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Nikon Image Space kullanıma açıldı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Daha önce de duyurusunu yaptığımız Nikon'un fotoğraf depolama ve sergileme servisi "Nikon Image Space", söz verildiği tarihte kullanıma açıldı.
Bugün kullanıma açılan servis, fotoğraf depolamak ve paylaşmak için özel olarak geliştirilmiş bir yapıda. Ücretsiz üyelikler için 2gb depolama alanı sağlayan Nikon Image Space, Nikon kullanıcılarına özel 20gb ücretsiz depolama alanı veriyor. Kullanıcıların bu alana ulaşmaları için site üzerindeki özel bir uygulamayı bilgisayarlarına indirip, Nikon marka makinelerini sisteme bağlayıp tanıtmaları gerekiyor. Bu işlemden sonra 20gb ücretsiz fotoğraf alanı kullanıma açılıyor. Oldukça kullanışlı bir yapıda hazırlanan ara yüz sayesinde fotoğrafları gruplandırma ya da düzenleme işlemleri kolayca yapılabiliyor ve istenildiği taktirde fotoğrafların orijinal halleri bilgisayarlara tekrar indirilebiliyor.
Özellikle Nikon kullanıcıları için oldukça faydalı olan Nikon Image Space servisine, aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz.

http://nikonimagespace.com

http://nikonimagespace.com Yorum Yaz
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genc34 6 yıl
2 gün önce d3200 alan biri olarak iyi oldu bu haberi gördügüm saolun
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AERN 6 yıl
20gb ücretsiz alan ne kadar süreyle ücretsiz acaba.
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bari 6 yıl
Heheheheh ... senden önce açtım konuyu shark , geç kaldın ....


1 Yanıt Yanıtla
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CanTnçr 6 yıl bari
bari

Heheheheh ... senden önce açtım konuyu shark , geç kaldın ....




Anca hocam

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