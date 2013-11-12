Nikon, ViewNX 2.8.2 ve Capture NX 2.4.5 güncellemelerini yayınladı

Nikon'un kullanıcılarına ücretsiz / ücreti olarak sunduğu fotoğraf görüntüleme / düzenleme yazılımları ViewNX ve Capture NX için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı.

Yayınladığı güncellemeler ile View NX'i v2.8.2 sürümüne yükselten ve yazılımına giriş seviyesi modellerinden D5300 ile geçtiğimiz hafta tanıttığı retro görümlü Df modelleri için düzenleme desteği ekleyen Nikon, Capture NX'e ise 2.4.5 sürümüyle aynı şekilde D5300 ile Df desteklerini, yoğunluk ve netlik ayarlarının ayrı olarak yapılmasını ve kumlama gidermeyle ilgili yeni bir değişiklik eklemiş durumda.

Yayınlanan yeni yazılım güncellemelerine buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.the-digital-picture.com/News/News-Post.aspx?News=8282