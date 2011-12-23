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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nintendo 3DS satışları Japonya'da beklenenden daha kısa sürede 4 milyon barajını geçecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin uzun süredir beklenen cihazı PS Vita'nın da piyasaya çıkmasıyla iyice hareketlenen taşınabilir oyun konsolu pazarında Nintendo'nun 3DS modeli yavaş da olsa satışlarını artırmaya devam ediyor.

Dünyanın en büyük video oyun pazarlarından birisi olan Japonya'da 3DS modeli dün itibariyle 3.6 milyon satış rakamını geçti. Nikkei sitesinin verdiği bilgilere göre Aralık 5-18 tarihleri arasında 770 000 adet satan 3DS modelinin ay sonunda 4 milyon barajını geçmiş olacağı belirtiliyor.

Nintendo CEO'su Satoru Iwata Japonya'da 4 milyon barajının Şubat ayında aşılabileceğini düşündüklerini ancak beklediklerinden erken bir başarı kazandıklarını açıkladı.

Ağustos ayında yapılan büyük indirim ve Monster Hunter 3G, Super Mario 3D Land, Mario Kart 7 gibi eğlenceli yapımların son dönemlerde ardı ardına piyasaya sürülmesi satışları hızlandırdı.

Japonya video oyun dünyasının nabzını tutan pazarlardan birisi konumunda. Buradaki satışlar global olarak gidişatın ne yönde olabileceğini gösteriyor. Kara Cuma haftası da 750 000 adet satan 3DS modelinin böylece toplamda 8 milyon civarı bir satış rakamına ulaştığı tahmin ediliyor. Yıl sonu indirimleriyle 10 milyonu bulma ihtimali olan modelin yine de efsane Nintendo DS serisini geçebilmesi için halen 140 milyon adet daha satması gerekiyor.

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crtasus 7 yıl
beş para etmez 3.5 inç ekran büyüklüğünde konsolmu olur.
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redoracle 7 yıl
Nintendo doğru yolu buldu yeni başarılı oyunlarıyla ve hakettiği fiyata çekince konsolu satışlarda patladı.Umarım pclerdede ekran kartları hakettikleri fiyata satılır ve bunlara özel oyun ve paketleriyle pc oyunculuğunu hakettiği yere getirirler.
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