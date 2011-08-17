Nintendo 3DS indirimi satışları artırdı

Dünyanın ilk 3D oyun deneyimi sunan taşınabilir oyun konsolu Nintendo 3DS büyük umutlarla piyasaya sürülmüş ilk on günde bir milyon satış barajını geçerek firmayı memnun etmişti. Ancak devam eden aylarda ivme kaybeden Nintendo 3DS modeli satış hedefi olan 4 milyon barajına ulaşmak bir yana dibe vuran bir seyir izlemeye başlamıştı.





Firma içinde endişeye sebep olan bu gidişatı engellemek için Nintendo tüm zararı göze alarak 8 Ağustos’ta cihazın fiyatını 250$’dan 170$’a indirdi. Cihazı ilk fiyatından alan kullanıcılara ise Nintendo CEO’su Satoru Iwata açık bir mektup ile özür diledi ve 20 adet oyunun ücretsiz sunulacağını açıkladı.

İndirimden sonraki ilk hafta herkesin beklediği konu satış rakamlarının ne olacağıydı. İlk rakamlar şu an itibariyle Japonya’dan geldi.





Famitsu sitesinin raporuna göre 8 Ağustos - 14 Ağustos tarihleri arasında Nintendo, Japonya’da 214 821 adet 3DS modelinin satışını gerçekleştirdi. Cihazın piyasaya sürülmesinden aylar sonra ilk kez bu kadar yüksek bir rakam elde edildi.





Bu rakam konsolun piyasaya çıkışının ikinci haftasında Japonya’daki satış rakamından da fazla. İlk hafta ise konsol 371 326 adet satış yapmıştı.





Nintendo’nun yaptığı fiyat indiriminin işe yaradığı görülüyor. Özellike ABD ve İngiltere gibi diğer ülkelerdeki satış rakamları gelmeye başladığında bugüne kadar ki toplam sayı da ortaya çıkmış olacak.