Nikon'dan, Nikkor F/1.8 lenslere özel paket geldi

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Hazırlanan bu özel paket içerisinde Nikon'un en güncel objektiflerinden olan Nikkor AF-S 28mm F/1.8G, Nikkor AF-S 50mm F/1.8G ve Nikkor AF-S 85mm F/1.8G yer alıyor. Özel olarak hazırlanmış alüminyum çanta içinde gelen objektiflerin bütün aksesuarlarıda çanta içerisine konulandırılmış durumda. Bu sınırlı sayıdaki özel paketin fiyatının ise $1.260 olduğu belirtilmiş.
http://pchphotostore.tumblr.com/post/36686554320/nouveaute-nikon-nikon-belgium-est-venu-deposer Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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