak karşımıza çıktı.
Önden çekilmiş iki adet fotoğraf ile ortaya çıkan ve beklentilerimiz dahilinde yerini alacağı D4s ile benzer bir gövde tasarımını kullanan Nikon D5, farklı olarak deklanşör bölümünü çevresinde yapılan tuş değişiklikleri (Yeni ISO tuşu ile video tuşunun yer değişikliği) ile ayrılıyor ve D5 logosu üstünde D4s'de olmayan mikrofon delikleri yer alıyor. Makinenin yüksek doğruluk oranı verilen teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor;
  • Yeni 20MP FX sensör
  • 153 noktaya sahip yeni otomatik netleme modülü 
  • 102,400 doğal ISO değeri
  • Saniyede 15 kare seri çekim hızı
  • 40/60fps 4K video
  • Full HD yavaş çekim desteği
Nikon D5'in resmi olarak görücüye 2016'nın başında çıkartılması bekleniyor. Makine daha çok basın ve spor fotoğrafçılarına hitap ediyor.
Nikon D5 ortaya çıktı
 

http://nikonrumors.com/2015/12/12/first-pictures-of-the-nikon-d5-dslr-camera.aspx/ Yorum Yaz
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ozbey08 3 yıl en beğenilen
nikon D5 DSLR çıkaracağına Aynasız FF makine çıkarsaydı daha iyi olurdu. nikon ve canon iddalı aynasız makine çıkartmamakta direniyor,ama işi anlayamıyorlar sonları kodak gibi olacak bu gidişle.
nikon D5 DSLR çıkaracağına Aynasız FF makine çıkarsaydı daha iyi olurdu. nikon ve canon iddalı aynasız makine çıkartmamakta direniyor,ama işi anlayamıyorlar so...
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Das Boot 3 yıl
Konu aynasız aynalı tartışmasına gelmiş. Her iki türde aynı imaj kalitesini sunsa da ne aynasızlar tüm piyasanın hakimi olur nede aynalılar. Çünkü DLSR gövdelerin elde tutuş hissi ve ergonomisinden çok uzaklarda aynasızlar. Aynı açıdan bakıldığında aynalılar da aynasızların hafifliğinden ve taşınabilirliğinden uzaklar.

Hafifliği dert eden aynasız alsın, sıkıntı olmayan aynalı ile devam etsin.

Ha kalkıp gelecek bu, yok önünde duramazsınız falan filan kimse bunu savunmasın delice. 2000'li yılların başında tüm cep telefonları boyutlarını küçültmeye yoğunlaştı. Yaklaşık 7-8 yıl boyunca tüm firmalar modellerini küçülttü de küçülttü. Şuan durum ne? Millet kot pantolonunun cebinde Note 5 iPhone 6 Plus taşıyor.

E aynasızlar hiç bir zaman aynalılar dan daha iyi bir fotoğraf kalitesi sunamayacağına göre? Düz mantıkla bakarsak firmalar DSLR'ın 3'te 1'i boyutunda bir cihazın vereceği görüntüyü DSLR gövdeye katlaya katlaya koyarlar isteseler.

Tüm bu verdiğim mantık çerçevesindeki örnekleri toparladığımız zaman kaba dediğimiz DLSR gövdeler hiç bir zaman yok olmayacak sonucu çıkıyor. Mantıklı eleştirisi olan cevapla butonu ile bu yorumumu eleştirebilir.
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çekomastik 3 yıl Das Boot
Aynasizlar dslr kalitesinde çekiyor. Bunu düzeltmek istedim. Geri kalanina katılıyorum.
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AhmetSelçuk 3 yıl Das Boot
Schiffsführer

Konu aynasız aynalı tartışmasına gelmiş. Her iki türde aynı imaj kalitesini sunsa da ne aynasızlar tüm piyasanın hakimi olur nede aynalılar. Çünkü DLSR gövdelerin elde tutuş hissi ve ergonomisinden çok uzaklarda aynasızlar. Aynı açıdan bakıldığında aynalılar da aynasızların hafifliğinden ve taşınabilirliğinden uzaklar.

Hafifliği dert eden aynasız alsın, sıkıntı olmayan aynalı ile devam etsin.

Ha kalkıp gelecek bu, yok önünde duramazsınız falan filan kimse bunu savunmasın delice. 2000'li yılların başında tüm cep telefonları boyutlarını küçültmeye yoğunlaştı. Yaklaşık 7-8 yıl boyunca tüm firmalar modellerini küçülttü de küçülttü. Şuan durum ne? Millet kot pantolonunun cebinde Note 5 iPhone 6 Plus taşıyor.

E aynasızlar hiç bir zaman aynalılar dan daha iyi bir fotoğraf kalitesi sunamayacağına göre? Düz mantıkla bakarsak firmalar DSLR'ın 3'te 1'i boyutunda bir cihazın vereceği görüntüyü DSLR gövdeye katlaya katlaya koyarlar isteseler.

Tüm bu verdiğim mantık çerçevesindeki örnekleri toparladığımız zaman kaba dediğimiz DLSR gövdeler hiç bir zaman yok olmayacak sonucu çıkıyor. Mantıklı eleştirisi olan cevapla butonu ile bu yorumumu eleştirebilir.

Bir ekleme de ben yapayım. Aynalı makinelerin vizöründen baktığınız görüntü ile aynasızların elektronik vizöründen baktığınız görüntü çok farklı. Biri doğal diğeri yapay gibi geliyor bana. Ayrıca aynalı makinenin ele oturması ve ağırlığı da cabası.
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DH Misafiri 3 yıl
Büyük gövdeli DSLR dönemi artık bitmek üzere. Sony A7RII ile piyasayı sildi süpürdü. Bir sürü DSLR sahibi kulanıcı makinalarını sattı. Canon ve Nikon artık pazarda eskisi kadar rahat olamayacaklar. Sony'nin bu çıkışı satışları en tepeden etkiledi.
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VYC Majoris 3 yıl DH Misafiri
Nikon ve Canon yıllardır bu piyasada. İnsanların tüm ekipmanı bu markalarda. Sistem değiştirmek öyle kolay değil. Kaldı ki hem aksesuar hem de lens çeşitliliği olarak Sony'lere göre çok öndeler. Bir çok ekipmanı bulunan biri Sony'ye geçmek istese bir kısım ekipmanının karşılığını bulamayacak. Ayrıca kullanışlılık ve alışkanlıklar da diğer sebepler. Zaten Nikon ve Canon aptal değiller. Dslr'ın ömrünün bittiğini, modasının geçtiğini düşünseler hemen çok üst düzey aynasızlar çıkarırlar. Planlarını yapmışlardır zaten. Aynasızların da zamanı gelecek ama o gün bugün değil. Aynasız sisteminin tamamen oturmasına daha seneler var.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
hangi fonksiyon tuşu nerede olsun diye internet üzerinden basit bir uygulama yaparak, insanların kullanım tercihlerine göre daha basit bir şekilde kullanılabilinir, daha profesyonel bir makine yapmak aslında çok basit bir iş, ama ne işse 2-3 tane tasarımcının kendi kafasına göre sözde İnovasyon yapmak adıyla ille bir şeyleri kendi kafalarına göre yaptım oldu bir şey yaptım misali ortak akla hizmet etmeyen çocukça işler bu işler !
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senersongur 3 yıl
899TL civarı olur büyük ihtimalle.
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Unchangeable 3 yıl senersongur
senersongur

899TL civarı olur büyük ihtimalle.


d4 15 ila 20 bin lira arasında değişiyor
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BekirHan 3 yıl senersongur
yanına bir 0 daha koyup 2 ile çarparsak evet, doğru bildin! (Tahminen 6000$ olması bekleniyor body' nin)
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Seyrim 3 yıl
Fiyatta olsaymis.. Ama ateş pahasidir o..
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dobrasam 3 yıl
kısa bir süre test etme şansım oldu 6 ay kadar kullandım gerçekten fotoğraf ne demek ve nasıl zevkli bir şey dslr makine ler hissettiriyor insana telefon dan sonra bambaşka bir tecrübe ancak bu tür makinalar çok pahalı mümkünse hiç bulaşmayın
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çekomastik 3 yıl dobrasam
Daha cıkmamış makineyi nasıl test ettiniz acaba ?
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ozbey08 3 yıl en beğenilen
nikon D5 DSLR çıkaracağına Aynasız FF makine çıkarsaydı daha iyi olurdu. nikon ve canon iddalı aynasız makine çıkartmamakta direniyor,ama işi anlayamıyorlar sonları kodak gibi olacak bu gidişle.
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