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Nikon, D5200 modelini yenileyerek D5300 DSLR fotoğraf makinesini resmen duyurdu

5 yıl
2,4b
1
23
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon, D5200 modelini yenileyerek D5300 DSLR fotoğraf makinesini resmen duyurdu
Nikon, D5200 modelini yenileyerek D5300 DSLR fotoğraf makinesini resmen duyurdu

Geçtiğimiz ay içerisinde bazı sorunları ile sık sık gündeme gelen FF ( Tam Kare ) sensöre sahip D600 modelini D610 ile yenileyen görüntüleme sektörünün öncü isimlerinden Nikon, bugün yaptığı duyuruyla ise giriş seviyesi D5200 modelinin yerine bazı temel farklıklar ile hazırladığı D5300 DSLR fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu.

Tasarımsal olarak serinin genel çizgisinden ayrılmayan Nikon D5300, farkını eskiye oranla daha yüksek performans sunan EXPEED 4 görüntü işlemcisi, maksimum keskinlik sağlayan Anti-Aliasing filtresi bulunmayan 24 mega piksel çözünürlüğünde APS-C CMOS sensör ile koyuyor. Ayrıca saniyede 5 kare seri çekim hızına sahip olan, dahili stereo mikrofonuyla 1920 x 1080 piksel yani Full HD 60p video çekimi yapabilen ve 2,016-pixel RGB sahne algılama sistemi ile 39 noktadan otomatik netleme sistemiyle her koşulda kararlı performans gösterebilen D5300, üzerinde % 95 kapsama alanına sahip optik vizör ve 1.37 milyon piksel 3-inç hareketli TFT LCD ekran yer alıyor. ISO 100 - 12800 aralığı ve maksimum 1/4000 enstantane değerlerini sunan model, RAW fotoğraf çekebiliyor ve dahili flaşıyla düşük ışıklı ortamlarda üst seviye fotoğraf kalitesi ortaya çıkartabiliyor.

Çağın ihtiyaçlarına uygun olarak D5300 içerisine dahili Wi-Fi ve GPS bağlantılarını konumlandıran Nikon, bu sayede kablosuz veri aktarımı ve koordinat belirleme noktasında kullanışlı bir yapı ortaya koyarak kişileri harici donanım masraflardan kurtarıyor. EN-EL14 lityum iyon bataryası ile CIPA standartlarına göre ortalama 600 fotoğraf çekebilen ve bu verileri SD / SDHC / SDXC hafıza kartlarına ya da mini HDMI ve USB portları ile diğer ortamlara aktarabilen fotoğraf makinesi, 125 x 98 x 76 mm boyuta ve 480 gram ağırlığa sahip.

Nikon tarafından hazırlanan giriş seviyesi yeni DSLR fotoğraf makinesi D5300, siyah, kırmızı ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile hazırlanmışl durumda. Gövde olarak 800$, AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR lens modeliyle ise 1400$ fiyat etiketibe sahip olacağı açıklanan D5300, Ekim ayında satışa çıkıyor. 
 
Nikon, D5200 modelini yenileyerek D5300 DSLR fotoğraf makinesini resmen duyurdu

http://www.dpreview.com/news/2013/10/17/nikon-d5300-adds-pixels-wi-fi-and-gps-while-leaving-aa-filter-behind?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_3 Yorum Yaz
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jiddi 5 yıl en beğenilen
Özellikle şu fotoğraf beni bitirdi ! Tam boy açıp bakın. Detaylar harika. 24 mp. de tam boy halinde bile bu kadar temiz-keskin-net fotoğraf veren bir alet. Düşünüyorum da millete 2.500 liralara falan GujiHilm X-S1 falan satmışlardı !!! 12 mp. çektiği fotolara 1:1 tam boy bakılmıyordu bile... Gerçi kullanılan lensin de etkisi büyüktür (AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G).
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

-
Dahası resmi sayfasında : imaging.nikon.com/...
-
Bir nesil sonraki modele yükseltmek bence de gereksiz israftır zaten. En az 2 nesil üste geçiş yapılmalı yada üst sınıfa(bütçe var ise tabi). Yani D5200'den D5300'e geçmek fayda değil zarar olur bana göre.
Özellikle şu fotoğraf beni bitirdi ! Tam boy açıp bakın. Detaylar harika. 24 mp. de tam boy halinde bile bu kadar temiz-keskin-net fotoğraf veren bir alet. Düş...
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gently weeps 5 yıl
Çöpü çöple yenileyerek daha kötü bir çöp elde etmiş olduk
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DH Misafiri 5 yıl
Türkiye de ne zamn satılmaya başlanılcak yardımcı olursanız sevinirim
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sencerkocer 5 yıl
Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak bilgisi olan var mı?
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erkan_apache 5 yıl
Bendeki d5100 den tek kiskandigim af noktaları ve 60p desteği yoksa bundan sonra Fullframe'den aşağısı kesmez beni bakalim fiyatları nasil olacak, bence başlangıç için fiyatlar düşük iken d5100 tek gecerim üstüne prime lens alirim....
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hturkcan 5 yıl
kağıt üzerinde iyi bir cihaz. fakat görüp test etmeden tam olarak neler yapabildiğini neler yapamadığını bilemeyiz. dahili wifi iyi olmuş.
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ulwi 5 yıl
nasil fark yok, 1080p 60 fps progressive basli basina önemli bir farktir, bunun disinda dahili wifi ve gps de cok önemli bir farktir, ios ve android icin app yapmislar sadece fotograflari upload etmekle kalmiyor telefondan telefonu kontrolde edebiliyoruz. 4:3 den 3:2 ye cevrilen ekran da fotograflari full ekranda görmek icin güzel bir güncelleme, pil kapasiteside arttirilmis. EXPEED 4 yeni islemcide hiz konusunda baya katki saglamis.
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jiddi 5 yıl
Özellikle şu fotoğraf beni bitirdi ! Tam boy açıp bakın. Detaylar harika. 24 mp. de tam boy halinde bile bu kadar temiz-keskin-net fotoğraf veren bir alet. Düşünüyorum da millete 2.500 liralara falan GujiHilm X-S1 falan satmışlardı !!! 12 mp. çektiği fotolara 1:1 tam boy bakılmıyordu bile... Gerçi kullanılan lensin de etkisi büyüktür (AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G).
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

-
Dahası resmi sayfasında : imaging.nikon.com/...
-
Bir nesil sonraki modele yükseltmek bence de gereksiz israftır zaten. En az 2 nesil üste geçiş yapılmalı yada üst sınıfa(bütçe var ise tabi). Yani D5200'den D5300'e geçmek fayda değil zarar olur bana göre.
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Coca-Cola 5 yıl
D5200'den islemci ve video disinda bir farki yok. Elinde d5200 olanlarin yukseltmesine gerek yok. AA filtre diyenler oncelikle d800 ve d800e arasindaki farki inceleyip AA filtrenin keskinlik acisindan yarattigi olumsuz yonu de gostersinler.
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MultiCore 5 yıl
Ah ah paramiz olsa da alabilsek ama nerde turkiye sartlarinda fotograf makinesine 3bin lira vermek
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muratai 5 yıl
Sen kalk D7100 e 1080p 60 fps kayıt koyma, git D5300 gibi daha alt modele koy. Hey gidi nikon hey.
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mizantropia 5 yıl
Nikon 58mm 1.4 de duyuruldu.

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Demirium07 5 yıl
Harika bir dslr olmuş.Yazin güzel bir lensle almayı düşünüyorum.
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enreka_tr 5 yıl Demirium07
Demirium07
Harika bir dslr olmuş.Yazin güzel bir lensle almayı düşünüyorum.

D5200 ile body olarak 100 $ var ama bize gelisi yuksek olacaktir
Cok da buyuk fark goremedim sensor disinda
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