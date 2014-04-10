Nikon'dan 1 serisi yeni aynasız fotoğraf makinesi: J4

Aynasız fotoğraf makinesi pazarında 1 serisi modelleriyle yer alan Nikon, kısa süre önce duyurduğu V3'ün yanına J4 isimli yeni bir üye daha ekledi.





Firmanın aynasız fotoğraf makinelerinde uyguladığı tasarım ve gövde çizgisini koruyan J4, V3'ün kırpılmış hali olarak J3'ün yerine geliyor ve ilginç olarak Amerika merkezli olarak satışa çıkmıyor (Örneğin Canon EOS M2'de sadece Japonya merkezli olarak lanse edilmişti). Teknik detayları arasında V3'de de kullanılan 1-inç'lik 18MP CMOS sensör, 160-12800 ISO aralığı, Expeed 4A görüntü işlemcisi, 105'i sahne algılamalı 171 noktaya sahip hibrit otomatik netleme sistemi, Cx format lenslere tam uyum ve takip ile saniyede 20 kare, sabit durumda ise saniyede 60 kare seri çekim hızı gibi detaylar bulunan aynasız fotoğraf makinesi, çektiği fotoğrafları ve Full HD (1920 x 1080 60p) videoları da 3-inç 1037 nokta dokunmatik ekranında gösterebiliyor. Artık hemen her makinede olduğu gibi Wi-Fi üzerinden kablosuz paylaşma ve kontrol (Akıllı telefon / tablet) sunan Nikon J4, kayıt noktasında artık MicroSD hafıza kartlarını da kullanabiliyor ve dahili flaşıyla düşük ışıklı ortamlarda yüksek performans ortaya koyabiliyor.





100 x 60 x 29 mm gövde boyutu, 232 gram ağırlık ve siyah, turuncu, beyaz ile gümüş renk seçenekleriyle karşımıza çıkan yeni Nikon J4, resmi olarak açıklanmamış olsa da tahminler doğrultusunda 600-800$ arası bir fiyatla satışa sunulacak.

http://www.dpreview.com/news/2014/04/10/nikon-1-j4-sports-new-sensor-improved-af-system-and-wi-fi?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_0