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Nikon’dan beklenen üst seviye kompakt fotoğraf makinesi sonunda duyuruldu,”Coolpix A”

6 yıl
1,5b
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27
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon’dan beklenen üst seviye kompakt fotoğraf makinesi sonunda duyuruldu,”Coolpix A”

Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi ve lens üreticilerinden olan Nikon’nun, uzun zamandır parça parça dedikoduları gelen üst seviye kompakt fotoğraf makinesi hakkında yeni bilgiler dün ortaya çıkmış ve yakın zaman içerisinde duyurulacağı belirtilmişti. Bugün ise Nikon, Coolpix A ismine sahip olan ilk DX kompakt makinesini resmi olarak duyurdu.
Nikon tarafından sabah saatlerinde  duyurusu yapılan Coolpix A, firmanın uzun zamandır beklenen ileri seviye kompakt fotoğraf makine dedikodularını gerçeğe dönüştürerek, Coolpix ailesinin yeni amiral gemisi olma özelliğini taşıyor. Firmanın üst seviye fotoğrafçılar ve fotoğraf tutkunlarını hedef alarak geliştirdiği ve oldukça şık 111x64.3x40.3mm boyutlarında alüminyum bir gövde yapısına sahip olan model, batarya dahil 299 gram ağırlık ile oldukça taşınabilir bir yapı sunuyor. Ufak boyutları içinde büyük bir 16.2MP CMOS DX-Format sensör barındıran ve gücünü EXPEED 2 görüntü işlemcisinden alan Coolpix A, sabit odak uzaklığına sahip 28mm F/2.8 geniş açı lensi (7 element 5 grup) ve sunulan kontrast destekli otomatik ya da lens üzerinden manuel netleme sistemi sayesinde, her türlü ortam şartında dahili flaşı ile rahatça DSLR kalitesinde fotoğraflar çekilmesine imkan sağlıyor. 
 
Nikon’dan beklenen üst seviye kompakt fotoğraf makinesi sonunda duyuruldu,”Coolpix A”
Nikon’dan beklenen üst seviye kompakt fotoğraf makinesi sonunda duyuruldu,”Coolpix A”
Üzerinde 3” 921 nokta TFT  parlama yapmayan LCD ekran bulunan Coolpix A, 12 ya da 14 bit sıkıştırılmamış RAW formatında, ISO 100 ile 6400 arasında saniyede 4 kare değeriyle fotoğraf çekebilirken, video tarafında 1920x1080 Full HD 30p çekimler yapabiliyor. Nikon’un kablosuz bağlantı aparatı WU-1a ve üzerindeki Hot Shoe yuvası sayesinde “SB” serisi Nikon tepe flaşların da kullanılabildiği yeni amiral gemisi, SD/SDHC/SDXC hafıza kartlarıyla çalışabiliyor ve üzerinde gelen USB üzerinden bilgisayarlar ile bağlantı ve MiniHDMI portu ile görüntü aktarımı yapabiliyor. Dahili En-EL20 şarj edilebilir lityum-iyon batarya ile yaklaşık 230 fotoğraf çekilmesine imkan tanıyan Coolpix A, harici olarak satın alınabilen DF-CP1 optik vizör ile de kullanılabiliyor.
Siyah ve gümüş renk seçenekleri  yanında Türkçe menü desteği  ile mart ayı içerisinde piyasaya sürülecek olan Nikon Coolpix A, 1100$ fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca ürün ile çekilmiş örnek fotoğraflara aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

http://imaging.nikon.com/lineup/coolpix/a/a/sample.htm 


http://imaging.nikon.com/lineup/coolpix/a/a/sample.htm Yorum Yaz
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muratai 6 yıl
Sony Nex + Pancake lens = Yarı fiyatına aynı sensörlü daha ufak ve hafif kompakt makina. Sony nex + Powerzoom lens = Kompakt APS-C katili!
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Zommby 6 yıl muratai
muratzilla

Sony Nex + Pancake lens = Yarı fiyatına aynı sensörlü daha ufak ve hafif kompakt makina. Sony nex + Powerzoom lens = Kompakt APS-C katili!

Bu kategorinin nexle herhangi bir alakası yok ama bundaki 18,5mmlik lensin verdiği detayları alabilmek için nexe bikaç bin dolarlık bi lens takmak lazım...
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DH Misafiri 6 yıl
milleti vr ye alıştırdılar şimdi de gıdılamaya çalışıyolar bu cihazlarla maliyeti düşük kendisi pahalı.. gerek var mı? yok. fujifilm f900 ü inceledim de onun yanında 0 bu cihazz
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Zommby 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

milleti vr ye alıştırdılar şimdi de gıdılamaya çalışıyolar bu cihazlarla maliyeti düşük kendisi pahalı.. gerek var mı? yok. fujifilm f900 ü inceledim de onun yanında 0 bu cihazz



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First_Person 6 yıl
Buna kompakt makine demek doğrumu acaba. Aps-c sensör var, lens sabit, zoom yok, vizör yok, 1100$... Kompaktla aynasız arası bir şey olmuş sanki bu.

Ben alırım diyen var mı?
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jiddi 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

milleti vr ye alıştırdılar şimdi de gıdılamaya çalışıyolar bu cihazlarla maliyeti düşük kendisi pahalı.. gerek var mı? yok. fujifilm f900 ü inceledim de onun yanında 0 bu cihazz

fujifilm f900'de F3.5 lens ve 1/2" (6.4 x 4.8 mm) sensör boyutu ile sıfırın hangisi olduğu ortada. Nikon Coolpix A'da APS-C (23.6 x 15.7 mm) sensör var, F 2.8 lens var ! Compact oldukları için karşılaştırılabilirler. Şimdi asıl çıkıp konuşması gerekenler hani hep "d-slr ile bilmem neyi karşılaştıramazsınız sınıfları farklı" diyenler. Çıksınlar meydane konuşsunlar, ne konuşacaklar ? Fiyatını, ne dedim hep ? Tüketici için cebindeki paraya göre istediği şey önemlidir. Sınıfları öyle güzel karşılaştırır ki tüketici parasına göre...
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hukumran 6 yıl
Telefonlarda 12 mp standartken bu makinede 16 mp hiç olmadı yhaa. :p
Şaka bir yana adamlar yapmış. Yapmış da çok para. :)
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oem84 6 yıl
nasıl yani dx formatında mi şimdi bu? maşallah!
haberi okudukça heyecanlandım ama sondaki 1100$ ibaresiyle kendime geldim resmen
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jiddi 6 yıl
600-700 $'a yeni çıktıklarında m43'ler satılıyor iken bunun 500 dolar olması zor gibi. 600 $ olsa yine de iyi olurdu. Tabi o fiyata bize ulaşamazdı ve yine bizim için iyi olamazdı, orası da ayrı.
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Zommby 6 yıl
Ahanda...
Yap şunu 500 dolar bak gör ortalıkta başka kompact kalıyomu siler süpürür valla...
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