PS Store "Hafta Başı" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

Tam Boyutta Gör PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da 19 Ağustos'a kadar sürecek "Hafta Başı" başladı. Grand Theft Auto V: Premium Edition, Red Dead Redemption 2, It Takes Two ve Assassin's Creed Mirage dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

PS Store "Hafta Başı" indirimleri

PlayStation Store'da Gamescom için başlatılan indirim döneminde, birden fazla oyunda %80'lere varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda It Takes Two 1.499 TL'den 449,99 TL'ye düştü. Buna ek olarak Red Dead Redemption 2, 2.099 TL yerine 524,75 TL, Grand Theft Auto V 699,50 TL, Mortal Kombat 11 ise 34,90 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.

PlayStation Store'da başlayan "Hafta Başı" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde %80'lere varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı İndirim Oranı Assassin's Creed Shadows 2.799 TL 2.099,25 TL %25 Atomic Heart (PS4 & PS5) 2.499 TL 999,60 TL %60 Middle-earth™: Shadow of War™ Nihai Sürüm 1.749 TL 262,35 TL %85 Red Dead Redemption 2 2.099 TL 524,75 TL %75 Far Cry 6 Yılın Oyunu Sürümü 959 TL 191,80 TL %80 Kingdom Come: Deliverance 2.499 TL 1.749,30 TL %30 Hogwarts Legacy PS5 Sürümü 3.149 TL 787,25 TL %75 Batman: Arkham Collection 2.099 TL 209,90 TL %90 Battlefield 2042 PS5 800.00 TL 80,00 TL %90 It Takes Two 1.499 TL 449,99 TL %70 GTA V 1.399 TL 699,50 TL %50 Batman: Arkham Collection 2.099 TL 209,90 TL %90 Need for Speed Unbound Ultimate Edition 3.399 TL 679,80 TL %80 Star Wars Jedi: Survivor 1.800 TL 630 TL %65 Star Wars Outlaws 2.799 TL 1.259,55 TL %55 Need for Speed Unbound 1.400 TL 210,00 TL %85 Mortal Kombat 1 1.749 TL 577,17 TL %67 Sid Meier's Civilization VII 2.499 TL 1.749,30 TL %30

