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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon'dan, Nikkor F/1.8 lenslere özel paket geldi

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon'dan, Nikkor F/1.8 lenslere özel paket geldi
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Dünyanın sayılı objektif ve fotoğraf makinesi üreticilerinden Nikon, 1.8 diyafram oranına sahip üç objektifi için, Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde sınırılı sayıda satışa çıkan özel bir paket hazırladı.
Hazırlanan bu özel paket içerisinde Nikon'un en güncel objektiflerinden olan Nikkor AF-S 28mm F/1.8G, Nikkor AF-S 50mm F/1.8G ve Nikkor AF-S 85mm F/1.8G yer alıyor. Özel olarak hazırlanmış alüminyum çanta içinde gelen objektiflerin bütün aksesuarlarıda çanta içerisine konulandırılmış durumda. Bu sınırlı sayıdaki özel paketin fiyatının ise $1.260 olduğu belirtilmiş.

http://pchphotostore.tumblr.com/post/36686554320/nouveaute-nikon-nikon-belgium-est-venu-deposer Yorum Yaz
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bbuzol 6 yıl en beğenilen
Can bey,yillardir takip ettigim DH sitesinde 1 kaç ayda görmedigimiz fotograf ekipmani haberlerimizi sayenizde bir gUnde gördük.Umarim devam eder.
1 Yanıt Yanıtla +6
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Ed - 6 yıl

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OKANATLI 6 yıl
Can hocam hayırlı olsun editörlük güzel haberleri takipteyim. Bond canta gibi olmus :)
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Hypnotica 6 yıl
El bombası sandım ya la
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Amedra 6 yıl
Çok güzel laaan.
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theyapici 6 yıl
burda olsa güzel olurdu ama pazarlama taktiği cazip kılmak için
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agules 6 yıl
Güzel pazarlama taktiği, canım çekti. İçimde tamda istediğim prime lensler var nikon için. Olsa da yesek
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bbuzol 6 yıl en beğenilen
Can bey,yillardir takip ettigim DH sitesinde 1 kaç ayda görmedigimiz fotograf ekipmani haberlerimizi sayenizde bir gUnde gördük.Umarim devam eder.
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ozturert 6 yıl
Daha önce de f1.4 çantası satılmıştı. Bir de bu Nikon'un değil de ülkelerdeki dağtıcıların yaptığı birşey galiba.
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