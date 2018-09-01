Nikon giriş seviyesi DSLR fotoğraf makinesi D3500'ü tanıttı

Nikon kısa süre önce Z6 ve Z7 tam kare aynasız fotoğraf makinelerini tanıtmıştı. Şirket şimdi ise yeni başlayanlar için Nikon D3500'ü çıkardı. Nikon’un D3500 modeli mevcut Nikon D3400’ün yerini aldı.

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Nikon D3500, 24.2 megapiksel CMOS sensör (DX format) taşıyan giriş seviyesi bir DSLR. Öncekinden daha keskin detaylar ve daha canlı renkler yakalamayı amaçlayan yenilenmiş Expeed görüntü işlemcisi ile birlikte geliyor. Fotoğraf makinesinde 11 noktalı otomatik odaklama sistemi var.

ISO hassasiyeti de D3400 gibi 100-25.600'de kalıyor. Ayrıca, sadece saniyede 60 kare 1080p video kaydı yapabildiği için 4K kayıt yeteneğinden yoksun olduğunu belirtelim. Nikon D3500, 3 inç 921.000 nokta çözünürlüklü bir ekrana sahip. Sabit olan ekran dokunmatik de değil.

Nikon D3500'in fiyatı da belli oldu

Makinenin WiFi bağlantısı yok ancak Bluetooth ile geliyor ve Nikon’un SnapBridge uygulamasını destekliyor. Şirket, kameranın tek bir şarjla yaklaşık 1.550 çekim yapabileceğini söyledi.

Nikon D3500, AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR lens ile birlikte 499.95 dolar karşılığında satın alınabilecek. Ayrıca 18-55 mm'lik lense ek olarak AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED lens de içeren iki lensli paketin fiyatı ise 849.95 dolar olacak. Fotoğraf makinesi 20 Eylül’den itibaren dünya genelinde satışa sunulacak.

https://www.digitaltrends.com/photography/nikon-d3500-announced/