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Nintendo 3DS ilk yıl ABD satış rakamları Nintendo DS modeline yaklaşmak üzere

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun konsolu devi Nintendo'nun popüler taşınabilir oyun konsolu DS modelinin yerini alacağını ümit ederek piyasaya sürdüğü gözlüksüz 3D oyun imkanı sunan 3DS modeli şimdiye kadar firmanın beklediği satışı yapamadı ve Nintendo Eylül ayında 80$ indirim yaparak zararına da olsa satışları artırma yolları aradı.

En büyük eksikliğinin oyun içeriği olduğu Nintendo 3DS modeli buna rağmen ilk yıl ABD satışları baz alındığında DS modeline yaklaşmak üzere. 

Araştırma firması NPD yaptığı resmi açıklamada 3DS modelinin ilk 8 aylık periyotta ABD çapında 1.65 milyon ünite sattığını duyurdu. Nintendo DS modeli 2004-2005 yılları arasında ilk 12 ayda 2.37 milyon ünite satmıştı. 

Kısa süre sonra Noel ve Paskalya tatilleri de başlayacağı için firma ilk yıl satışlarında 3DS modelinin DS modelini geçeceğini belirtiyor. DS modeli ABD'nin en çok satan oyun platformu.

Ekim ayında Nintendo ABD'de 657 000 toplam ürün sattı. Bunun 250 000'i 3DS, 250 000'i Wii ve 180 000'i DS ailesine ait. 2011 yılı toplamında 7 milyon ürün, 55 milyon da yazılım Nintendo platformuna yönelik olarak satıldı.

Wii ve DS ürünlerine ABD'de halen sağlam bir talep var. Nintendo DS yıl bazında yüzde 23 artış gösterirken Wii yüzde 8 artış gösteriyor. İki ürün toplamda bugüne kadar ABD pazarında 87 milyon ünite satışı gerçekleştirdi.

Global pazarda ise Nintendo DS 149 milyon ünite satışıyla PlayStation 2 modelinin ardından dünyanın en çok satan ikinci video oyun konsolu. En çok satan Nintendo DS oyunu ise 27 milyon kopyayla New Super Mario Bros. yapımı.
Bu rakamlara bakıldığında 3DS modelinin selefinin yerini alabilmesi pek mümkün görünmüyor. Global olarak 4 milyon ünite satışını geride bırakmasına az bir zaman kala 3DS modelinin hem içerik eksikliği hem de 4 çekirdekli mobil cihazların rekabete katılmasıyla önümüzdeki yıllarda kan kaybedeceği aşikar.

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DH Misafiri 7 yıl
Ds'nin analogu berbat ya :D hemen elim ağrıyo :D
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X-FI 8 yıl
şu 3DS te tek sevemediğim şey uzun süre oyun oynarken nedense parmakalrım ağrıyor ?? hayır ciddi diyorum ps3 kolu xbox kolu oynuyorum bişey olmuyor.. ergonomik anlamda 3ds biraz zayıf..
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gamefry 8 yıl X-FI
X-FI

şu 3DS te tek sevemediğim şey uzun süre oyun oynarken nedense parmakalrım ağrıyor ?? hayır ciddi diyorum ps3 kolu xbox kolu oynuyorum bişey olmuyor.. ergonomik anlamda 3ds biraz zayıf..

Al kardes bendende o kadar, gecen star fox oynayim dedim, 2 tur sonra sol bas parmagim agrimaya basladi.

Habere gelirsek satislar kotu giderse bu konsol elimizde patliycak gibi. Mario 3D Land bile cok satamadi galiba, dukkanlara gidiyorum oldugu gibi raflarda duruyo.
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Miyamoto Musashi 8 yıl
Sıfata bak hizaya gel. Mübarek aerodinamik harikası. Elime alıp biraz oynadım ama kardeşim yani bu konsolu tasarlarken ne içtiniz? Donanımına ve oyunlara bir şey demiyorum...
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Bowser Zeki 8 yıl Miyamoto Musashi
kaansam

Sıfata bak hizaya gel. Mübarek aerodinamik harikası. Elime alıp biraz oynadım ama kardeşim yani bu konsolu tasarlarken ne içtiniz? Donanımına ve oyunlara bir şey demiyorum...

Nesi varki konsolun DS den çok daha rahat
DS in tuşları elini ağrıtıyodu belli bi süreden sonra. Gerçi psp deki küçük analog da öyleydi. xD
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haymatloshan 8 yıl
Konsollara oldum olası soğuk bakmışımdır zaten,her şeyi mükemmel derecede yapabileceğimiz tek bir aletin çıkmasına az kaldı.Teknoloji çöplüğüne dönüşüyor dünya,firmalarda eskisini getirin yenisinde şu kadar indirim tarzı bir uygulamaya da gitmediği için doğal kaynaklarımız iyice tükenecek ve anlayacağız ki yaşayacak başka bir dünyamız yok hali hazırda (En fazla 40 yıl sonra zaten kolonileşme başlayacaktır,yaşı olan görür Allah'ın izniyle)
Velhasılkelam,konsollarla vakit ve nakit harcamak şu aşamada gereksiz.Zaten mobil iken aman aman bir oyun oynayayım durumunda değilsen alırsın akıllı telefon tablet yettiğince oynarsın,evinde de üst düzey oyun oynarsın,benim konsolum var demek için alınmamalı.
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Bowser Zeki 8 yıl
Ben 3DS'imi bir arkadaş olarak görüyorum. Sırf konsolum var diye almadım. Birşey olsa 3DS ime ağlarım.


Konuya gelince aslında 6 milyonu geçti satışlar. [>:] DS'e gelince resmi olarak satışlar 149 milyon olabilir. Ama küçük ülkelerdeki satışlar yazılmadı. Tüm ülkeleri katsanız 150 milyonu geçer rahat bir şekilde.
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