Nikon, D5200 modelini yenileyerek D5300 DSLR fotoğraf makinesini resmen duyurdu





Geçtiğimiz ay içerisinde bazı sorunları ile sık sık gündeme gelen FF ( Tam Kare ) sensöre sahip D600 modelini D610 ile yenileyen görüntüleme sektörünün öncü isimlerinden Nikon, bugün yaptığı duyuruyla ise giriş seviyesi D5200 modelinin yerine bazı temel farklıklar ile hazırladığı D5300 DSLR fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu.





Tasarımsal olarak serinin genel çizgisinden ayrılmayan Nikon D5300, farkını eskiye oranla daha yüksek performans sunan EXPEED 4 görüntü işlemcisi, maksimum keskinlik sağlayan Anti-Aliasing filtresi bulunmayan 24 mega piksel çözünürlüğünde APS-C CMOS sensör ile koyuyor. Ayrıca saniyede 5 kare seri çekim hızına sahip olan, dahili stereo mikrofonuyla 1920 x 1080 piksel yani Full HD 60p video çekimi yapabilen ve 2,016-pixel RGB sahne algılama sistemi ile 39 noktadan otomatik netleme sistemiyle her koşulda kararlı performans gösterebilen D5300, üzerinde % 95 kapsama alanına sahip optik vizör ve 1.37 milyon piksel 3-inç hareketli TFT LCD ekran yer alıyor. ISO 100 - 12800 aralığı ve maksimum 1/4000 enstantane değerlerini sunan model, RAW fotoğraf çekebiliyor ve dahili flaşıyla düşük ışıklı ortamlarda üst seviye fotoğraf kalitesi ortaya çıkartabiliyor.





Çağın ihtiyaçlarına uygun olarak D5300 içerisine dahili Wi-Fi ve GPS bağlantılarını konumlandıran Nikon, bu sayede kablosuz veri aktarımı ve koordinat belirleme noktasında kullanışlı bir yapı ortaya koyarak kişileri harici donanım masraflardan kurtarıyor. EN-EL14 lityum iyon bataryası ile CIPA standartlarına göre ortalama 600 fotoğraf çekebilen ve bu verileri SD / SDHC / SDXC hafıza kartlarına ya da mini HDMI ve USB portları ile diğer ortamlara aktarabilen fotoğraf makinesi, 125 x 98 x 76 mm boyuta ve 480 gram ağırlığa sahip.





Nikon tarafından hazırlanan giriş seviyesi yeni DSLR fotoğraf makinesi D5300, siyah, kırmızı ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile hazırlanmışl durumda. Gövde olarak 800$, AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR lens modeliyle ise 1400$ fiyat etiketibe sahip olacağı açıklanan D5300, Ekim ayında satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/10/17/nikon-d5300-adds-pixels-wi-fi-and-gps-while-leaving-aa-filter-behind?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_3