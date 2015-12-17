Nikon'un üst düzey kompakt fotoğraf makinesi 2016'da

Pazarın büyük sensörlü aynasız fotoğraf makinesi alanına kaymasıyla üst düzey kompakt modellerinin sayısı iyice azaldı. Bu tarafta Sony "RX100" ailesi ile büyük beğeni toplarken, Nikon'un bilgileri gelen yeni çözümü 2016 başlarında karşımıza çıkıyor.

Uzun zamandır üst düzey bir kompakt fotoğraf makinesi üzerinde çalıştığı yönünde bilgiler gelen Nikon, şirkete yakın sağlam kaynakları bulunan NikonRumors'a göre bu modeli 2016'nın başında duyurmaya hazırlanıyor. Detaylarına burada yer verdiğimiz yeni amiral gemisi D5 ile beraber tanıtılma ihtimali bulunan model, çok yüksek ihtimalle 1-inç ya da APS-C sensöre sahip olacak ve verilen ilginç bir detaya göre üç farklı versiyon halinde satışa sunulacak.

Bu dedikodu çok mantıklı gelmiyor olsa da Nikon'un "Sigma dp" ailesi gibi farklı sabit lenslere sahip üç versiyon üzerinde çalıştığı söyleniyor ve genel olarak ailenin her zaman taşınabilir bir fotoğraf makinesi isteyen yarı profesyonel fotoğraf tutkunlarına hitap edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Nikon'dan ekstra bilgi olarak aynasız tarafa yönelik yeni bir "1 serisi" fotoğraf makinesi daha gelme ihtimali bulunuyor. Genel olarak toplamak gerekirse 2016 yılının ilk ayları Nikon için oldukça hareketli geçecek gibi duruyor.

Not: Görsel Nikolay Komaro tarafından hazırlanmış bir konseptir.

http://nikonrumors.com/2015/12/16/rumors-the-long-awaited-nikon-high-endpremium-compact-camera-coming-in-early-2016.aspx/