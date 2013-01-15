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Nikon, ViewNX 2 2.7.1 sürümünü yayınladı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf devi Nikon donanım tarafında yaptığı çalışmalar yanında yazılım tarafında da ürünlerini geliştirmeye devam ediyor. Firmanın ViewNX 2 isimli fotoğraf düzenleme yazılımının 2.7.1 güncellemesi, Windows ve MacOS için Nikon tarafından duyuruldu.
Nikon'un kendi geliştirdiği fotoğraf yazılımı olan ViewNX ile fotoğraflar üzerinde birçok düzenleme yapmak mümkün hale geliyor. Devamlı olarak geliştirilen ViewNX 2'nin yeni sürümü ile Nikon'un DSLR fotoğraf makinesi D5200 ve yeni duyurulan aynasız fotoğraf makineleri Nikon 1 J3 ve Nikon 1 S1 desteği yazılıma eklenmiş durumda.
Teknik olarak yapılan değişikliklere bakarsak; Nikon 1 V2 sürümü ile çekilmiş videolarda beyaz ayarının sualtı modun da kalması düzeltilmiş durumda. Ayrıca kart okuyucu ile yapılan transferlerde video aktarmalarında ön izleme alanında görünmeme sorunu ve edit panelinden seçilen meta data bilgilerinde düzenlemeler yapılmış durumda.
Güncellemeye ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz;
http://support.nikonusa.com/app/answers/detail/a_id/18097/session/L2F2LzEvdGltZS8xMzU4MjY2MzA2L3NpZC92dEROKm1nbA%3D%3D 

http://support.nikonusa.com/app/answers/detail/a_id/18097/session/L2F2LzEvdGltZS8xMzU4MjY2MzA2L3NpZC92dEROKm1nbA%3D%3D Yorum Yaz
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JoeyBane 6 yıl
Deneyelim bakalım.
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