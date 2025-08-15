2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Gamescom'dan önce resmi olarak duyurulması beklenen Call of Duty: Black Ops 7'nin çıkış tarihi sızdırıldı. Yeni Call of Duty oyunu, başlangıçta Nintendo Switch 2’ye gelmeyecek.

Battlefield 6 şimdiden Steam'de 605 bin ön sipariş aldı 2 gün önce eklendi

Activision, bu yılki Call of Duty oyunu hakkında alışılmadık derecede sessiz kaldı. Normalde Haziran ayında, eskiden E3 olarak adlandırılan dönemde yeni CoD oyunundan ardı ardına bilgiler gelmeye başlardı ancak Xbox tanıtımı sırasında sadece bir duyuru gördük, o zamandan beri pek bir şey paylaşılmadı. Ancak Xbox, Black Ops 7'nin Gamescom 2025 programının bir parçası olacağını doğruladı; merak edilen detayları o zaman alacağız. Öncesinde sızıntılarında sürekli olarak doğru bilgiler veren Billbilkun, Black Ops 7’nin çıkış tarihi gibi önemli bilgiler paylaştı.

Call of Duty: Black Ops 7, 14 Kasım 2025'te çıkacak

Call of Duty: Black Ops 7, 14 Kasım 2025'te çıkış yapacak. Oyunun PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S ve PC platformuna çıkış yapması bekleniyor. Nintendo Switch 2 kullanıcıları için üzücü haber olarak; yeni Call of Duty, başlangıçta Nintendo Switch 2’de olmayacak.

Hikaye bitiminde sürpriz: Seride ilk

Black Ops 7, 12 hikâye görevi içerecek. 12. ve son görev, başta Battle Royale deneyimi olarak planlanan Avalon haritasında olacak. Seride ilk olarak, hikaye sona erdikten sonra oyuncular hemen 32 oyunculu multiplayer deneyimine atılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Call of Duty: Black Ops 7 çıkış tarihi sızdırıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: