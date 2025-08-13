Giriş
    PlayStation 6'nın ışın izleme performansı RTX 5080’i geçecek

    Sony’nin PlayStation 6’sı, RDNA 5 GPU’su ile 4K 120FPS oyun ve RTX 5080 seviyesinde ışın izleme performansı sunacak. PS5’e göre 5-10 kat daha güçlü ışın izleme deneyimi bekleniyor.

    PlayStation 6'nın ışın izleme performansı RTX 5080 Tam Boyutta Gör
    Sony’nin merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 6, oyun performansında çıtayı bir kez daha yükseltmeye hazırlanıyor. Sızan bilgilere göre PS6, 2027 civarında piyasaya çıktığında 4K çözünürlükte 120FPS oyun deneyimi sunabilecek güçte olacak.

    Yeni konsolun kalbinde, AMD tarafından geliştirilen yarı özel “Orion” SoC bulunacak. Bu çip, RDNA 5 tabanlı GPU çekirdekleri sayesinde hem rasterizasyon hem de ray tracing (ışın izleme) performansında önemli iyileştirmeler sağlayacak. Özellikle ışın izleme performansı iddialara göre Nvidia’nın RTX 5080 masaüstü kartıyla kıyaslanabilir düzeye ulaşabilir ve hatta RTX 5090’a yaklaşabilir.

    RT performansında 10 kat artış

    Önceki nesil PS5 Pro, RDNA 4 tabanlı RT çekirdekleri ile standart PS5’e göre daha iyi bir ışın izleme performansı sunuyordu. Ancak Moore’s Law is Dead (MLID)’in iddialarına göre PS6, bu farkı dramatik şekilde artıracak ve temel PS5’e göre 5-10 kat daha yüksek RT performansı sunacak. Bu da oyunlarda ışık, gölge ve yansıma detaylarının ciddi şekilde iyileşeceği anlamına geliyor. MLID, aynı zamanda RDNA 5'in PS5 Pro'daki RDNA 4 tabanlı GPU'nun performansını iki katına çıkaracağını söylüyor. Raster performansı tarafında RX 9070 ile RTX 4080 SUPER arasında seviyelerinden söz ediliyor.

    Bu arada Sony’nin Canis kod adlı taşınabilir bir cihaz üzerinde de çalıştığı aktarılıyor. Taşınabilir cihazın dört Zen 6c CPU çekirdeği, 12-20 RDNA 5 işlem birimi ve 1,6-2 GHz saat hızlarına sahip bir RDNA 5 iGPU ile güçlendirileceği söyleniyor. AMD Z1 Extreme APU ile çalışan ROG Ally X'ten daha iyi performans göstermesi bekleniyor.

