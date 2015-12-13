Nikon D5 ortaya çıktı

Nikon'un geçtiğimiz dönemde resmi olarak geliştirmeye başladığını duyurduğu yeni amiral gemisi DSLR fotoğraf makinesi D5, ilk defa görsel olarak karşımıza çıktı.

Önden çekilmiş iki adet fotoğraf ile ortaya çıkan ve beklentilerimiz dahilinde yerini alacağı D4s ile benzer bir gövde tasarımını kullanan Nikon D5, farklı olarak deklanşör bölümünü çevresinde yapılan tuş değişiklikleri (Yeni ISO tuşu ile video tuşunun yer değişikliği) ile ayrılıyor ve D5 logosu üstünde D4s'de olmayan mikrofon delikleri yer alıyor. Makinenin yüksek doğruluk oranı verilen teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor;

Yeni 20MP FX sensör

153 noktaya sahip yeni otomatik netleme modülü

102,400 doğal ISO değeri

Saniyede 15 kare seri çekim hızı

40/60fps 4K video

Full HD yavaş çekim desteği Nikon D5'in resmi olarak görücüye 2016'nın başında çıkartılması bekleniyor. Makine daha çok basın ve spor fotoğrafçılarına hitap ediyor.

http://nikonrumors.com/2015/12/12/first-pictures-of-the-nikon-d5-dslr-camera.aspx/