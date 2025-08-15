Giriş
    Eski PlayStation CEO'su: "Oyun fiyatları her nesilde artmalıydı"

    Eski PlayStation yöneticisi Shawn Layden, günümüzde giderek artan oyun fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Düşük fiyatlar, yenilikçi olmaktan uzaklaştırıyor.

    Eski PlayStation CEO'su: 'Oyun fiyatları her nesilde artmalıydı' Tam Boyutta Gör
    Eski PlayStation yöneticisi Shawn Layden, oyun endüstrisindeki fiyat politikaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. GamesIndustry.biz'e konuşan Layden, AAA oyun bütçelerinin son 20 yılda katlanarak artmasına rağmen fiyatların yalnızca sınırlı şekilde yükseldiğini, bunun da stüdyoların risk almaktan kaçınmasına yol açtığını söyledi. 

    "Oyun fiyatları her nesilde artmalıydı"

    Eski PlayStation yöneticisi Shawn Layden'a göre her konsol neslinde oyun fiyatlarının kademeli olarak artması, yenilikçi yapımların önünü açabilirdi. Layden, 2000’lerin başında 20 milyon kopya satan ve 10 milyon dolara mal olan bir oyunun, bugün 160 milyon dolarlık maliyetlerle aynı fiyata satılmasının sürdürülemez olduğunu söylüyor.

    Bildiğiniz gibi 2005'ten itibaren büyük bütçeli oyunların fiyatı uzun süre 60 dolar seviyesinde kaldı, 2020'nin sonlarına doğru ise 70 dolara yükseldi. Ancak Layden, bu artışın çok geç kaldığını ve sektörün "büyüyoruz ama kâr etmiyoruz, yine de batmayız" anlayışıyla ilerlediğini ifade etti. Oyun fiyatlarının sabit kalmasının arkasında ise, tüketici tepkisinden çekinen yayıncıların ilk zam yapan taraf olmaktan kaçınması yatıyor.

    Bu arada, endüstride 80 dolarlık oyunlara yönelik ciddi bir tepki olsa da, Nintendo gibi bazı firmalar bu politikadan vazgeçmiyor. Switch 2 için duyurulan Mario Kart World gibi ilk parti yapımlar 80 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Buna karşılık Microsoft, The Outer Worlds 2'de fiyatı 80 dolardan 70 dolara çekti ve tatil dönemindeki tüm büyük yapımlar için bu rakamı standart hale getirdi.

    Aslına bakacak olursak bu iddia, bu yılın en yüksek puanlı oyunlarının 50 dolar veya altı fiyat etiketine sahip olmasıyla tartışmaya açık. Örneğin, 50 dolara satışa çıkan Clair Obscur: Expedition 33, ilk 33 günde 3,3 milyon kopya sattı ve Game Pass kütüphanesinde yer aldı. Buna karşın yüz milyonlarca dolarlık bütçelerle geliştirilen Concord, Suicide Squad: Kill the Justice League ve Skull and Bones gibi oyunlar beklentilerin altında kalarak büyük hayal kırıklıkları yarattı.

    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 8 saat önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

