Nikon’dan beklenen üst seviye kompakt fotoğraf makinesi sonunda duyuruldu,”Coolpix A”





Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi ve lens üreticilerinden olan Nikon’nun, uzun zamandır parça parça dedikoduları gelen üst seviye kompakt fotoğraf makinesi hakkında yeni bilgiler dün ortaya çıkmış ve yakın zaman içerisinde duyurulacağı belirtilmişti. Bugün ise Nikon, Coolpix A ismine sahip olan ilk DX kompakt makinesini resmi olarak duyurdu.

Nikon tarafından sabah saatlerinde duyurusu yapılan Coolpix A, firmanın uzun zamandır beklenen ileri seviye kompakt fotoğraf makine dedikodularını gerçeğe dönüştürerek, Coolpix ailesinin yeni amiral gemisi olma özelliğini taşıyor. Firmanın üst seviye fotoğrafçılar ve fotoğraf tutkunlarını hedef alarak geliştirdiği ve oldukça şık 111x64.3x40.3mm boyutlarında alüminyum bir gövde yapısına sahip olan model, batarya dahil 299 gram ağırlık ile oldukça taşınabilir bir yapı sunuyor. Ufak boyutları içinde büyük bir 16.2MP CMOS DX-Format sensör barındıran ve gücünü EXPEED 2 görüntü işlemcisinden alan Coolpix A, sabit odak uzaklığına sahip 28mm F/2.8 geniş açı lensi (7 element 5 grup) ve sunulan kontrast destekli otomatik ya da lens üzerinden manuel netleme sistemi sayesinde, her türlü ortam şartında dahili flaşı ile rahatça DSLR kalitesinde fotoğraflar çekilmesine imkan sağlıyor.

Üzerinde 3” 921 nokta TFT parlama yapmayan LCD ekran bulunan Coolpix A, 12 ya da 14 bit sıkıştırılmamış RAW formatında, ISO 100 ile 6400 arasında saniyede 4 kare değeriyle fotoğraf çekebilirken, video tarafında 1920x1080 Full HD 30p çekimler yapabiliyor. Nikon’un kablosuz bağlantı aparatı WU-1a ve üzerindeki Hot Shoe yuvası sayesinde “SB” serisi Nikon tepe flaşların da kullanılabildiği yeni amiral gemisi, SD/SDHC/SDXC hafıza kartlarıyla çalışabiliyor ve üzerinde gelen USB üzerinden bilgisayarlar ile bağlantı ve MiniHDMI portu ile görüntü aktarımı yapabiliyor. Dahili En-EL20 şarj edilebilir lityum-iyon batarya ile yaklaşık 230 fotoğraf çekilmesine imkan tanıyan Coolpix A, harici olarak satın alınabilen DF-CP1 optik vizör ile de kullanılabiliyor.

Siyah ve gümüş renk seçenekleri yanında Türkçe menü desteği ile mart ayı içerisinde piyasaya sürülecek olan Nikon Coolpix A, 1100$ fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca ürün ile çekilmiş örnek fotoğraflara aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.





http://imaging.nikon.com/lineup/coolpix/a/a/sample.htm





http://imaging.nikon.com/lineup/coolpix/a/a/sample.htm