PS Store "Hafta Başı" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

PS Store "Hafta Başı" indirimleri
PlayStation Store'da Gamescom için başlatılan indirim döneminde, birden fazla oyunda %80'lere varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda It Takes Two 1.499 TL'den 449,99 TL'ye düştü. Buna ek olarak Red Dead Redemption 2, 2.099 TL yerine 524,75 TL, Grand Theft Auto V 699,50 TL, Mortal Kombat 11 ise 34,90 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.
PlayStation Store'da başlayan "Hafta Başı" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde %80'lere varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|İndirim Oranı
|Assassin's Creed Shadows
|2.799 TL
|2.099,25 TL
|%25
|Atomic Heart (PS4 & PS5)
|2.499 TL
|999,60 TL
|%60
|
|1.749 TL
|262,35 TL
|%85
|Red Dead Redemption 2
|2.099 TL
|524,75 TL
|%75
|Far Cry 6 Yılın Oyunu Sürümü
|959 TL
|191,80 TL
|%80
|Kingdom Come: Deliverance
|2.499 TL
|1.749,30 TL
|%30
|Hogwarts Legacy PS5 Sürümü
|3.149 TL
|787,25 TL
|%75
|Batman: Arkham Collection
|2.099 TL
|209,90 TL
|%90
|Battlefield 2042 PS5
|800.00 TL
|80,00 TL
|%90
|It Takes Two
|1.499 TL
|449,99 TL
|%70
|GTA V
|1.399 TL
|699,50 TL
|%50
|Batman: Arkham Collection
|2.099 TL
|209,90 TL
|%90
|Need for Speed Unbound Ultimate Edition
|3.399 TL
|679,80 TL
|%80
|Star Wars Jedi: Survivor
|1.800 TL
|630 TL
|%65
|Star Wars Outlaws
|2.799 TL
|1.259,55 TL
|%55
|Need for Speed Unbound
|1.400 TL
|210,00 TL
|%85
|Mortal Kombat 1
|1.749 TL
|577,17 TL
|%67
|Sid Meier's Civilization VII
|2.499 TL
|1.749,30 TL
|%30
böyle hep 50 ile mi gidilecek