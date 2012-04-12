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Nikon, Galatasaray'a sponsor oldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Nikon, Galatasaray'a sponsor oldu
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Fotoğraf makinesi sektörünün en büyük isimlerinden Nikon, futbol takımlarımızdan Galatasaray'a sponsor oldu. Galatasaray Spor Kulübü resmi internet sitesi tarafından da yapılan açıklamaya göre, Nikon, Türkiye'de ilk kez yaptığı bir anlaşma ile Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı'nın "Optik Ekipmanlar ve Görüntüleme Cihazlar Sponsoru" oldu.
Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Ali Dürüst, "Alanının lider firmalarından biri olan seçkin ve global marka Nikon'un sponsorumuz olması mutluluk verici. Nikon'un uluslararası gücünü, Türkiye ve Avrupa'daki başarıları tartışılmaz olan Galatasaray ile birleştirmesinden dolayı memnunuz. Tarihi ve kökenleri uzun yıllar öncesine dayanan iki büyük marka olarak Galatasaray ve Nikon'un gerçekleştirdiği işbirliği, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek çok önemli işler ve yenilikler konusunda bizleri heyecanlandırıyor. Bu ortaklık ve dostluk ile Galatasaray’ın marka değeri ve bilinirliğinin Japonya başta olmak üzere diğer Asya ülkelerinde de artacağına inanıyoruz" dedi.
Nikon Orta Doğu Bölge Yöneticisi Takashi Yoshida da Galatasaray ile yapılan sponsorluk anlaşmasının dünya çapında önemine vurgu yaparak, "Her geçen gün büyüyen taraftar kitlesi ile gerek Türkiye'de gerekse Avrupa ve Orta Doğu Ülkeleri'nde en başarılı ve en çok tanınan futbol kulüplerinden biri olan Galatasaray'a sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. Genç ve çalışkan popülasyonuyla Türkiye Nikon için çok stratejik ve önem taşıyan bir pazar. Bizler de Nikon ailesi olarak marka değerinden emin olduğumuz Galatasaray'ı seçtik ve karşılıklı dostluk, anlayış ve hassasiyet çerçevesinde güzel işlere imza atacağımızdan eminiz. Galatasaray bizleri, bizler de Galatasaray'ı seçtik. "Ben Galatasaray'ım diyor ve takımımızı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
--
Nikon, Galatasaray'a sponsor oldu
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Güven 7 yıl en beğenilen
Canon'dan da bir Fenerbahçe misillemesi bekliyoruz.
2 Yanıt Yanıtla +34
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Mizuhara 7 yıl
O zaman Tsubasa Galatasaray'da diyebilir miyiz ?
1 Yanıt Yanıtla +26
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QuexSeeL 7 yıl
Yahu şortta Nikon yazıyor Hurdacı Davut yazmıyor. O reklamı veren Nikon uluslar arası bir marka, sektöründe önemli firmalardan bir tanesi. Adamlar gelmiş Galatasarayı seçmişler sponsor olmuşlar "vaay iyiymiş, yakışır!" diyeceğimize dönen muhabbetlere bak.
Yahu şortta Nikon yazıyor Hurdacı Davut yazmıyor. O reklamı veren Nikon uluslar arası bir marka, sektöründe önemli firmalardan bir tanesi. Adamlar gelmiş Galat...
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John Voxville 7 yıl
De-Niro
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bu Antu'ya üyeleri seçip seçip alıyorlar herhalde.
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E_Aydin35 7 yıl
Şaşırtıcı bir anlaşma elbetde beklenmedik bir firma ile hayırlı olsun şortlarada bir çakmalık havası katmıs :/ :))
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kelleci111 7 yıl
Ben GSli değilim ama böyle dev bir markanın bir Türk takımına sponsor olması gurur verici. Diğer takımlar için de yolu açabilir.
Hayırlı olsun.
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jocabonita 7 yıl
Çok başarılı ve sürekli büyüyen bir sektor. Yakın zamanda diğer kuluplerinde teknoloji markalarının önde isimleriyle sponsorluk imzalamaları gerekmektedir. Türk sporuna hayırlı olur inşallah.
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KARAKAY 7 yıl
Eskiden oyuncu numarası yazardı yanlış hatırlamıyorsam,o da güzel görünüyordu,ama bu da fena durmuyor gibi.

Şortun arkasına kamera resmi falan koymamışlardır umarım
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De-Niro 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



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Prequel 7 yıl
Keşke telekom yerine olaymış. Telekom iğrenç duruyor eşşek gibi uzun yazısıyla. Nikon ana reklam olarak iyi giderdi. Şorta 2. reklam olmamış her cm'si reklam dolu yarış arabalarına dönmüş. Ayrıca şu parçalı formaya lanet olsun. Kolu bacağı toplama frankenstein gibi duruyor yahu şu renk geçişleri keşke yumuşak olsa. bu kadar iğrenç bir forma yapılamaz.
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Aldueren 7 yıl
Bence güzel bir atılım. Nikon, dünyada saygı duyulan bir marka. Galatasaray'ın Asya kıtasında isim yapması açısından oldukça güzel bir hamle. Geleceğe yönelik maddi ve manevi faydaları mutlaka olacaktır.
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zurna 7 yıl
tam makina alma arefesinde iyi oldu bu sponsorluk haberi

en azından seçenekleri belirlemek kolaylaştı.
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vidoko 7 yıl
bakın adamlar gs yi seçiyor,fenere sponsor diye gelse gelse ZTEEE gelir:))
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demircibu 7 yıl
güzel haber daha fazla sağlam sponsorluklar ile takım güçlenir.. samsungun sponsorluğu devam ediyormu acaba chelseaya deli paralar veriyordu bu firma bi 10milyon dolarda GS'e versin çokmu Türkiyenin en büyük köklü ve en başarılı takımı sonuçta
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DH Misafiri 7 yıl
Makineyi değiştirme vakti gelmiş demekki D
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theyapici 7 yıl
ilginç diyorum ama güzel tebrikler
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JessieJ 7 yıl
O zaman Takashi Inui Galatasaray'da diyebilirmiyiz ?
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murdocklawless 7 yıl
artık canon kullanan basın mensupları arena'ya alınmaz.
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aziz77 7 yıl
nede olsa aslanla anlaşıyor nikon,kuşlarla değil.
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Dr.Gonzo 7 yıl
Nikon güzel olmuş, görsel olarakta çok tatlı durmuş, malum kaliteli bir marka aynı zamanda. Ama düşünmeden edemiyorum, acaba Nikon yazısını düz değilde, dik koysalarmış sanki daha da güzel durabilirdi. Böyle de güzel, uzak doğu yolları gözüktü
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