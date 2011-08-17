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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nintendo 3DS indirimi satışları artırdı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın ilk 3D oyun deneyimi sunan taşınabilir oyun konsolu Nintendo 3DS büyük umutlarla piyasaya sürülmüş ilk on günde bir milyon satış barajını geçerek firmayı memnun etmişti. Ancak devam eden aylarda ivme kaybeden Nintendo 3DS modeli satış hedefi olan 4 milyon barajına ulaşmak bir yana dibe vuran bir seyir izlemeye başlamıştı. 

Firma içinde endişeye sebep olan bu gidişatı engellemek için Nintendo tüm zararı göze alarak 8 Ağustos’ta cihazın fiyatını 250$’dan 170$’a indirdi. Cihazı ilk fiyatından alan kullanıcılara ise Nintendo CEO’su Satoru Iwata açık bir mektup ile özür diledi ve 20 adet oyunun ücretsiz sunulacağını açıkladı.
İndirimden sonraki ilk hafta herkesin beklediği konu satış rakamlarının ne olacağıydı. İlk rakamlar şu an itibariyle Japonya’dan geldi. 

Famitsu sitesinin raporuna göre 8 Ağustos - 14 Ağustos tarihleri arasında Nintendo, Japonya’da 214 821 adet 3DS modelinin satışını gerçekleştirdi. Cihazın piyasaya sürülmesinden aylar sonra ilk kez bu kadar yüksek bir rakam elde edildi.

Bu rakam konsolun piyasaya çıkışının ikinci haftasında Japonya’daki satış rakamından da fazla. İlk hafta ise konsol 371 326 adet satış yapmıştı.

Nintendo’nun yaptığı fiyat indiriminin işe yaradığı görülüyor. Özellike ABD ve İngiltere gibi diğer ülkelerdeki satış rakamları gelmeye başladığında bugüne kadar ki toplam sayı da ortaya çıkmış olacak.

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abdulmusavvir 8 yıl
Nintendo böyle devam etsin, batınca hiç hiç kimseye ihtiyacı kalmayacak, sadece caponlara yönelik iş yapıyor, adam kelimesi kelimesine doğru yazmış.
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Oxygen1777 8 yıl
Nintendo niye batsın kardeşim,oyun dünyasını yakından takip edin,3DS'e getirdiği oyunlara bakın.Bu sefer iş ciddi 3.parti oyunlar ağırlıklı!

Çekemiyorsanız yorum yapmayın.İnadına satışlar dahada artacak daha bu hiç birşey.Konsolu sattıracak oyunlar çıksın siz o zaman görün satış patlamasını.

Bu konsolu ve Nintendo'yu ağzınıza almayın dilinizi yakar!
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hayyam_karadenizli 8 yıl
Japonya'da satar tabi, oyunlarının ağırlığı uyduruk japonca altyazılı, dijital roman denebilecek yapıda oyunlar, hatrı sayılır diğer kısmı eski japon oyunları, daha hatrı sayılır diğer kısmı eski japon oyunlarının yeni uyarlaması, hatrı sayılmaz bir kısmı amerikan eski hit oyunları...
Yenilik adına veya oyuncuyu çekmek adına yeşil mavi ekranla yapay 3d ise görürler günlerini.
Japonlar hiç oyunu olmasa bile o cihazı alacaklardı, fiyatının düşmesini beklediklerine göre ekonomik kriz akıllarını az bişe başlarına getirmiş.
Para artık Japonya'da değil ama Nintendo Japonlara dönük çalışmakta ısrarcı.
Bunlar benim fikrimdir. Her konsol elimden geçiyor ama asla Nintendo 3ds almayacağımı rahatlıkla söylüyorum.
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Oxygen1777 8 yıl
Nintendo'nun sana ihtiyacı yok ki,ister al ister alma kimse takmaz :D
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Gabriel Van Helsing 8 yıl hayyam_karadenizli
saitouhajime

Japonya'da satar tabi, oyunlarının ağırlığı uyduruk japonca altyazılı, dijital roman denebilecek yapıda oyunlar, hatrı sayılır diğer kısmı eski japon oyunları, daha hatrı sayılır diğer kısmı eski japon oyunlarının yeni uyarlaması, hatrı sayılmaz bir kısmı amerikan eski hit oyunları...
Yenilik adına veya oyuncuyu çekmek adına yeşil mavi ekranla yapay 3d ise görürler günlerini.
Japonlar hiç oyunu olmasa bile o cihazı alacaklardı, fiyatının düşmesini beklediklerine göre ekonomik kriz akıllarını az bişe başlarına getirmiş.
Para artık Japonya'da değil ama Nintendo Japonlara dönük çalışmakta ısrarcı.
Bunlar benim fikrimdir. Her konsol elimden geçiyor ama asla Nintendo 3ds almayacağımı rahatlıkla söylüyorum.


Tabii,tabii.Geçicek hepsi.
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swat882 8 yıl
ucuzluk stratejisi demekki sadece türkiyeye mahsus değilmiş..


kaliteli firma üretsin.. ucuz olsun.. alan memnun satan memnun olur.. bu kadar basit
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