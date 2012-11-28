Nikon'dan, Nikkor F/1.8 lenslere özel paket geldi





Dünyanın sayılı objektif ve fotoğraf makinesi üreticilerinden Nikon, 1.8 diyafram oranına sahip üç objektifi için, Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde sınırılı sayıda satışa çıkan özel bir paket hazırladı.

Hazırlanan bu özel paket içerisinde Nikon'un en güncel objektiflerinden olan Nikkor AF-S 28mm F/1.8G, Nikkor AF-S 50mm F/1.8G ve Nikkor AF-S 85mm F/1.8G yer alıyor. Özel olarak hazırlanmış alüminyum çanta içinde gelen objektiflerin bütün aksesuarlarıda çanta içerisine konulandırılmış durumda. Bu sınırlı sayıdaki özel paketin fiyatının ise $1.260 olduğu belirtilmiş.

http://pchphotostore.tumblr.com/post/36686554320/nouveaute-nikon-nikon-belgium-est-venu-deposer