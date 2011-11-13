Nintendo 3DS ilk yıl ABD satış rakamları Nintendo DS modeline yaklaşmak üzere

Haber Editörü
Oyun konsolu devi Nintendo'nun popüler taşınabilir oyun konsolu DS modelinin yerini alacağını ümit ederek piyasaya sürdüğü gözlüksüz 3D oyun imkanı sunan 3DS modeli şimdiye kadar firmanın beklediği satışı yapamadı ve Nintendo Eylül ayında 80$ indirim yaparak zararına da olsa satışları artırma yolları aradı.
En büyük eksikliğinin oyun içeriği olduğu Nintendo 3DS modeli buna rağmen ilk yıl ABD satışları baz alındığında DS modeline yaklaşmak üzere.
Araştırma firması NPD yaptığı resmi açıklamada 3DS modelinin ilk 8 aylık periyotta ABD çapında 1.65 milyon ünite sattığını duyurdu. Nintendo DS modeli 2004-2005 yılları arasında ilk 12 ayda 2.37 milyon ünite satmıştı.
Kısa süre sonra Noel ve Paskalya tatilleri de başlayacağı için firma ilk yıl satışlarında 3DS modelinin DS modelini geçeceğini belirtiyor. DS modeli ABD'nin en çok satan oyun platformu.
Ekim ayında Nintendo ABD'de 657 000 toplam ürün sattı. Bunun 250 000'i 3DS, 250 000'i Wii ve 180 000'i DS ailesine ait. 2011 yılı toplamında 7 milyon ürün, 55 milyon da yazılım Nintendo platformuna yönelik olarak satıldı.
Wii ve DS ürünlerine ABD'de halen sağlam bir talep var. Nintendo DS yıl bazında yüzde 23 artış gösterirken Wii yüzde 8 artış gösteriyor. İki ürün toplamda bugüne kadar ABD pazarında 87 milyon ünite satışı gerçekleştirdi.
Global pazarda ise Nintendo DS 149 milyon ünite satışıyla PlayStation 2 modelinin ardından dünyanın en çok satan ikinci video oyun konsolu. En çok satan Nintendo DS oyunu ise 27 milyon kopyayla New Super Mario Bros. yapımı.
Bu rakamlara bakıldığında 3DS modelinin selefinin yerini alabilmesi pek mümkün görünmüyor. Global olarak 4 milyon ünite satışını geride bırakmasına az bir zaman kala 3DS modelinin hem içerik eksikliği hem de 4 çekirdekli mobil cihazların rekabete katılmasıyla önümüzdeki yıllarda kan kaybedeceği aşikar.
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Al kardes bendende o kadar, gecen star fox oynayim dedim, 2 tur sonra sol bas parmagim agrimaya basladi.
Habere gelirsek satislar kotu giderse bu konsol elimizde patliycak gibi. Mario 3D Land bile cok satamadi galiba, dukkanlara gidiyorum oldugu gibi raflarda duruyo.
Nesi varki konsolun DS den çok daha rahat DS in tuşları elini ağrıtıyodu belli bi süreden sonra. Gerçi psp deki küçük analog da öyleydi. xD
Velhasılkelam,konsollarla vakit ve nakit harcamak şu aşamada gereksiz.Zaten mobil iken aman aman bir oyun oynayayım durumunda değilsen alırsın akıllı telefon tablet yettiğince oynarsın,evinde de üst düzey oyun oynarsın,benim konsolum var demek için alınmamalı.
Konuya gelince aslında 6 milyonu geçti satışlar. [>:] DS'e gelince resmi olarak satışlar 149 milyon olabilir. Ama küçük ülkelerdeki satışlar yazılmadı. Tüm ülkeleri katsanız 150 milyonu geçer rahat bir şekilde.