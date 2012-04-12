Nikon, Galatasaray'a sponsor oldu

Fotoğraf makinesi sektörünün en büyük isimlerinden Nikon, futbol takımlarımızdan Galatasaray'a sponsor oldu. Galatasaray Spor Kulübü resmi internet sitesi tarafından da yapılan açıklamaya göre, Nikon, Türkiye'de ilk kez yaptığı bir anlaşma ile Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı'nın "Optik Ekipmanlar ve Görüntüleme Cihazlar Sponsoru" oldu.



Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Ali Dürüst, "Alanının lider firmalarından biri olan seçkin ve global marka Nikon'un sponsorumuz olması mutluluk verici. Nikon'un uluslararası gücünü, Türkiye ve Avrupa'daki başarıları tartışılmaz olan Galatasaray ile birleştirmesinden dolayı memnunuz. Tarihi ve kökenleri uzun yıllar öncesine dayanan iki büyük marka olarak Galatasaray ve Nikon'un gerçekleştirdiği işbirliği, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek çok önemli işler ve yenilikler konusunda bizleri heyecanlandırıyor. Bu ortaklık ve dostluk ile Galatasaray’ın marka değeri ve bilinirliğinin Japonya başta olmak üzere diğer Asya ülkelerinde de artacağına inanıyoruz" dedi.



-- Nikon Orta Doğu Bölge Yöneticisi Takashi Yoshida da Galatasaray ile yapılan sponsorluk anlaşmasının dünya çapında önemine vurgu yaparak, "Her geçen gün büyüyen taraftar kitlesi ile gerek Türkiye'de gerekse Avrupa ve Orta Doğu Ülkeleri'nde en başarılı ve en çok tanınan futbol kulüplerinden biri olan Galatasaray'a sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. Genç ve çalışkan popülasyonuyla Türkiye Nikon için çok stratejik ve önem taşıyan bir pazar. Bizler de Nikon ailesi olarak marka değerinden emin olduğumuz Galatasaray'ı seçtik ve karşılıklı dostluk, anlayış ve hassasiyet çerçevesinde güzel işlere imza atacağımızdan eminiz. Galatasaray bizleri, bizler de Galatasaray'ı seçtik. "Ben Galatasaray'ım diyor ve takımımızı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.